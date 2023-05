Ifølge Meteorlogisk institutt blir Oslo en av Europas varmeste hovedsteder til helgen.

Varsel: Kun én europeisk hovedstad varmere enn Oslo

– Det er tilfeldigvis en liten hetebølge på vei mot oss, sier klimaforsker.

Helgen som er i vente blir varm. Det er ventet temperaturer over 20 grader flere steder i landet.

Nå forteller vakthavende meteorolog Alexander Skeltved ved Meteorologisk institutt at Oslo vil bli blant de varmeste stedene i hele Europa:

– Om vi ser på prognosene akkurat nå, så er Lisboa den eneste hovedstaden som kan få temperaturer som er høyere enn Oslo til helgen, sier Skeltved.

I Oslo er det meldt 23 grader, mens i Lisboa vil det bikke 24 grader.

– Oslo blant de varmeste

Han forteller også at Stockholm er den eneste hovedstaden som kan bli like varm som Oslo.

– For tiden ligger det et høytrykk akkurat vest for Baltikum, og det er det som skaper de varme temperaturene i Sør-Skandinavia og rundt Østersjøen, forklarer han.

Det er kun hovedstedene helt sør i Europa, som er nærheten av temperaturene i Sør-Skandinavia.

– Det er gøy at vi kan være blant de varmeste hovedstedene i Europa. De eneste som kommer til å måle seg er Roma med 21 grader, Madrid med 21 grader, og Athen med 22 grader, legger han til.

I sørlige Spania er det derimot en pågående hetebølge og tørke, og her er det ventet langt høyere temperaturer de neste dagene.

NATURLIG VARIASJON: Hans Olav Hygen er klimaforsker ved Meteorologisk institutt, og beskriver de varme temperaturene som en del av været.

Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, beskriver forskjellene i Europa denne helgen som tilfeldig.

– At det er varmere i Oslo enn i resten av Europa, er en naturlig variasjon og vær. Det er tilfeldigvis en liten hetebølge som kommer mot oss, mens det er kuldebølger i resten av Europa, sier Hygen.

Han sier at det i det større bildet blir varmere og varmere hele året i alle de Europeiske byene, noe som henger sammen med global oppvarming.

– Må nyte

Til tross for klimaendringer, oppfordrer han nordmenn til å nyte det fine været mens vi har det:

– Vi bor i et land som er langt mot nord, hvor vi har flere dager der vi går rundt og småfryser. Vi må lære oss og nyte været som er nå, samtidig som vi må ha klimabekymringen i bakhodet, sier Hygen.

– Vi kan trygt forvente at både Madrid og Paris vil slå oss på varme i løpet av sommeren, legger han humrende til.

I Januar kom oppsummeringen av klimaåret 2022. Da beskrev Hygen været i 2022 som «varmere og våtere». Han forventet et 2023 med høye temperaturer og voldsom nedbør.

– Det kan være store variasjoner fra år til år. Men hvis vi ser over tid, er dette tendensene vi er på vei inn i, sa Hygen til VG.

KLIMABEKYMRINGER I BAKHODET: Klimaforsker Hans Olav Hygen forteller til VG nordmenn må nyte været mens de kan.