Rødt raser før krise-møte: − Legger opp til en skinndebatt

Når stortinget har ekstraordinært strøm-møte mandag får de små partiene kortere taletid. Rødt kaller det planlagte møtet «tidenes oppvisning i politisk handlingslammelse».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Man skulle tro at poenget med en politisk debatt er at uenighet kommer til syne og at meninger brytes. De legger opp til en skinndebatt på stortinget. Jeg tror mange vil oppleve dette som en hån mot demokratiet, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt.

I august ble det flertall for å avbryte Stortingets sommerferie og kalle inn til et ekstraordinært møte om strøm. Møtet skal holdes kommende mandag.

På dagsorden står en redegjørelse fra statsråd Terje Aasland (Ap) om kraftsituasjonen.

RASER: Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt.

Etter det har presidentskapet på Stortinget foreslått at alle partigruppene får et innlegg på fem minutter hver. Så legger de opp til at hver av de store partiene skal få tre innlegg på tre minutter, de mellomstore to, og de små et.

Rødt har også bedt partiene på Stortinget samle seg for å hastebehandle forslag på møtet. Flere partier har varslet egne forslag, men det er ikke lagt opp til en egen debatt om disse.

– I tillegg til at det ikke er lagt opp til hastebehandling av forslag i møtet, som Rødt har tatt til orde for, blokkerer presidenten med dette for en skikkelig debatt, sier Marhaug.

– Arroganse

Marhaug sier det vanlige i debatter i Stortinget er at alle partiene får fem minutter hver. Nå får altså alle partiene mer tid, men de største mer enn de små.

– Det høres i utgangspunktet bra ut, men problemet er at man gir regjeringspartiene og for så vidt også Høyre, som stort sett har den samme kraftpolitikken, veldig mye taletid sett opp mot de partiene som faktisk har en annen kraftpolitikk, sier hun.

– De større partiene representerer også flere velgere?

– Ja, men i kraftsaken tror jeg Ap og langt på vei Sp er på fullstendig kollisjonskurs med sine sine velgere. Makspris på strøm er noe ikke bare Rødt ønsker seg, men 80 prosent av befolkningen. Da kan de enten holde på sin arroganse, eller gi oss sjansen til å debattere litt mer på likefot.

Vil ha nytt møte

Rødt har lagt sammen hvem som får snakke mest under debatten: Med redegjørelsen inkludert, vil regjeringen og regjeringspartiene få inntil én times taletid i redegjørelsen, i tillegg til 18 minutter taletid i debatten. Høyre vil få ni minutter.

De andre partiene i opposisjon får nøye seg med 15-21 min til sammen, avhengig av om man teller med Frp, SV, Rødt og KrF, eller tar med Venstre og MDG i tillegg.

– Det lover ikke godt for å debattere de innleggene og forslagene som er nye og kommer på bordet etter en sommer med heftige kraftdebatter og magasiner som har vist seg å ikke være særlig fulle, sier Marhaug.

DYRT: Strømprisene har gått i været.

Rødt beskriver det planlagte møtet «tidenes oppvisning i politisk handlingslammelse». Hvis de ikke får hastebehandlet forslagene sine, vil de be om at redegjørelsen settes opp til behandling i et senere møte allerede neste uke – slik også Høyre, Venstre og MDG har tatt til orde for.

– Min beskjed til stortingspresidenten er at han både må ta på alvor at debatten må gjenspeile ulike meninger og ikke bare favorisere regjeringspartiene, og at vi må få hastebehandlet konkrete forslag som har blitt varslet om lenge i forkant. Hvis ikke så blir det møtet ikke noe vesensforskjellig fra et møte i et hvilket som helst annet organ eller medium, sier Marhaug.

Stortingspresidenten: Normal praksis

Stortingspresident Masud Gharahkhani viser til at alle partiene kan fremme de forslagene de ønsker innen klokken 08.30 på mandag.

– Presidentskapet mener det er nødvendig med en mye mer omfattende debatt enn det som er vanlig praksis etter en redegjørelse fra ansvarlig statsråd. Det er har vi nå lagt opp til. I tråd med normal praksis på Stortinget har vi gjort en tidsfordeling som ivaretar partienes størrelse. Debatten vil vare rundt tre timer og det vil være rikelig anledning for partiene til å komme frem med sitt syn.

Han viser også til at presidentskapet anbefaler debattrammene, men at det er Stortinget som vedtar rammene ved møtestart mandag.

Makspris på 35 øre

I sin tale til landsstyret i dag foreslo Rødt-leder Bjørnar Moxnes en makspris.

– Det trengs full statlig styring over krafteksporten og en innenlands makspris på strøm, sa Moxnes.

– Det grunnleggende poenget er at det koster 12 øre å produsere strøm fra vannkraften vår. Den strømmen selges for 500–700 øre, fordi vi lar en børs bestemme prisen på den strømmen. Det er spinnvilt og ødeleggende for økonomien til vanlige folk og næringslivet vårt, sa Moxnes.

Rødts «norgespris på strøm», en makspris for kraftselskapene, skal sikre at husholdninger og næringsliv kan betale regningene sine.

– Vi vil nekte dem å ta en høyere pris enn 35 øre kilowatt time for strøm som selges i Norge.