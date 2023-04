KNUST TIL PINNEVED: Skredet har tatt med seg hele hytta ut på Store Strandvatnet.

Yngvars hytte ble feid på vannet av skredet: − Sitter ennå i sjokk

Yngvar Holmgren planla å reise til hytta i går. Han priser seg lykkelig for at han valgte å utsette. – Jeg tror alt er tapt.

Det siste døgnet har det gått en rekke skred i Troms og Finnmark. Ved tettstedet Repvåg i Nordkapp kommune ble hytta til ekteparet Yngvar og Maiken Holmgren feid på vannet.

Selv var de hjemme i Kvalsund og måket snø da sjokkbeskjeden kom, forteller Yngvar Holmgren til VG.

– Kona kom ut skrikende og jeg trodde noen hadde dødd. «Vi har ikke noen hytte lenger», ropte hun.

Ekteparet hadde tenkt bruke deler av påsken på den idylliske hytta ved Store Strandvatnet i Nordkapp kommune. Nå må de bruke ferien på å finne ut av om de får bygge hytta opp igjen.

Tror alt er tapt

Holmgren har selv ikke vært ved hytta etter skredet. Europavei 69 nordover mot skredområdet er fortsatt stengt. Alt han vet har han fått vite gjennom skildringer og bilder fra hyttenaboer.

Ifølge naboene ligger restene av hytta under snø. Taket ligger halvveis ute i vannet omtrent 200 meter fra der hytta opprinnelig sto. Han har ikke store håp om at noe kan reddes.

– Jeg tror alt er borte.

Kvalsundværingene kjøpte hytta for kun to år siden. Den ble bygget på 1950-tallet, men er nylig blitt pusset opp.

– Vi kjøpte hytte der fordi det er en fantastisk fin plass med god utsikt. Vi trivdes enormt der borte, sier han og legger til at han håper de får bygget opp igjen hytta på samme sted.

Tenkte på ras

– Jeg har fått mange meldinger fra andre hyttefolk. De er lykkelig over at vi ikke var der borte.

Holmgren planla i utgangspunktet å reise opp i går for å måke snø. Likevel forteller han at han hadde rasfare i bakhodet og derfor bestemte seg for å utsette.

– Hva tenker du om at dere kunne vært der da det skjedde?

– Det var det første jeg tenkte på. Det hadde jo vært en katastrofe hvis vi var der alle sammen med ungene, sier Holmgren som er far til to barn på 15 og 11 år.

Ekteparet er fortsatt smått i sjokk, men han understreker at han er glad for at det ikke gikk liv tapt.

– Jeg hadde jo gledet meg til å komme på hytta med føttene foran ovnen. Men nå blir det hjemmepåske.

HYTTEIDYLL: Ekteparet Holmgren har eid hytta i to år, men den har stått der i nesten 70.

Flere dødsskred

Kraftige snøbyger og vind har herjet deler av Nord-Norge i går og i dag. Flere steder har det gått alvorlige ras. Hittil har fire personer mistet livet i tre forskjellige ras i Troms.

Et skred på Reinøya i Troms drepte to personer da det tok med seg et hus på fjorden.

Status på skredene i Troms:

Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem personer. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Totalt var de i et reisefølge på åtte personer, men tre bestemte seg for å ikke dra ut fredag.

Reinøya: To personer er bekreftet omkommet, bekrefter brannvesenet og politiet til VG. De pårørende er varslet. Et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. Bygda Grøtnesdalen skal evakueres .

Nordreisa: Én person er tatt av skred på Storslett i Nord-Troms, og bekreftet omkommet. Turfølget var fra Slovenia.

Kåfjord: Alle er gjort rede for. En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk er ødelagt. Det jobbes med alternative måter å få stelt dyrene på. I tillegg vurderes evakuering av flere personer som nå er sperret inne av skredet.

Nordkapp: En hytteeiendom tatt og ført ut i et vann. Det skal ikke har vært noen tilstede da skredet gikk og ingen er meldt savnet.

Evakuering videreføres for beboere i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand og Reinøya, opplyser politiet lørdag ettermiddag.

Lørdag ble det også besluttet evakuering for beboere Øvre Kildal.