OPPRØRT: Bjørn Morten Litveit Hansen var advokaten til mannen som døde i arresten 25. april. Han er opprørt over politiets manglende omsorg for klienten hans.

Mener avdøde ville vært i live hvis han ikke var i arresten: − De tok oss ikke på alvor

25. april døde en tromsømann i 40-årene mens han var i politiets varetekt. Advokaten hans mener dødsfallet kunne vært unngått.

Mannen i 40-årene fikk et illebefinnende i arresten etter først å ha sittet i avhør på politihuset.

Han ble fraktet til UNN og døde av hjerteinfarkt med hjertesvikt til følge.

Mannens advokat, Bjørn Morten Litveit Hansen, var til stede under avhørene.

– Jeg har aldri mast så mye i mitt liv om at noen skal få helsehjelp, sier Hansen til iTromsø.

– Veldig smertepåvirket

Han forteller at han kom til politistasjonen lørdag 25. april rundt klokken 12.15. På dette tidspunktet satt klienten klar på avhøringsrommet.

– Da klaget han på smerter. Han var i dårlig form, sier Hansen og fortsetter:

– Han hadde smerter i ryggen, han klarte ikke å stå, klarte ikke ligge, klarte ikke sitte. Han var veldig smertepåvirket.

Hansen kan ikke si noe om hvor lenge hans klient hadde vært der da han selv kom til politistasjonen.

Han forteller at det var én politibetjent som gjennomførte avhøret.

– Min klient klagde veldig på smertene. Han svettet veldig, sier Hansen.

Før avhøret startet hadde den avdøde vært hos legen og fått smertestillende.

– Jeg var usikker på om kombinasjonen av sterke smertestillende og smertene i seg selv gjorde ham egnet til å gjennomføre avhøret, sier Hansen og fortsetter:

– Men han ønsket å forklare seg.

Ba om å få legehjelp

Avhøret satte i gang, men ifølge advokaten var klienten hans urolig i kroppen som følge av smertene.

Fordi han ikke klarte å sitte på stolen, forsøkte han etter hvert å legge seg på gulvet.

– Han klarte ikke det heller, så han gikk rundt i rommet.

Etter omtrent ti minutter ga de beskjed til politiet om at de var nødt til å avslutte avhøret.

Hansen og klienten fikk beskjed om at han kom til å bli værende i politiets varetekt.

– Vi sa at han måtte få legehjelp, men han ble ført ned i arresten, sier Hansen.

Der hadde advokaten en samtale med sin klient.

De ba politiet om å ringe legevakta.

– Gjorde de det?

– Nei, sier Hansen.

– Provoserende

Etter omtrent to timer på politistasjonen dro Hansen til kontoret sitt.

Rundt 40 minutter senere fikk han en telefon fra politiet.

– Da hadde han blitt fraktet til UNN med ambulanse, sier Hansen.

– Hvordan opplevde du hendelsen?

– Jeg opplevde det som ganske provoserende at de ikke tok hensyn til at han ba om legehjelp gjentatte ganger. Jeg ba om det gjentatte ganger. Til flere personer, sier Hansen opprørt.

– De tok oss ikke på alvor, fortsetter han.

Han forteller at svarene de fikk fra politiet, var at de ville vente og se.

– Jeg sa «hør her, han trenger legehjelp». Da svarte de at «han har jo krav på legehjelp, han som alle andre». Det er et ikke-svar, sier advokaten.

Tror han kunne overlevd

Hansens klient ble sendt til UNN, men døde av hjerteinfarkt som førte til akutt hjertesvikt.

Hansen ble ikke informert om dette før han selv tok kontakt med politiet senere på dagen.

– Tror du at han hadde overlevd, hvis han var på frifot?

– Ja. Jeg tror det, sier Hansen.

– Har du opplevd noe lignende tidligere?

– Nei, sier Hansen.

Han legger til at det ikke er uvanlig at mennesker som er pågrepet kan være ubekvem, kvalm og kanskje forvirret.

– Men dette var helt annerledes. Jeg har vært i slike avhørssituasjoner i snart 25 år, og jeg har aldri mast så mye i mitt liv om at noen skal få helsehjelp, sier Hansen.

– Saken er jo under etterforskning av Spesialenheten nå. Hva håper du skjer videre?

– Jeg tenker at dette var mulig å unngå. Jeg tenker at noen har gjort en feilvurdering. Og det jeg håper aller mest, er at politiet skal begynne å ta folk de har pågrepet mer på alvor. For det gjør de ikke nå, sier Hansen.

– Dette er personer som er i krise.

Kjenner seg ikke igjen

– Den saken er under etterforskning av Spesialenheten, så det er ikke naturlig for meg å kommentere noe utover det, sier Stian Pettersen, fungerende leder for felles operativ tjeneste i Troms politidistrikt.

På generelt grunnlag sier han at han ikke kjenner seg igjen i advokat Bjørn Morten Litveit Hansens beskrivelser av politiets forhold til personer de har i sin varetekt.

– På arresten er de under tilsyn. Vi har strenge rutiner for tilsyn av våre arrestanter. Politiet er ansvarlig for å sørge for at arrestanter har nødvendig tilsyn. I hendelser hvor arrestanter klager på smerte og ønsker helsehjelp, har politiet plikt å sørge for de at får nødvendig helsehjelp, sier Pettersen.

– Har politiet et avslappet forhold til de som sitter i arresten?

– Det er jeg ikke enig i. Vi har veldig strenge rutiner med å ivareta de i arresten, og det er noe vi tar på alvor.

Pettersen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og at han ikke uttaler seg om denne konkrete saken.

iTromsø har vært i kontakt med politistasjonssjef Anita Hermandsen som ikke ønsker å kommentere hendelsen av hensyn til den pågående etterforskningen.

iTromsø har også kontaktet politiets påtaleansvarlig i saken, som heller ikke ønsker å kommentere saken, men henviser til Spesialenheten.

Kari-Anne Hille Valla, påtalefaglig etterforskningsleder ved Spesialenheten opplyser til iTromsø at de ikke har kommentarer til saken.

Jourhavende jurist ved Troms politidistrikt ønsker heller ikke kommentere saken.