SUSPENDERT: En video på Dagbladet TV viser politimannnen på bensinstasjonen på Kongsberg.

Politimann suspendert etter politivoldsaken i Kongsberg

Politimannen er tatt helt ut av tjeneste. Han fikk beskjeden fredag.

Politimannen som er tiltalt for vold etter at han natt til søndag 30. oktober gikk løs på to unge menn med knyttnever og batong på Kongsberg, er nå suspendert og tatt helt ut av tjeneste. Det bekrefter politimesteren i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Mannen ble tatt ut av operativ tjeneste da saken ble anmeldt til Spesialenheten i november, men fortsatte med etterforskningsarbeid på dagtid. 27. april ble det tatt ut tiltale mot mannen.







– Etter tiltalebeslutningen, er faktum i saken nå grundigere vurdert av Spesialenheten enn da vi tok beslutningen i november. Han er nå tatt helt ut av tjeneste, den beslutningen ble tatt på onsdag, sier politimester Ole B. Sæverud.

Politimannen ble orientert om beslutningen i dag morges.

NY BESLUTNING: Politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole B. Sæverud sier til VG at politimannen som er tiltalt nå er tatt helt ut av tjeneste.

– Det er alltid leit når noen skal ut og vise handlekraft alt for sent, men jeg tar det til etterretning, skriver mannens forsvarer, Jon Christian Elden, i en SMS til VG.

Elden har tidligere sagt at han tror den kommende rettssaken vil gi svar på hvorfor hans klient handlet som han gjorde.

– Jeg tror nok politirapportene og vitneforklaringene i retten vil gi et noe mer balansert bilde av opptakten og hvorfor politiet ble tilkalt og måtte bruke makt for å løse oppdraget. Dette vil bli grundig belyst herfra i retten der det hører hjemme.

En annen politimann fikk en bot på 12 000 kroner for å ha slettet en video av hendelsen som ble tatt av et vitne.

