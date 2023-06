Barn funnet død i Sarpsborg - mann siktet

En person er siktet etter at et barn ble funnet død i Sarpsborg mandag.

Mandag rykket politi ut til en privat bolig i Sarpsborg, hvor et barn ble funnet omkommet.

avhørt en del personer, gjestår fortsatt avhør av siktede. Vedkommede har ikke vært i helsemessig tilstand som gjorde at det er forsvarlig å gjort avhør. Muligens gjort forsøk på avhør senere advokar

Det var en innringer som først varslet nødetatene, opplyser påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Torgeir Lutro, til VG.

– Bakgrunnen var at et barn ikke pustet og befant seg i en alvorlig helsemessig tilstand. Når politiet kom til den aktuelle adressen, var ambulanse tilstede og i gang med livreddende førstehjelp, men dessverre sto ikke livet til å redde.

En person siktet

En annen person er nå siktet i saken for straffelovens paragraf 288, for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Lutro presiserer at siktelsen er et resultat av at det er tatt blodprøve av personen.

– Det gir automatisk status som siktet. Vi etterforsker fortsatt saken.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser, alt fra naturlig dødsfall til at barnet har blitt utsatt for en straffbar handling.

Det etterforskes fortsatt som et mistenkelig dødsfall.

– Når et barn dør brått og uventet, er vi pliktig til å etterforske saken, sier Lutro.

Politiet har avhørt en rekke personer, men siktede er fortsatt ikke avhørt.

– Vedkommede har ikke vært i helsemessig tilstand som har gjort at det er forsvarlig å gjøre et avhør ennå.

Politiet vil ikke kommentere hvorvidt barnet ble funnet med synlige skader.

– Når det gjelder dødsårsaken, må vi avvente resultatet på obduksjonen. Barnet vil bli obdusert i morgen.

De pårørende blir nå ivaretatt av kommunens kriseteam.

– De nære pårørende er naturligvis i sjokk, men vi ønsker å snakke med dem. Det er også andre barn på adressen, som er nære pårørende av barnet, som ikke er skadet, uttalte operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, mandag.

– Det er en tragisk sak, legger Lutro til.

Politiet og krimteknikere var mandag på stedet, hvor de gikk i gang med avhør av personer i husstanden. De gikk også dør til dør i nabolaget.

—Det er jo helt grusomt det som har skjedd. Jeg håper inderlig ikke det har skjedd noe straffbart, uttalte en nabo til VG.

Politiet fikk melding om hendelsen mandag klokken 15.16.

