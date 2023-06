Zipline-ulykke under utdrikningslag: − Jeg har vært ganske preget

Brudgommen skal være en av de som falt ned da ziplinen røk i Bamble lørdag.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet.

– Det var to menn i ziplinen da den røk. De har falt cirka fire meter. De er kjørt til sykehus i Skien og fremstår ikke kritisk eller alvorlig skadet, opplyser operasjonsledelsen i Sør-Øst politidistrikt til VG lørdag ettermiddag rett før klokken halv fem.







Ifølge avisen Varden var en av de som falt ned brudgommen.

Politiet skal finne årsaken

Ingen andre enn de to som var i ziplinen ble skadet.

– De som falt ned ble fraktet til Skien sykehus i ambulanse, men det er ikke snakk om kritiske eller alvorlige skader, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han sier at det er brukt nødvendig sikkerhetsutstyr og at ulykken fremstår som et uhell.

– Politiet har vært på stedet og vi prøver å finne ut årsaken til at den røk.

– Ikke vanlig zipline

Daglig leder for Kaasa Gård i Stathelle, Rune Maabø, sier at ziplinen ikke er en tradisjonell type, men en wire strukket mellom to trær.

– Man skal dra seg over med hendene. Wiren henger cirka 3,5 meter over bakken. Så har wiren røket på et eller annet vis. Den ene av de to landet forkjært, sier han til VG.

Han sier at alt av sikkerhetsutstyr og kroker var i ordentlig stand.

– Det er første gang det skjer noe på 16 år og jeg har vært ganske preget. De som falt ned har ringt og sagt at jeg skal ta det med ro. Det er ikke noe dårlig stemning fra deres side. Jeg har fått beskjed om at det har gått bra med de, sier Maabø.

