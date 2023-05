OPERERER TRANSPERSONER: Kirurg Halfdan Vier Simensen forteller at han har er den legen i privat helsesektor som har operert flest transpersoner i Norge.

Rikshospitalet sa nei – privat lege fjernet brystene til mindreårige

I 2019 fikk lege Halfdan Vier Simensen en advarsel fra Helsetilsynet etter å ha operert bort brystene på to jenter under 18 år. Siden har han operert mer enn 100 transpersoner.

Pasientene, som fikk brystene fjernet av plastikkirurgen, var begge under 18 år og hadde psykiske utfordringer:

Den ene jenta hadde diagnosen «paranoid schizofreni», ifølge rapporten til Helsetilsynet. I løpet av en treårsperiode hadde hun vært innlagt på sykehus tre ganger grunnet psykose.

Den andre pasienten hadde opplevd depresjoner, men også symptomer på schizofreni. Hun fikk diagnosen schizofreni først etter operasjonen.

VG har fått innsyn i rapporter fra Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd, som slår fast at behandlingen var uforsvarlig:

Ingen av pasientene hadde fått diagnosen « transseksualisme transseksualisme Transseksualisme er en tidligere medisinsk diagnose innen det som før ble kategorisert som kjønnsidentitetsforstyrrelser. Diagnostisk ble transseksualisme definert som manglende samsvar mellom fødselskjønn og kjønnsidentitet. Fra 2019 ble diagnosen gitt et nytt navn: Kjønnsinkongruens. » før operasjonen. Denne diagnosen stilles først etter to år med behandling og oppfølging.

Den ene pasienten hadde gått på hormoner i under ett år. Pasientene var heller ikke vurdert av en godkjent psykiater, psykolog eller spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri. Den ene pasienten var blitt utredet av en lege og sexolog, mens den andre pasienten var utredet av sexologiprofessor Espen Esther Pirelli Benestad – begge uten slik kompetanse, ifølge Helsetilsynet.

De slår fast at kirurg Simensen utsatte pasientene for risiko:

«Det at diagnosen ikke var tilstrekkelig avklart, gjorde risikoen for at pasientene kunne komme til å angre på inngrepet i etterkant større, og et slikt inngrep kan være irreversibelt.»

Begge pasientene har fortalt Helsetilsynet at de var fornøyde etter operasjonene.

– Jeg har oppført meg anstendig og holdt en etisk høy standard i 40 år, sier kirurgen til VG.

– Jeg har forsøkt å hjelpe en svært sårbar pasientgruppe.

Har operert flere under 18 år

Nylig skrev VG at Esben Esther Pirelli Benestad anbefalte hormonbehandling for en tenåringsjente som følte seg som en gutt – uten å ha møtt eller utredet henne først.

Noen år senere angret kvinnen.

Til VG forteller hun at kirurg Halfdan Vier Simensen opererte bort brystene hennes.

– Jeg har ikke hatt en eneste pasient som har meldt noe negativt tilbake til meg, sier Simensen til VG.

– Men hva tenker du om tenåringen som angret?

– Hvis hun har opplevd noe negativt, hvorfor har hun ikke kommet til meg?

Han fortsetter:

– Hun ønsket selv å bli operert, men angret åtte år etterpå. Det synes jeg hun selv også må ta litt ansvar for.

Tall fra Rikshospitalet viser at antallet unge som ønsker kjønnsbekreftende behandling aldri har vært høyere. Spesielt har økningen vært stor blant unge jenter.

Behandlingen kan bestå av samtaler, hormonbehandling og etter hvert kirurgiske operasjoner.

På sin egen nettside reklamerer kirurg Halfdan Vier Simensen med at han er den legen innenfor privat helsesektor som har operert flest transpersoner i Norge. Til sammen 54 personer, fortalte han Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Simensen anslår overfor VG at han har operert ytterligere 100 personer etter advarselen i 2019.

– Det har oppstått et voldsomt behov. Hvis du ser på kurven over antall henvisninger for helsehjelp til kjønnsinkongruens kjønnsinkongruensEn tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Kjønnsinkongruens kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. , så går det rett til værs, sier han.

Både Esben Esther Pirelli Benestad og Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo har henvist pasienter til Simensen, bekrefter han.

Totalt har Simensen operert seks personer under 18 år, ifølge Helsetilsynet. Ytterligere to pasienter under 18 år fikk fjernet brystene i 2017. De var da 14 og 15 år gamle, fremkommer i rapporten til Helsepersonellnemnda.

– Hvor kommer disse opplysningene fra? Det dokumenterer ikke helsemyndighetene i det hele tatt, sier Simensen.

KRITISK: Kirurgen mener han har hjulpet mange.

Samarbeider med Benestad

Opplysningene om 14 og 15-åringen var en del av Helsetilsynets informasjonsinnhenting i tilsynssaken mot Simensen. Kirurgen ønsker ikke å kommentere opplysningene nærmere.

– Jeg tror ikke du skal gå inn på ting som ikke har vært belyst eller behandlet, sier han.

Etter advarselen har han ikke operert noen under 18 år, forteller Simensen.

– Jeg har operert på 18-årsdagen, men aldri under.

– Hva er bakgrunnen for at du opererer personer med symptomer på schizofreni?

– Du kan ha en schizofrenidiagnose og samtidig oppleve kjønnsinkongruens. Det er ikke nødvendigvis en motsetning der. Men det er avgjørende å avdekke om du er så psykotisk at du fremstiller deg som kjønnsinkongruens, eller om du faktisk er det.

– Er du som kirurg i stand til å avdekke en psykose?

– Jeg er ikke den rette til å utrede eller behandle en psykose.

Simensen bygger i stedet på en tverrfaglig utredning fra spesialister. En av disse spesialistene er Esben Esther Pirelli Benestad, fremkommer av rapporten.

I februar i år ble den profilerte legen fratatt lisensen, blant annet på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt».

– Jeg opplever Simensen som en seriøs og transpositiv aktør, som jeg alltid har hatt et veldig godt forhold til, sier Benestad.

POSITIV: Esben Esther Pirelli Benestad mener kirug Simensen har forstått hvor smertefullt det er å ikke få behandling.

Helsetilsynet mener at de to pasientene ikke var tilstrekkelig utredet for kjønnsinkongruens forut for operasjonene.

«Det forelå opplysninger om at den transseksuelle identiteten kunne være symptom på annen psykisk lidelse, men du iverksatte ingen tiltak for å avklare dette,» skriver Helsetilsynet om kirurgen.

Rikshospitalet reagerte

Begge pasientene hadde fått avslag på utredning hos Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet.

– Vi oppdaget at Simensen drev med kirurgi på pasienter, der vi sterkt hadde frarådet kirurgi, basert på henvisningen. Derfor meldte vi fra til tilsynsmyndighetene, sier klinikksjef og professor ved Oslo universitetssykehus, Kim Alexander Tønseth.

Han er leder for den nasjonale behandlingstjenesten og også utdannet plastikkirurg.

Retningslinjene til Helsedirektoratet sier at det er påkrevet å henvise pasienter til Rikshospitalet når det handler om kompliserte og høyspesialiserte behandlinger, sier Tønseth.

– Vi mener det var medisinsk uforsvarlig, sier han.

– Det er en stor fare for feilbehandling. Man skal være uhyre forsiktig.

PROFESSOR OG KIRURG: Kim Alexander Tønseth.

Familiene var fornøyde

Til VG sier kirurg Simensen at han mener Rikshospitalet ikke hadde anledning til å avvise de to pasientene. Han sier han bidro til livsnødvendig helsehjelp, der det offentlige sviktet.

– Pasientene hadde en omfattende utredning bak seg, men ble bare avvist på Rikshospitalet, sier kirurgen.

– Hverken Tønseth eller noen andre ved NBTK hadde noen gang truffet pasientene.

Etter at Simensen opererte dem, var familiene deres fornøyde, forteller Simensen.

– Psykologen var også fornøyd og læreren deres. Alle var strålende fornøyd.

Simensen reagerer på uttalelsen til Helsetilsynet om at Esben Esther Pirelli Benestad ikke anses kompetent til å stille diagnosen kjønnsinkongruens.

– Benestad er en internasjonalt, svært anerkjent kompetanseperson. Det er ikke folk på Rikshospitalet som blir invitert til å holde foredrag i utlandet eller stille på TED Talks. Det er Benestad.