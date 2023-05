SPEILGLATT: En leddbuss har kjørt av E6 ved Okstadbakken sør for Trondheim.

Snøkaos stenger E6 i Trondheim: − Busser og lastebiler står på kryss og tvers

E6 i nordgående retning inn mot Trondheim er stengt på grunn av speilglatte veier og flere trafikkuhell. Ifølge politiet er det ikke engang mulig å stå på beina.

– Det er speilblank is, snø og mange uhell som gjør at veiene er stengt fysisk av busser og lastebiler som står på kryss og tvers, sier operasjonsleder Trond Volden til VG like før klokken 07.30.

– Mange kommer nok for sent

Flere person-, lastebiler og busser har vært involvert i uhell på E6 fra Klett og inn mot byen.

– Er det noen alvorlige skader?

– Nei, vi har ikke fått melding om det annet enn litt nakkesmerter etter påkjørsel bakfra. Det er jo det fine med dette, at man kjører sakte og at det blir mindre dramatisk sånn sett. Men dette blir nok dyrt for forsikringsselskapene, sier Volden.

– Mange kommer nok for sent på jobb og skole i dag, legger han til.

E6: Stillestående trafikk på E6 ved Heimdal sør for Trondheim klokken 07.30 onsdag morgen.

– Helt jævlig

Tone Gilje (35) var på vei til jobb i Trondheim litt over klokken seks. Hun forteller at spesielt Okstadbakken sør for byen var speilblank.

– Jeg kjørte fra Klett og det gikk greit, men jeg måtte bremse da jeg så alle bilene foran meg i bakken. Da gikk panikken litt i meg, forteller Gilje.

– Bakken er helt jævlig, mildt sagt. Så fort man bremser litt, får man kjempesleng. En bil ble tatt i autovernet, men fortsatte å kjøre. En buss sto også på tvers.

Gilje har enda ikke byttet til sommerdekk, men kjører med pigger.

– Jeg kjører transporter med 4x4 med piggdekk. Skled likevel sidelengs.

Uklart når veien kan åpnes

Politiet kom tidligere med en tydelig oppfordring på Twitter iført utropstegn:

– Kjør varsomt, ikke føre for sommerdekk fra morgenen!!

De har foreløpig ikke noe tidsperspektiv for når veien kan åpnes igjen.

– Brøytemannskapene er opphørt, så det vil ta tid dette her. Ifølge våre patruljer er det ikke engang mulig å stå på beina, så vi må vente på sola og håpe at det hjelper.

