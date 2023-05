KONFRONTERTE TILTALT: En norsk artist konfronterte en voldektstiltalt inne i en kiosk. Han la videoen ut på sosiale medier til sine egne følgere.

Artist hengte ut voldtektstiltalt på sosiale medier

Artisten fotfulgte, konfronterte og filmet en voldtektstiltalt og la det ut til følgerne sine på sosiale medier. – Helt uakseptabelt, sier den tiltaltes forsvarer.

Fem menn i 20-årene møter i disse dager i Hordaland tingrett tiltalt for totalt tre voldtektssaker. Rettssaken har blitt satt på pause to ganger fordi navnene til de tiltalte mennene og fornærmede kvinnene har blitt delt offentlig.

Lørdag skjedde det på nytt. En norsk artist fulgte etter en av de tiltalte, filmet og la det ut i en video på sosiale medier. VG har sett videoen.

Mannen som ble konfrontert er ikke tiltalt for gruppevoldtekt, men for seksuell omgang med en mindreårig og sovevoldtekt av en kvinne i 20-årene. Han nekter straffskyld for begge forhold.

Videoen er filmet inne på en kiosk. I videoen ser man artisten oppsøke det som skal være den ene tiltalte og rope etter ham.

Videoen viser at det er flere tilskuere til hendelsen inne i kiosken. I videoen kan man se det som skal være den tiltalte prøve å løpe fra artisten mens artisten prøver å snakke til ham.

Artisten navngir den tiltalte i videoen både muntlig og i tekst.

Bergens Tidende omtalte saken først.

VG har kontaktet artisten direkte og artistens management for en kommentar, men har søndag ettermiddag ikke fått svar.

BERGEN TINGHUS: Den pågående saken går i Hordaland tingrett i Bergen.

Anmeldte artisten

Den tiltaltes advokat reagerer kraftig på opptredenen fra artisten. Hun sier at forholdet er anmeldt.

– Jeg synes dette er helt uakseptabelt. Min klient har blitt forfulgt og filmet på sosiale medier, sier advokat Ellen Eikeseth Mjøs til VG.

– Min klient tar dette veldig tungt. Dette blir helt gapestokk. Vi har anmeldt artisten for hensynsløs atferd, under paragraf 266 i Straffeloven.

Politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff bekrefter overfor BA at saken er politianmeldt.

Mjøs er klar på at det er rettssystemet som skal avgjøre skyld og uskyld i straffesaker. Dette er skadelig for hele saken og alle de involverte, mener Mjøs.

– Det rettssystemet må få virke. Det gjør det ikke når det skal være på denne måten.

UAKSEPTABELT: Forsvarer for en av de tiltalte Ellen Eikeseth Mjøs omtaler det hele som «gapestokk».

Har mottatt flere anmeldelser

Den pågående rettssaken har allerede fått stor oppmerksomhet.

En av de andre tiltalte i sakskomplekset har selv omtalt saken i egne kanaler på sosiale medier, og i andres kommentarfelt.

Mange i kommentarfeltet har reagert på hvordan den tiltalte har snakket om saken. Mannens forsvarer, Ivar Frostad hadde på torsdag ingen kommentar til dette.

Mandag dukket en utenforstående mann opp i retten og filmet blant annet navnelisten i tiltalen, ifølge Bergens Tidende. Mannen har lagt ut videoer og kommentert saken på sosiale medier. En av disse videoene hadde onsdag blitt sett over en halv million ganger.

Spredningen av videoer fra retten førte til at rettssaken ble satt på pause to ganger.

Politiet hadde torsdag mottatt totalt fire anmeldelser totalt angående spredning av informasjon fra saken på nett. Politiet har opprettet sak på filming i rettssalen.

Dette er saken:

Fem menn i 20-årene er tiltalt for flere overgrep.

Tre menn er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene. Hendelsen skal ha funnet sted i 2021.

Én av disse tre er sammen med to andre menn tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, i 2020.

Én av disse igjen, en 25 år gammel mann, er tiltalt for sovevoldtekt av en tredje kvinne.

Etter at tiltalen ble tatt ut, anmeldte en ny kvinne én av mennene for en voldtekt som skal ha skjedd sommeren 2018.