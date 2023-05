BUSS FOR TOG: Togpendlere må nok en gang ta bussen i sommer.

Buss for tog: Slik blir sommeren for togpendlere

Sommeren nærmer seg og for togpendlere betyr det en ting: Buss for tog. Her finner du oversikten over endringene i sommer.

Hvert år skjer det. Samtidig som folk tar ferie stenges flere ruter langs jernbanen.

– Vi kan ikke jobbe i sporet når det går tog der. Derfor velger vi den tiden på året med færrest passasjerer og minst trafikk for å gjøre vedlikeholdsarbeid, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Hovedgrunnen til at jernbanen stenges er for å rette opp slitasjen som skjer gjennom høsten, vinteren og våren.

I tillegg skal Follobanen ferdigstilles. Den omdiskuterte togbanen har vært i drift siden 5. mars, men har så langt kun kjørt til Oslo S. I sommer skal den kobles på flere spor slik at passasjerer som skal vestover slipper å bytte tog.

– Endelig skal de reisende på Follobanen få hele tilbudet de er lovet. I midten av desember starter vi nye rutetider for 2024, og da kan de reisende kjøre gjennom Oslotunnelen.

FÆRRE REISENDE: Når mange togpendlere har ferie, må Bane NOR benytte muligheten til å vedlikeholde jernbanen.

Gode nyheter for noen

Ikke alle reisende må bruke hele sommeren på bussen i år.

Togpendlere øst for Oslo slipper for første gang på mange år billig unna.

Østfoldbanen stenges i år kun en uke. De tre siste ukene vil det kun være enkelte avganger som vil erstattes med buss for tog.

Følg de gule skiltene

På Oslo S vil de fleste busser gå fra Trelastgata ved spor 19. Alle busser vil ha endeholdeplass på grusplassen i Tollbugata, ved Børsen, et steinkast unna Oslo S.

På andre togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult der det går buss for tog.

– Vi skal skilte godt – se etter de gule skiltene. Togselskapene har kundeveiledere på plass på de store stasjonene for å bistå de reisende, sier Hansen.

FØLG GULE SKILT: Bussholdeplassene vil være merket med gult der det går buss for tog.

Her er det buss for tog i sommer

Sørøst:

L2 – lokaltog: 1. – 5. juli er det buss for tog mellom Tollbugata (ved Oslo S/Børsen) og Rosenholm

R21, R22, R23 og RE20: 1. – 5. juli er det buss for tog mellom Oslo S og Ski. Fra Ski går togene til Moss, Mysen/Rakkestad og Halden/Gøteborg.

R21, R22 og R23: 6. – 30. juli er det buss for tog mellom Oslo S og Ski for R21, R22 og R23, men det kjøres samtidig tog for både L2 mellom Oslo S og Ski og RE20 mellom Oslo S og Halden/Gøteborg.

Vestover:

Drammensområdet: 24. juni–6. august er det stengt mellom Asker/Brakerøya og Mjøndalen/Stokke. 24. juni–9. juli er det også stengt mellom Mjøndalen og Kongsberg/Nordagutu.

Nordover:

Gjøvikbanen: stengt mellom Oslo S og Gjøvik 7.–20. august.

Oslo S:

De fire siste helgene i juli er det nattestengt på Oslo S mellom lørdag og søndag.