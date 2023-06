KAN TRENGE SOLBESKYTTELSE: Når du smører deg inn med solkrem, kan det være at du også bør huske på hunden.

Kommer med solbrent-alarm for firbeinte

ST. HANSHAUGEN, OSLO (VG) Du bruker nok solkrem. Men det bør nok kjæledyret ditt også gjøre, ifølge veterinær.

Kortversjonen Katter og hunder kan også bli solbrent og trenger solkrem, spesielt dyr med lite pels, rosa hud og hvite hunder.

Tips for påføring: Velg rolige øyeblikk, ha godbiter tilgjengelig, bruk solkrem egnet for dyr eller uten parfyme og ikke testet på dyr (minst solfaktor 30).

Påføringssteder for både hund og katt: snute, ører, mage og lysken, tilpasset individuelle raseforskjeller. Vis mer

På en ledig gressflekk på toppen av St. Hanshaugen park midt i Oslo sitter veterinær Céline Løstegård og den hvite blandingsrasen Santo på et rødt pledd.

Det er varmt. Solen steker - og det skal den fortsette å gjøre.

Løstegård, som er veterinær i Dyrevernalliansen, finner frem en pakke solkrem og noen godbiter. Det får hunde-halen til Santo til å veie som en virvelvind av glede.

Nå skal han bli smurt inn med solkrem.

For akkurat som mennesker, kan også dyr bli solbrent.

– Er dette noe nytt, eller er det bare noe som ikke har vært så kjent?

– Det er ikke noe nytt, det er bare mange som ikke er klar over det.

EKSTRA UTSATT: – Han er en hvit hund, så han er litt mer eksponert for å bli solbrent, eller få solskader, forklarer Dyrealliansen-veterinær Céline Løstegård om hunden Santo.

Disse er mest utsatt

Hvor raskt et dyr blir solbrent avhenger blant annet av hvor mye pels dyret har, forteller veterinæren. Noen blir brent etter bare ett kvarter.

Hun forteller at det er spesielt dyr med lite pels, rosa hud og hvite hunder som er utsatt for solskader.

OM UHELLET ER UTE: Skulle hunden bli solbrent, kan aloe vera lindre. Men aloe vera kan være skadelig for hunden å få i seg, så veterinæren råder til å bruke en parfymefri aloe vera og å passe på at dyret ikke slikker det i seg.

Slik som hunden Santo.

– Hvor ofte bør man smøre?

– Man følger sitt eget intervall. Når man smører seg selv, smører man også hunden. Hvis hunden har vært ute i vannet, må man smøre litt oftere.

– Men alle hundeeiere vil jo tenke at det er totalt umulig å få hunden sin til å være med på dette. Hvordan er det realistisk å få til å smøre hunden sin hver dag?

– Jeg tenker at det er vel så viktig å sørge for at de har tilgang til skygge. Mine hunder ligger i solen i ti minutter, så er de ferdige. Det er heller ikke alle dyr og raser som trenger solkrem, så man må egentlig bare se an dyret, og hva man skal og hvor man skal, forteller veterinæren.

Slik påfører du solkremen

Å smøre inn en urolig firbent venn kan til tider være vanskelig, men veterinæren har flere gode råd:

Veterinæren anbefaler å prøve å nå dyret på de rolige stundene, og gjøre det til en koselig ting. Hun forteller også at man kan trene dyret til å bli vant til det og sitte stille.

– Men trikset er å ha med godbiter, sier Løstegård med et smil.

Hun bruker solkrem med minst faktor 30 og sier at barnesolkrem er et fint alternativ om man ikke har en spesialsolkrem for firbente.

IKKE TA FOR MYE: – Når vi tar på solkrem på nesen, som naturlig nok er rundt der hvor han typisk slikker seg veldig lett, så pass på ikke å ta alt for store mengder, råder veterinæren.

Løstegård begynner med snuten, går deretter over til mage og bryst og avslutter med innside lår og under lysken.

Hun påfører en dæsj på fingrene, og masserer det rolig inn i huden til Santo.

Andre steder som ellers er viktig å være obs på er områder med tynn eller lite pels og tynn hud. Har dyret operert, kan det også være lurt å smøre rundt det.

Santo er til tider med på leken, men behøver en god dose godbiter fra matmor for å stå pent og rolig.

I løpet av de femten første minuttene må du passe på at dyret ikke slikker seg på de påsmurte områdene. Dette er ikke alltid like enkelt, men her har også veterinæren noen gode tips:

– Det kan være lurt å distrahere dem litt.

I parken hvor Santo blir påført solkrem, er det mye å se og lukte på for den lille hunden, noe som hjelper ham til å ikke slikke på solkremen.

– Gjelder de samme påføringsstedene for både hund og katt?

– Ja, snute, ører, mage og lysken i utgangspunktet, men det er også veldig individuelt med hva slags rase det er, forklarer veterinæren.

FOKUSER PÅ DE VIKTIGE STEDENE: Santo behøver ikke solkrem på ørene, men andre hunder med mindre pels kan behøve solkrem der.

