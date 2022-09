– NEDSLÅENDE: Jenni Elvine Sandvik Brekke (t.v.) og Johanne Rasmussen har spurt medelever ved Amalie Skram videregående skole i Bergen om hvordan lærerstreiken har påvirket dem.

Spurte medelever om lærerstreiken: − Mange har det tungt

BERGEN (VG) Dårlig læring, frykt for å stryke, stress og ensomhet. Dette er noe av det elever ved Bergens største videregående skole rapporterer om i en spørreundersøkelse som er gjort under lærerstreiken.

– Resultatene er nedslående, men var egentlig som forventet, sier Jenni Elvine Sandvik Brekke (18), elevrådsleder ved Amalie Skram videregående skole.

Sammen med klassekameratene Johanne Rasmussen (18), Vårin Baartvedt Ringheim (18) og Selma Pauline Jusnes Solheim (18) har hun spurt medelever ved skolen om hva slags konsekvenser lærerstreiken har hatt for dem.

– Mange er stresset over situasjonen og frykter dårlige eksamensresultater. Mange sliter også med motivasjonen. Det går igjen, sier Jenni Elvine.

«Ekstremt demotiverende, faller av»

Spørreundersøkelsen ble sendt ut på e-post til rundt 150 elever i fem klasser etter at 48 lærere ved skolen ble tatt ut i streik 29. august. Søndag ettermiddag hadde 103 elever svart anonymt på skjemaet.

Johanne sier hun er imponert over at så mange har villet dele sine erfaringer.

– Det er tydelig at mange har behov for å fortelle hvordan de har det. Mange av svarene har et alvorlig innhold, så det er tydelig at streiken påvirker elevene i stor grad.

Elevene har delt resultatene fra undersøkelsen med VG:

Kun en prosent av elevene svarte at de hadde lærer i alle fag.

84,4 prosent svarte at de i stor eller svært stor grad syntes det var utfordrende å jobbe uten faglærer til stede.

71,8 prosent prosent svarte at de i liten eller svært liten grad får annen type hjelp hjemme, for eksempel av privatist eller forelder.

85, 3 prosent svarte at de føler at streiken i stor eller svært stor grad kommer til å påvirke resultatene til eksamen.

53,9 prosent svarte at de i liten eller svært liten grad føler at de mestret å lære fagstoffet på egen hånd.

SKOLEOPPGAVE: Jenni Elvine Sandvik Brekke og Johanne Rasmussen studerer resultatene av elevundersøkelsen.

Jenni Elvine, Johanne, Vårin og Selma Pauline har alle sosialkunnskap som valgfag. De siste tre ukene har de ikke hatt undervisning i verken dette, eller flere andre, fag.

– Vi fikk en gruppeoppgave som gikk ut på å lage et forskningsprosjekt, for å kompensere for manglende undervisning. Da valgte vi å undersøke hvordan streiken påvirker elevene, sier Jenni Elvine.

MANGE SVARTE: Søndag hadde 103 elever svart på undersøkelsen, som Jenni Elvine Sandvik Brekke (t.v.) og Johanne Rasmussen har laget sammen med Vårin Baartvedt Ringheim og Selma Pauline Jusnes Solheim.

Amalie Skram er Bergens største videregående skole med over 1000 elever.

Elevrådslederen sier mange elever allerede har passert fraværsgrensen på ti prosent.

– Hadde det ikke vært for at det var streik, hadde vi strøket i mange fag.

Jenni Elvine og Johanne synes resultatene er bekymringsfulle.

– Mange elever går gjennom mye nå. Mange har det tungt, sier de.

«De fleste føler at de må ta 3. klasse på nytt»

I likhet med mange andre avgangselever er Jenni og Johanne bekymret for standpunktkarakterene, som vil avgjøre hva slags studier de kan komme inn på neste år.

Mens Jenni har nå fire timer undervisning i uken i ett fag, har Johanne seks timer undervisning i to fag.

– Streiken rammer elevene veldig skjevt rundt om i landet. Noen har lite og ingen undervisning, mens andre som ikke er rammet av streiken har full undervisning. Det skaper en veldig urettferdig situasjon.

«Det å være på skolen med venner er det viktigste i vår hverdag»

I undersøkelsen kunne elevene også skrive hva de tror kan være konsekvensene av streiken, og hvordan streiken har påvirket dem.

Flere peker på at bortfallet av undervisning kan føre til dårligere psykisk helse, slik flere fagfolk advarte om i VG torsdag.

En elev skriver:

– Vi lærer mindre enn vi skulle gjort. Jeg håper eksamen blir tilrettelagt eller avlyst. Om ikke kan det bli forskjeller mellom de som har hatt lærer i streik i det faget og de som ikke har hatt lærer i streik.

En annen skriver:

– Vi får ikke lært alt det vi skal og det kan også gå ut over oss mentalt ettersom mange ikke takler å måtte jobbe så mye selvstendig».

En tredje skriver:

– Økte psykiske lidelser blant ungdom. Det å være på skolen med venner er det viktigste i vår hverdag. Når vi ikke har undervisning, blir dette ta fra oss.

En fjerde skriver:

– Mindre motivasjon. Føler jeg ligger langt bak i de fleste fag. Det kan påvirke fremtiden min.

«Mer stress hjemme»

Her er noe av det andre elever skriver:

«Å gjøre det dårlig på prøvene som kommer, miste fokus og rutiner».

«Stresser veldig over hvordan prøver og andre vurderinger blir etter streiken».

«Ekstremt demotiverende, faller av».

«I noen fag savner jeg det å ha en lærer å spørre. Nå må jeg finne ut av alt på egenhånd».

«Faller ut av skolen, ensomhet»

«Mindre utbytte av skolegangen generelt»

«Dårlig læring»

«Demotivert»

«De fleste føler at de må ta 3. klasse på nytt».

«Faller ut av skolen, ensomhet».

«Jeg sitter mer inne»

«Mer stress hjemme»

BEKYMRET: Lars Berntsen er rektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Bildet er tatt i august 2021 i forbindelse med en artikkel om pandemien.

Rektor ved Amalie Skram videregående skole, Lars Berntsen, sier at han ikke er overrasket over resultatene i undersøkelsen.

– Vi deler bekymringen for at elevene ikke får den opplæringen de har behov for. Vi har det samme inntrykket når vi går rundt og snakker med elevene. Dette er bekymringer vi snakker om hver dag.

Ifølge Berntsen er 50 av 100 lærere ved skolen nå tatt ut i streik.

TAR UT FLERE: Når streiken trappes opp kommende mandag, vil 8000 lærere være i streik.

Han sier de får mange bekymringsmeldinger fra foresatte som forteller om deprimerte barn.

– Vi har søkt dispensasjon for lærere i flere tilfeller der det er vurdert at elever må få et skoletilbud ut fra helsemessige grunner. Noen er innvilget, andre ikke. Dette går utelukkende på psykisk helse, sier Berntsen.

Rektor understreker at gjør alt de kan for å hindre frafall og uhelse blant elevene.

– Dette er det mest akutte akkurat nå. Men det er utfordrende at mange av de som er tettest på elevene, kontaktlærere, faglærere og rådgivere, nå er borte.