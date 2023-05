Følg ferden: Her forlater hangarskipet Oslofjorden

Mandag setter det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford» kursen nordover.

Verdens største krigsskip, det amerikanske hangarskipet USS «Gerald R. Ford», seilte onsdag inn til Oslo.

Nå fortsetter ferden videre nordover, ifølge VGs opplysninger. Der skal hangarskipet øve med norske og allierte styrker i havområdene utenfor Nord-Norge.

Ved 10.45-tiden var slepebåten på plass ved hangarskipet, sammen med tre politibåter og et militært fartøy. En snau time senere lettet ankeret.

Advarsel til publikum

– Vi vet at mange har fri i dag og kanskje har tenkt å følge skipet når de ser at det er i ferd med å forlate Oslofjorden. Men på grunn av sikkerheten for båten og deg selv, er det viktig å følge reglene, sier talsperson Jonny Karlsen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Info OBS – disse forbudene gjelder Båtførere skal holde seg 500 meter unna hangarskipet ved inn- og utseiling.

Der det ikke er mulig å holde 500 meter avstand skal publikum ikke oppholde seg mellom hangarskipet og de eskorterende fartøyene og båtene.

Ved ankring er avstanden 1000 meter til hangarskipet.

Forbudsområder i luften er opp til 3000 fots høyde.

Forbudsområde ved Søndre Akershuskaia er tydelig merket. Vis mer

Operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet ber skuelystne ta hensyn:

– Spesielt på de stedene med vanskelig fremkommelighet. Tenk på at nødetatene må klare å komme seg forbi på oppdrag som handler om liv og helse. Ikke parker på en måte som hindrer nødetatene, sier han.

Roser amerikanerne

Operasjonsleder i politiet i Oslo Tore Solberg er strålende fornøyd med hvordan amerikanerne har oppført seg i hovedstaden.

– De har vært kjempeflinke gjennom hele besøket, og det har vært eksemplarisk oppførsel. Det er tydelig at de har gode rutiner på skipet. Det har ikke vært noe tull noe med dem, sier Solberg.

Skipet har et mannskap på 4500 og kapasitet for rundt 90 fly og helikoptre, drevet av to atomreaktorer.

Det er planlagt flere militærøvelser under oppholdet i samarbeid med Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Forsvarets spesialstyrker.

Ifølge NRK skal den amerikanske marinens største og nyeste fartøy delta i øvelsen Arctic Challenge Exercise i Vesterålen-området.