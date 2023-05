STENGT: Området på jordet er sperret av.

Funn av kvikkleire i Larvik: − Føler ikke at det er trygt å dra hjem

Beboerne som ble anbefalt å evakuere etter funn av kvikkleire, kan reise hjem igjen. Mona Martinsen føler ikke at det trygt.

Tre hus ble anbefalt å evakuere etter funn av kvikkleire i Kvelde i Larvik kommune.

Mona Martinsen, en av dem som ble evakuert, har lenge følt at grunnen har vært utrygg.







– Vi har merket at det har vært noe gærent i bakken før. Vi har hatt to oversvømmelser i kjelleren, og jeg har kjent at jorden har vært veldig rar å grave i når jeg har gravd i hagen, sier hun til TV 2.

Bodd der i elleve år

Mona var i byen da hun fikk beskjed om funnet. Fredag kveld er hun fortsatt hos datteren sin.

– Jeg føler ikke at det er trygt å dra hjem, sier hun til VG.

Mona har bodd i huset i elleve år.

Det er ikke gått skred, understreker politiet. I forbindelse med planleggingen av nytt renseanlegg i Kvelde er det utført grunnundersøkelser. Det ble gjort funn av kvikkleire i området.

Etter anbefaling fra geoteknikere på oppdrag i området ble det iverksatt evakuering i påvente av svar på geotekniske undersøkelser.

Synkehull

Fredag ettermiddag kom prøvesvarene. Undersøkelser viser at det ikke utgjør risiko.

– Det har dukket opp noen synkehull som er vanlig på denne tiden av året. De kan fylles igjen, opplyser politiet.

Området på jordet er sperret av. Tiltakene som er foreslått fra geotekniker vil fortsette lørdag morgen.

Politiet har forlatt stedet.