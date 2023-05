LEGENE: Linn Skogholt og Daniel Dydland måtte ta over alle pasientene til den tidligere kommuneoverlegen.

Tok over etter voldtektssiktet kommuneoverlege: − Mange klarer ikke gå inn døren

FROSTA (VG) Konstituert kommuneoverlege Linn Skogholt og fastlege Daniel Dydland jobber nå for å bygge opp tilliten hos befolkningen.

Kortversjonen En tidligere kommuneoverlege i Frosta er siktet for 34 voldtekter, og 90 personer har anmeldt mannen. Legen nekter straffskyld på alle punkter.

Legene Linn Skogholt og Daniel Dydland tok over pasientene og jobber nå for å gjenopprette tilliten hos befolkningen.

Kommunen har tatt selvkritikk for ikke å ha gjort nok etter at det første varslet kom i 2006.

Den tidligere kommuneoverlegen ønsker tilgang til journaler før han forklarer seg i enkeltsaker. Vis mer

Varslene mot den tidligere kommuneoverlegen i Frosta slo ned som en bombe i lokalsamfunnet.

Legen er siktet for 34 voldtekter. Til sammen har 90 personer anmeldt mannen.

Da kommunen ble klar over innholdet i varslene, ble legen suspendert. I januar ble han sagt opp.

I ettertid har kommunen tatt selvkritikk på at de kunne gjort mer etter det første varselet.

Igjen på legekontoret i Frosta var legene Linn Skogholt og Daniel Dydland.

De to måtte ta over alle pasientene til den siktede kommunelegen. Og de fikk vite om innholdet i varslene.

– Jeg hadde ikke sjans å fatte omfanget av det, da han ble suspendert. Da vi begynte å gå gjennom journalene og snakke med pasientene, begynte vi å skjønne hvor stort det var, sier Skogholt.

– Det blir større og større for hver dag som går, og alvorligheten også, sier Dydland.

FASTLEGER: Av hensyn til pasientene møter legene VG på kommunehuset i Frosta. De ønsker mest mulig ro på legekontoret.

Den tidligere kommuneoverlegen nekter straffskyld på samtlige punkter. Hans forsvarer sier torsdag at den utvidede siktelsen ikke kom som en overraskelse.

– Basert på etterforskningsdokumentasjonen var det ikke uventet. Han har vært forberedt på at dette ville komme, sier advokat Erlend Hjulstad Nilsen til VG.

– Men det er klart, det medfører en del belastning.

Legen er avhørt, men ikke i enkeltsaker fordi han først vil ha tilgang til journaler, sier forsvareren:

– Det er satt som et premiss fra hans side. Det handler om at han er anklaget for forhold langt tilbake i tid. Uten journaler er det tilnærmet umulig for ham å forklare seg i alle enkeltsaker.

Jobbet sammen i flere år

Skogholt tok over som konstituert kommuneoverlege, da den siktede legen ble suspendert.

Hun jobber også som fastlege, sammen med Dydland.

De har i flere år jobbet sammen med den tidligere kommuneoverlegen. Begge har hatt han som veileder og hatt tett kontakt med han.

– Det var noen småting som vi reagerte på, men så var det sånn han alltid hadde jobbet, sier Skogholt.

– I ettertid har vi snakket om at det kunne vært noen tegn. Men på det tidspunktet hadde vi ikke mulighet til å se sammenheng i det, sier Skogholt.

Legene har bestemt seg for å ikke tenke for mye tilbake og lete etter hva de kunne gjort annerledes.

– Da hadde vi aldri kommet oss videre. Det hadde ikke fungert, sier Skogholt.

KOMMUNEN: Det er satt i verk en rekke tiltak for å følge opp alle berørte av saken mot den tidligere kommuneoverlegen.

– Hva har vært mest krevende for dere?

– Historiene til damene, uten tvil. Å høre på alt de har vært gjennom som preger livet deres i stor grad, sier Skogholt.

Legene frykter det er store mørketall. At det er mange som ikke har orket å fortelle om hva de har vært gjennom.

Stadig kommer det nye pasienter, som forteller om vonde opplevelser med den tidligere legen.

Flere kvinner forteller at de blir overrasket, når de kommer tilbake for gynekologiske undersøkelser, fordi de ikke bruker mer tid.

– Hvis man aldri vært til en annen lege, så vet man jo ikke hva som er rett og ikke, sier Skogholt.

Kvier seg for å komme tilbake

På legekontoret har de endret noe på innredningen, farge og møblene på rommet der det gjøres gynekologiske undersøkelser.

Men det er fortsatt de samme gangene, venterom og det samme rommet for gynekologiske undersøkelser.

– Er det noen som kvier seg for å komme tilbake til legekontoret?

– Ja, helt klart. Det er mange som ikke klarer å gå inn døren her, sier Skogholt.

Legene jobber nå hardt for å bygge opp tilliten hos befolkningen igjen, og for at folk igjen skal kunne føle seg trygge på legekontoret.

– Vi gir som tidligere, tilbud om å ha med ledsager inn til gynekologiske undersøkelser, og sørger for at det alltid er personale tilgjengelig til dette. Som mannlig lege ser jeg dette som spesielt viktig nå, sier Dydland.

– Og vi bruker mer tid på samtaler i forkant av legetimer, for å høre om de har hatt noen vanskelige opplevelser, sier Skogholt.

De forklarer at de kjenner på en følelse av svik i forbindelse med saken. Legene og personalet har funnet støtte i hverandre i den krevende situasjonen.

SÅRT: Det er vanskelig for mange å snakke om varslene. Spesielt for de som ikke hadde et godt forhold til den tidligere legen.

– Omfattende straffesak

Legens forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen ønsker ikke å si noe om hva hans klient har forklart i avhør.

Han er fortsatt ikke avhørt i enkeltsaker, fordi han først vil ha tilgang til journaler.

– Det er satt som et premiss fra hans side. Det handler om at han er anklaget for forhold langt tilbake i tid. Uten journaler er det tilnærmet umulig for ham å forklare seg i alle enkeltsaker, utdyper Nilsen til VG.

Nilsen sier at det per nå er uavklart hvorvidt politiet vil innfri dette, men understreker at kravet har vært fremlagt for dem i lengre tid.

– Det er en omfattende straffesak for alle parter. Nå handler det om å gå gjennom dokumentasjonen som finnes, sier han.

Ifølge politiet har han smugfilmet kvinnelige pasienter fra ulike plasseringer på legekontoret. De beskriver det som «sensitive og detaljerte videoer».

Forsvareren har ingen kommentar til politiets videofunn.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post