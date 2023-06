TEISEN: Fredag kveld ble en mann i 30-årene pågrepet etter naboen ble funnet død på Teisen i Oslo.

Siktet for drap på nabo på Teisen: − En voldsom belastning

OSLO TINGRETT (VG) En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin nabo med en skarp gjenstand. Han nekter straffskyld.

Mannen i 30-årene samtykket fredag ettermiddag til varetektsfengsling varetektsfengsling Varetektsfengsling betyr at en som er siktet for en kriminell handling, må sitte i fengsel i en periode før straffesaken starter. (Kilde: Norges domstoler). i fire uker.

Han nekter straffskyld for drapet på sin kvinnelige nabo i 60-årene.

– Siktede har per nå ikke ønsket å avgi forklaring i saken, og tilbakemeldingen fra forsvarer er at det er på grunn av hans helsetilstand, sier Rådal.

– Voldsom belastning

Mannens forsvarer, Sulman Hussain sier mannen tar saken tungt.

– Han tar denne saken svært tungt, det er en voldsom belastning.

– Han skal ta noen dager nå, få roet seg litt ned, før han tar stilling til om han ønsker å gi forklaring til politiet.

Naboer i samme etasje

Politiadvokat Henrik Rådal sier til VG etter fengslingsmøtet at det er for tidlig å si noe om et mulig motiv bak drapet.

– Politiet er ikke kjent med motivet for handlingen per nå, det er også for tidlig å si noe om et eventuelt motiv. Foreløpig er vi ikke kjent med at det er noen relasjon mellom siktede og avdøde, utover at de er naboer i samme blokk.

– I samme etasje?

– I samme etasje, ja.

UVISST MOTIV: Politiadvokat Henrik Rådal sier det fortsatt er tidlig i etterforskningen.

Han sier det er for tidlig å si hvorvidt drapet fremstår som en tilfeldig handling.

Rådal ønsker ikke å si om det var andre personer til stede i leiligheten der drapet fant sted.

– Vi har beslaglagt en skarp gjenstand som politiet mener kan ha vært et gjerningsvåpen, men det er for tidlig å kontrollere. Den vil bli sendt til kriminaltekniske undersøkelser. Det kan også ha vært andre gjenstander som er brukt.

Det var den siktede mannen som varslet politiet.

Varetektsfengsles i fire uker

Politiet begjærte mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen er at de mener det er en bevisforspillelsesfare og en gjentagelsesfare.

– Politiet mener det foreligger en gjentagelsesfare. Det er fordi vi mener han har begått en svært alvorlig voldshandling, sammenholdt med at han har historikk på psykisk sykdom. Han er også tidligere domfelt, selv om det ligger langt tilbake i tid, sier Rådal.

Hussain sier mannen samtykket til fengsling i fire uker, fordi han har respekt for politiet etterforskning. Hussein understreker likevel at de ikke mener det foreligger gjentagelsesfare.

– Det er vist til noe tidligere straffesakshistorikk som ligger mange år tilbake i tid, som vi mener er irrelevant i den saken her. Det gjelder helt andre forhold.

Hussein sier også at de ikke mener det foreligger noen bevisforspillelsesfare, men at de har respekt for politiets vurdering.

– Erkjenner han de faktiske forholdene?

– Det har han ikke helt tatt stilling til foreløpig, sier Hussein.

Begjært psykiatrisk undersøkelse

Politiet har også bedt om at han gjennomgår en psykiatrisk vurdering.

– Bakgrunnen for at politiet har begjært en primærpsykiatrisk undersøkelse er fordi siktede har en historikk med psykisk sykdom, og da mener vi det er viktig å få kartlagt hvilken tilstand han er i nå. Det vil ha noe å si for tilregneligheten tilregneligheten Å være strafferettslig tilregnelig vil si å ha skyldevne. Dette er en forutsetning for å kunne straffes. (Kilde: Snl.no). hans, og hvorvidt han kan straffes for den handlingen vi mener han har begått.

