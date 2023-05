TRONDHEIM: Politiadvokat Bente Bøklepp sier at de har grunn til å tro at saken handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. Bildet ble tatt i oktober i fjor.

Fire tenåringer varetektsfengslet for frihetsberøvelse i Trondheim

Politiet sier det ligger an til flere pågripelser i det de beskriver som et kriminelt miljø i Trondheim. Så langt er fire tenåringer varetektsfengslet, siktet for frihetsberøvelse.

En gutt under 18 år ble i Trøndelag tingrett onsdag varetektsfengslet i en uke, siktet for frihetsberøvelse frihetsberøvelseEn som ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen andre friheten.. Politiet har gjennomført flere pågripelser i forbindelse med det som de tror er «et oppgjør i et kriminelt miljø».

Torsdag ble ytterligere tre tenåringer varetektsfengslet, siktet for frihetsberøvelse i samme sak. Alle tre ble varetektsfengslet i to uker, med fullstendig isolasjon den første uken, skriver Nidaros.







Retten mener det er «nærliggende fare» for at tenåringene forspiller bevis dersom de ikke holdes fengsles.

– De har ikke tatt særlig stilling til straffskyld, sier politiadvokat Bente Bøklepp til Adresseavisen.

Så langt er fire menn i alderen 17 til 18 år pågrepet og siktet for frihetsberøvelse i saken. Politiet opplyser at de mener flere personer er involvert og at det ligger an til flere pågripelser.

– Vi tror vi skal få pågrepet alle som hadde noe med dette å gjøre, sier politiadvokaten.

Det ble onsdag kjent at politiet natt til tirsdag hadde slått til mot en adresse i Trondheim. Da ble flere personer pågrepet i det som beskrives som et kriminelt miljø.

Politiadvokaten har tidligere fortalt at personen som politiet mener er utsatt for frihetsberøvelse, er en ung mann. Han ble ikke fysisk skadd.

Saken startet da et vitne så en ung person, som er den fornærmede i saken, bli dyttet inn i en bil. Vedkommende tok da kontakt med politiet.

