RØYKFRI KLATRING: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) følger med når søsknene Valeria Granerud (6) og Adrian Elias Elystrand (16) tester klatrestativet på lekeplassen ved Bislett stadion i Oslo.

Vil forby røyking på lekeplasser og holdeplasser: − Knepper til et hakk

BISLETT (VG) Snart kan Valeria (6) og storebror Adrian (16) være på lekeplassen uten at noen røyker der – i hvert fall hvis helseministeren får det som hun vil.

Regjeringen går nemlig inn for totalt røykeforbud på lekeplasser, idrettsanlegg, holdeplasser og i privatbiler med barn.

Det vil fremgå av den nye Folkehelsemeldingen, som helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringen legger frem fredag.

– Nå knepper vi til et hakk for å unngå at nye generasjoner begynner med tobakksprodukter og blir nikotinavhengig, sier Kjerkol til VG.

Målet er en tobakksfri generasjon for dem som er født i 2010 og senere.

Regjeringen kommer i meldingen til å vise at de vil verne fremtidige generasjoner mot all passiv røyking.

Det skal skje ved disse tiltakene:

Røykeforbud i private biler hvor barn er passasjer.

Røykeforbud på utendørs lekeplasser.

Røykeforbud på utendørs idrettsområder.

Røykeforbud på utendørs holdeplasser.

Røykeforbud på fellesarealer i leilighetskomplekser.

Forbud mot nettsalg av tobakksvarer og e-sigaretter for å hindre salg til mindreårige og få bedre kontroll på hva som innføres fra utlandet.

Standardisert innpakning og forbud mot smakstilsetninger for e-sigaretter.

Innføring av et nasjonalt program for røykeslutt - med gratis legemidler og veiledning.

RØYKFRI BIL: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil sørge for at barn og unge i bil kan si til voksne at her er det ulovlig å røyke. Som så mange andre voksne nordmenn opplevde hun i oppveksten en røykfylt bilkupé og foreldre som dampet i vei.

Forslagene om utvidelse av røykeforbudene var på høring i 2021 og fikk i hovedsak stor støtte.

Nå må regjeringen søke støtte på Stortinget for å oppnå flertall i en sak som har vært gjenstand for tøffe vurderinger internt i regjeringspartiene.

VG har tidligere skrevet at det blant annet er blitt vurdert å forby smakstilsatt snus og vurdert å nekte fremtidens nordmenn å kjøpe tobakk – livet ut.

Helseministeren er uansett sikker på at tiden er inne for å gjøre røykeloven enda mer omfattende.

– Det er vårt forslag som kommer på fredag, men vi må ha med oss stortingsflertallet på denne typen reguleringer. Da ser de retningen og hvilke virkemidler vi er villige til å bruke, sier Kjerkol til VG.

Hun stresser at hovedformålet er å skjerme barn og unge fra passiv røyking og fra eksponering for ulike nikotinprodukter.

Intervjuet med VG foregår delvis på en lekeplass i uvanlig vårkulde, men med vårsol på Bislett.

Har alltid vært ikke-røyker

Helseministeren, som selv aldri har vært en røyker, oppnår fin kontakt med søskenparet Valeria og Adrian som bokstavelig talt henger der.

– Er ikke røykeloven streng nok fra før, Kjerkol?

– Den var jo omstridt i sin tid. Fra 2004 har det vært totalt røykeforbud på alle serveringsstedene. Der var Norge blant de første landene som innførte det. Men vi ser jo at uterestauranter og uteserveringer fortsatt har røyking ved bordene. Det har andre land strammet inn på, som Sverige.

Dermed gir hun et frampek om hva regjeringen vurderer å innføre - i tillegg til de konkrete tiltakene om ytterligere røykeforbud:

Regjeringen vil også vurdere røykeforbud på uteserveringer, festivalområder, offentlige strender og parker.

Regjeringen vil også se nærmere på tiltak for å redusere plager fra naboers røyking i leilighetskomplekser, slik de har gjort i Finland.

Regjeringen vil videreføre høye særavgifter og vurdere et samarbeidsprosjekt mellom toll- og helsemyndighetene for å motvirke ulovlig handel med tobakk.

STØTTES AV LHL-SJEFEN: Generalsekretær Frode Jahren i Landsforeningen for lunge- og hjertesyke (LHL) er i all hovedsak positiv til regjeringens nye antirøykeforslag: - Dette her er konkret og godt. Vi sier ifra når vi synes at noe bare er prat. Men dette her synes jeg er ordentlig, sier Jahren som møtte helseministeren i et konditori ved Bislett.

Bakteppet er dystert. Fortsatt fører røyking hvert år til om lag 5000 for tidlige dødsfall i Norge, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er syv prosent (ca. 320 000) mennesker mellom 16 og 74 år som røyker daglig i Norge, og i tillegg syv prosent som røyker av og til, ifølge statistikken.

De nye røykeforbudene vil håndheves på samme måte som dagens røykeforbud, som primært kontrolleres av kommunene.

Unntaket er røykeforbudet i private biler, som vil kontrolleres på samme måte som bilbeltepåbudet.

Kysser helst en ikke-røyker

– Det er viktig å få med Stortinget, slik at dette blir tiltak med sterk legitimitet både hos de folkevalgte og blant folk flest, akkurat som ved innføringen av røykeloven. Den fikk raskt en overraskende sterk legitimitet og støtte.

– Satser du på en slags selvjustis - at folk passer på hverandre?

– Jeg opplever jo at det er det, ettersom vi har fått ned omfanget av røyking i samfunnet. Folk har fått lettere for å si fra om sjenerende røyking, og at det er mer sosialt akseptert å si fra, svarer Kjerkol.

Til slutt et spørsmål som berører den ikke-røykende helseministeren egen situasjon som passiv røyker:

– Har du kysset en røyker?

– Ja, det har jeg.

– Hva synes du?

– Nei, jeg foretrekker å kysse en ikke-røyker da.