KREFT: Eli Strand forteller nå at hun har fått kreft på ny.

Eli Strand har fått brystkreft: − Så skjer det utenkelige

Etter flere års kamp mot uhelbredelig livmorhalskreft, forteller den tidligere TV 2-programlederen at hun nok en gang har blitt syk.

– En fatal feil gjør at jeg nå har endt opp med brystkreft og er både fortvilt og forbannet på samme tid, skriver Eli Strand på sin Facebook-profil mandag kveld.

Den tidligere «God morgen Norge»-profilen sier at hun fikk konstatert forstadium til brystkreft for rundt et halvt år siden, og at hun da ble operert.

Legen som opererte henne, sa ifølge Strand, at hun burde stråles for å hindre at kreften kom tilbake.

53-åringen hevder at hun fikk beskjed fra et annet sykehus om at det var helt unødvendig.

UHELBREDELIG: For et drøyt år siden fortalte Strand til VG hvordan det er å leve på lånt tid.

– Så skjer det utenkelige, at jeg nå fått brystkreft, skriver Strand.

Hun skriver videre i Facebook-innlegget at hun nå kommer til å kjempe to kamper.

– Både for å bli frisk, men også for å få oppreising og erstatning for feilen som er gjort.

Strand har tidligere fortalt til VG hvordan det er å leve på lånt tid. Da sa hun tid har fått en annen betydning.

– Jeg har problemer med å se meg selv som kronisk syk. Jeg vil være til nytte. Jeg vil ikke være Kreft-Eli, sa hun da.

VG har prøvd å kontakte Strand for en kommentar, men hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

