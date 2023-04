AP-MANN: Trond Mohn er sterkt kritisk til at partiet hans har sagt nei til å utrede kjernekraft i Norge fram mot 2050.

Ut mot eget parti: − Selv gudene kjemper forgjeves mot dumhet

GARDERMOEN (VG) Frp skal kjempe for borgerlig seier ved Stortingsvalget i 2025, for å sikre kjernekraft i Norge. Ap-støttespiller og milliardær, Trond Mohn, er kjernekraft-skuffet over Ap.

For ett år siden var det knapt noen partier – utenom Frp – som hadde en offensiv holdning til kjernekraft i Norge.

I år har parti etter parti gitt positive signaler.

– Det er veldig positiv utvikling i en tid med mye nedbygging, blant annet i Tyskland, sier investor og milliardær Trond Mohn, som gjennom selskapet Norsk Kjernekraft AS ønsker å bidra til at kjernekraft blir sentralt for å nå klimamålene.

– Vi har fått en god saklig debatt i Norge. Det er en god start.

Han sier det er viktig med realisme med hensyn til tidshorisonten.

– Jeg ser en del er negative fordi kjernekraft ikke kan bidra til å nå klimamålene i 2030. Men utover på 2030-tallet kan det virkelig bidra, slik at vi kan nå klimamålene i 2050.

ADVARER: Trond Mohn sier det må drastiske grep til for å redde kloden.

Skuffet over Ap

Men denne uken viste en votering i Stortinget at et flertall på Stortinget bestående av Ap, Sp og SV sier nei til et forslag om å utrede kjernekraft i Norge fram mot 2050.

Europower skriver at mindretallet: Høyre, Frp, Rødt, Venstre, MDG og KrF vil utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som del av energimiksen fram mot 2050.

Mohn er selv Ap-støttespiller, men klarer ikke å legge bånd på seg knyttet til det flertallsvedtaket.

– Selv gudene kjemper forgjeves mot dumhet, sier han:

– Men jeg tror tiden er på vår side, fordi alle ser at det må drastiske grep til for å redde kloden. Det står og faller med politikerne. Hvis de går for kjernekraft, så får vi det. Vi kan ha kjernekraft i Norge om syv-åtte år.

TAKKET: Trond Mohn takket Frp i et digitalt innlegg under landsmøtet lørdag, fordi de har satt kjernekraft kraftfullt på dagsorden. - Jeg er glad for at Frp har satt kjernekraft på dagsorden. Han la til at vi må respektere at ikke alle vil godta kjernekraft.

Det kan bli omkamp på Ap-landsmøtet neste helg:

Tre fylkeslag og flere lokallag vil at Arbeiderpartiet går inn for å utrede kjernekraft i Norge.

Næringsminister Jan Christian Vestre leder redaksjonskomiteen. I en SMS til VG skriver han:

– Trond Mohn er en viktig industribygger som jeg har stor respekt for. Når det kommer til det politiske forslaget, har redaksjonskomiteen de innkomne forslagene og forslag som kommer inn i løpet av landsmøte til behandling og vil presentere sine innstillinger i løpet av landsmøtet.

Info Les mer om Mohns plan Mohn sier at de tenker små enheter, ikke gigantverk. – En liten moderne enhet han forsyne 130.000 husstander med strøm, som er Bergens befolkning. Alle amerikanske hangarskip blir drevet av kjernekraft. – Hvor skal avfallet lagres? – Det må løses, men lagringsutfordringen er ekstremt mindre: Tradisjonelle kjernekraftverk utnyttet to prosent av massen og avfallsprosenten var på 98 prosent. På de nye små moderne verkene vi vil utvikle, brukes 98 prosent og det er bare to prosent avfall. Både i det norske folk og i store deler av verden er det frykt mot kjernekraft, etter flere store ulykker: Tsjernobyl-ulykken i 1986, der 4000 døde og Fukushima-ulykken i Japan i 2011, har skremt mange. Mohn sier de moderne kjernekraftverkene er noe helt annet. Og: – Russerne klarer aldri passe på noe. En to år gammel russisk båt ser ut som den er 12 år: Tsjernobyl var mangel på vedlikehold og rutiner. I Fukushima var det ett menneske som omkom, men ikke av kjernekraftlekkasje. Vis mer

Vil kjempe

Også i Frp har partiledelsen holdt igjen: Da flere, med Stavanger-ordførerkandidat Leif Arne Moi Nilsen i front kjempet for å få partiet til å gå inn for kjernekraftanlegg i Norge «snarest» på partiets landsmøte i fjor, satte nestleder Ketil Solvik-Olsen ned foten, og mente det var urealistisk.

Men i år vil redaksjonskomiteen i Frp vil si ja til kjernekraft i Norge. Det vil også Ketil Solvik-Olsen - som sier til VG at Frp vil kjempe for dette ved et borgerlig flertall i Norge.

– Det kan jeg bekrefte at vi vil, sier han til VG.

SIER JA: Ketil Solvik-Olsen holdt igjen i fjor, men vil nå si ja til kjernekraft i Norge.

– Verden har utviklet seg

Solvik Olsen understreker at han alltid har vært positiv til kjernekraft, men at han mener det er mer realistisk å kjempe for å realisere det i Norge nå enn før.

– Jeg skal ikke si at verden har endret seg, men vi har blitt oppmerksomme på hvordan verden har utviklet seg. Systemet strekker ikke til for de de utfjordingene vi har, med en voksende befolkning, næringsliv og industri, og at man vil gjøre seg mindre avhengig av energi fra bandittstater.

Han mener også det er mer realistisk økonomisk og praktisk, fordi flere selskaper som ønsker å utvikle det har meldt seg. Anleggene er også små og modulære.

KrF har vedtatt at de vil åpne for kjernekraft i Norge.

VELKOMMEN ETTER: Leif Arne Moi Nilsen har kjempet hardt for å få Frp med på et kjernekraft-ja.

– Kjekt at de har tatt til vettet

– Det er kjekt at de har tatt til vettet, sier Moi Nielsen i Stavanger, som kjempet for å få igjennom et ja til kjernekraft i Norge på Frps landsmøte i fjor, og ler.

Partiet skal formelt behandle resolusjonen søndag. Nilsen sier han håper landsmøtet samler seg om en tydelig marsjordre.

– At dette vil vi, og vi må bare sette i gang. Det starter med kunnskap, så må du finne lokasjoner.

Selv foreslo han allerede for et år siden et konkret område for kjernekraftverk: Mortavika i Rogaland.

– Her kan vi ha det, det mener jeg fortsatt – helt klart. Jeg tror fortsatt det er en sjanse for at hvis vi hadde bestilt et kjernekraftverk til Mortavika, så kunne det stått ferdig om syv år.