PST-sjef Beate Gangås beklaget «eventuelle feilvurderinger» da hun talte rett etter at dommen over håndteringen av terrorangrepet i fjor var lagt frem.

PST-sjefen vil ikke gå god for alle opplysninger i terrorrapport

Beate Gangås sier det «rett og slett» ikke var bra nok at PST aldri fant Bhattis bilde av et brennende Pride-flagg. Andre deler av kritikken vil hun ikke avklare om hun er enig i.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk hardest medfart da evalueringsutvalget la frem sin rapport om terrorangrepet torsdag. PST-sjef Beate Gangås åpnet med å si:

– Dette er ikke dagen for bortforklaringer.

Så beklaget hun «eventuelle feilvurderinger som ble begått».

I et lengre intervju med VG torsdag ettermiddag sier Gangås at det også ble gjort «veldig mye riktig» – og vil ikke gå god for alle av opplysningene i rapporten.

PST-sjefen sier hun ennå ikke har fått gått inn i alle detaljene i saken og svarer «jeg vet ikke» og «jeg må få undersøke dette» på flere spørsmål om hva som skjedde i dagene før angrepet.

Slik svarer PST-sjefen

– Du sier du beklager eventuelle feilvurderinger. Betyr det at du ikke vil ta stilling til om dere har begått feilvurderinger?

– Jeg skal gå dypere ned i detaljene i utvalgets rapport. Men at vi kunne gjort mer med den informasjonen vi satt på, det tror jeg vi allerede ser.

– Var det en feilvurdering å ikke opprette en forbyggende sak i forkant av angrepet?

– Det var antageligvis en feilvurdering å ikke sette på mer trykk i dagene etter at meldingen hadde kommet.

EVALUERES: PST-sjef Beate Gangås satt på første rad da evalueringen av terrorangrepet ble lagt frem torsdag.

Litt senere følger Gangås opp:

– Jeg må bare si at når du snakker om vurderinger, så husker jeg av det som jeg har lest, og det ble vel også sagt her: Det ble gjort veldig mye riktig med en gang [varselet] kom.

– Så det er ikke sånn at det ikke ble gjort noe. Det er ikke sånn at det ikke ble gjort noe riktig, men det er hvordan det ble fulgt opp videre.

Tar forbehold om rapporten

Seks dager før angrepet fikk PST et varsel om at terrorangrep kunne være nært forestående og at den ekstreme islamisten Arfan Bhatti trolig var involvert.

I rapporten står det at ingen i PST forsøkte å finne ut hvem som kunne være Bhattis medsammensvorne, all den tid Bhatti selv var i Pakistan.

Skytteren, Zaniar Matapour, ville pekt seg ut som en av få kandidater, ifølge rapporten.

– Jeg hørte at hun (utvalgsleder Pia Therese Jansen red.anm.) sa det, og jeg ser at det står. Jeg er litt usikker på om det er oppfatningen hos alle oss, sier Gangås.

Gangås sier hun tar «forbehold om at det kan være andre opplysninger».

Forholdet til E-tjenesten

– Hvorfor fokuserte likevel arbeidet på å avklare hvorvidt det faktisk var Bhatti som var involvert eller ikke?

– Det er noen av de spørsmålene jeg selvfølgelig også stiller meg i organisasjonen.

– Rapporten peker på en mulig del av forklaringen. Det står at noen av de som jobbet med saken i PST mente at etterretningstjenesten «hadde en tendens til å overdrive». Hva er din kommentar til det?

– Jeg har lest det som står der. Min kommentar er at jeg synes det er veldig bra at de ansatte har sagt hva de mener i intervjuene med utvalget. Det gjør det mulig for oss å ta tak i det.

Gangås sier hennes «bestemte inntrykk» er at samarbeidet med Etterretningstjenesten er «tett og godt».

Kontraterroravdelingene i de to hemmelige tjenestene har ifølge rapporten konkurrert om «å være best i sitt fag og gjøre de mest treffende vurderingene». Enkelte i PST skal også ha vært skeptiske til til Etterretningstjenestens vurderinger.

Utvalget mener disse forholdene kan ha påvirket PSTs vurderinger.

– Hva mener du?

– Det er vanskelig for meg å kommentere, sier Gangås.

– Dette med skepsis, hvor kommer det fra?

– Det vet jeg ikke. Jeg må undersøke litt der.

GAMMEL SJEF: Roger Berg var PST-sjef da angrepet skjedde. Han er i dag pensjonist.

VG avdekket tidligere i vår hva Etterretningstjenesten holdt hemmelig for PST i forkant av terrorangrepet. PST fikk ikke vite om den hemmelige operasjonen hvor en agent for Etterretningstjenesten, under dekke av å være IS-kriger, chattet med en islamist.

Etterretningstjenesten har gjentatte ganger sagt at de delte «all relevant informasjon» med PST «fortløpende og uten forsinkelse».

– Er det sant?

– Jeg har ikke noen grunn til å betvile at de sier det. Men når de sier relevant, så spørs det jo hva de legger i relevant informasjon. Hvis man ikke tenker at måten informasjonen har kommet inn på er relevant, så har man jo sine ord i behold, sier Gangås.

Ifølge rapporten mener PSTs at deres vurdering av hvor alvorlig saken var og hvor mye det hastet «åpenbart» ville være annerledes om Etterretningstjenesten hadde fortalt dem om den hemmelige operasjonen som foregikk i forkant av terrorangrepet.

– Ja, så det er ulike syn på det. Det er ikke nødvendigvis en uenighet om hva man hadde og ikke hadde, sier Gangås.

BRENNENDE FLAGG: Forsidebildet på Bhattis Facebook-profil ble endret til dette motivet 14. juni – elleve dager før terrorangrepet.

Elleve dager før angrepet postet Bhatti et brennende Pride-flagg på Facebook, men en tekst som argumenterer for at homofili burde straffes med døden.

I dagene før angrepet ba en del av PST ba om at man undersøkte om Bhatti hadde publisert noe i sosiale medier som kunne si noe om hva han eventuelt planla.

En annen del av PST gjorde om på bestillingen, før det torsdag ble meldt internt i PST at Bhatti ikke hadde gjort noen oppdateringer på Facebook den siste tiden.

Gangås sier opplysningene er «overraskende» og at svaret på hvorfor PST ikke fant innlegget handler om dialogen internt i PST.

– Det er ikke bra nok. Rett og slett. Det kan jeg si.

Flere på ferie

Ferieavvikling gjorde at ansvaret for terrorvarselet skiftet hender internt i PST flere ganger.

– Ble saken en kasteball i uken før angrepet?

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal karakterisere det. Men det virker som om mer kontinuitet hadde vært en god måte å håndtere det på.

Gangås sier PST i år har jobbet med ferieplanleggingen, så det skal være flere folk på jobb i feriemånedene.

Møttes timer før angrepet

Fredag, timer før angrepet, møttes Etterretningstjenesten og PST.

To av de fire som kom til møtet fra PST, hadde ikke jobbet med saken.

På et tidspunkt tar Etterretningstjenesten opp at Bhatti noen måneder tidligere har blitt stoppet i en bil sammen med en annen person, hvor politiet fant en kniv.

De lurer på hvem den andre personen i bilen var. Ingen fra PST kan svaret: Zaniar Matapour.

– Hvorfor kan de ikke svaret?

– Jeg vet ikke, sier Gangås.

– To av personene i møtet jobber ikke egentlig med saken engang. Er det rutine hos PST?

– Jeg kan ikke svare på det. Jeg stiller meg de samme spørsmålene.

OVERSTYRT: Beate Gangås var ikke PST-sjef, men politimester i Oslo da angrepet skjedde. Politidirektør Benedicte Bjørnland (foran) overstyrte Gangås (i midten) i spørsmålet om støttemarkeringen burde avlyses etter angrepet.

I møtet fredag ble PST for første gang klar over Bhattis Facebook-innlegg og bildet av det brennende Pride-flagget.

Etterretningstjenesten fortalte dem om innlegget.

– I januar fikk du spørsmålet om det brennende Pride-flagget. Da sa du at «den informasjonen kom kort tid før angrepet. Det er så detaljert jeg tror jeg kan være på det». Hvorfor svarte du som du gjorde i januar?

– Er det feil?

– Nei, men jeg lurer på hvorfor du la deg på det detaljnivået?

– Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet.

– For å spørre på en annen måte. Unngikk du et detaljert svar, fordi svaret var flaut for PST?

– Nei, overhodet ikke.

KOBLET IKKE: Ingen koblet det brennende Pride-flagget med Pride-feiringen som var i gang i Oslo.

Ingen i møtet gjorde en kobling mellom bildet av det brennende Pride-flagget og Pride-feiringen som allerede var i gang utenfor i Oslos gater.

I januar ble Gangås spurt av VG om PST har hatt blindsoner overfor de skeive miljøene. Gangås svarte «nei» og at hun «ikke kunne se at det hadde vært noen blindsoner».

– Står du fortsatt på det svaret?

– Nei, der vet jeg ikke helt hva jeg har svart på. Men PST vil jo alltid..., altså hvis vi sier at vi vet alt om det som skjer overalt hele tiden, så er det feil. Hvis det er hva du har spurt om?

– Nei, jeg spurte om PST har hatt blindsoner overfor de skeive miljøen. Og så svarte du at «nei, jeg kan ikke si at det har vært noen blindsoner».

– Nei, jeg. Ja, fremdeles tenker jeg: Hva er du egentlig vil ha svar på?

– Om du i lys av de opplysningene som har kommet frem i rapporten står på det svaret?

– Og hva betyr det å ikke ha blindsoner for deg?

– Jeg lurer jo for eksempel på om det at man ikke kobler Facebook-posten med et brennede Pride-flagg sammen med arrangementet som foregår ute i Oslo kan være en blindsone?

– Det er ikke bra at man ikke kobler flagget til det arrangementet som skal være dagen etterpå. Jeg har aldri ment å si noe annet enn det.

Undersøkte høyreekstreme, ikke ekstreme islamister

I forkant av Pride undersøkte PST hvilke høyreekstreme som eventuelt kunne utgjøre en trussel. De gjorde ikke tilsvarende undersøkelser opp mot ekstreme islamister.

– Viser dette en blindsone PST har hatt når det kommer til trusler mot de skeive miljøene?

– Du bruker fortsatt blindsone, som jeg bare vil forstå hvorda du bruker...

På dette tidspunktet bryter Gangås’ kommunikasjonsrådgivere inn i intervjuet for å forklare at høyreekstreme har hatt skeive som et helt eksplisitt mål. Skeive er mer et indirekte mål for ekstreme islamister, fordi de er et symbol på vestlige verdier og levesett, forklarer de.

FIKK KRITIKK: Advokat John Christian Elden klaget inn PSTs overvåkning av Bhatti – og fikk medhold av EOS-utvalget.

Rapporten beskriver en forsiktighetskultur i PST.

– Hadde det vært «ulv, ulv» med Bhatti tidligere? Hadde PST opplevd varsler om ham som viste seg å ikke stemme?

– Jeg kan si at PST har hatt langvarig oppfølging av Bhatti. Jeg kan ikke kommentere «ulv, ulv», synes jeg.

I april, to måneder før angrepet, fikk PST kritikk av EOS-utvalget EOS-utvalgetEOS-utvalget er Stortingets utvalg for å kontrollere at de hemmelige tjenestene opererer innenfor lovens grenser. for å ha gått for langt i overvåkningen sin av nettopp Bhatti flere år tidligere.

– Påvirket denne kritikken vurderingene deres i dagene før angrepet?

– Jeg ser ikke bort i fra at det også er noe som hensyntas når man vurderer hvordan man skal agere.