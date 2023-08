GRÅDIG: De andre partiene tar en stor jafs av Aps oppslutning på de ferskeste målingene. Her deler Støre ut roser på kjøpesenteret i Mosjøen.

Støre etter år med personstrid: − Sover bedre om natten

BRØNNØYSUND/MOSJØEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er lei personstrider etter årevis med trøbbel. Han avslører at nattesøvnen ble bedre etter årets landsmøte.

Støre er på første tur i årets valgkampturné, til Helgeland i Nordland. Det har vært en lang dag, som begynte så tidlig at kun småbarnsforeldre og nachspielgjester vanligvis er våkne.

Og dagen har bydd på mer enn valgkampbesøk, selfies og roseutdeling: Støre har bedrevet både nasjonal krisehåndtering av ekstremværet «Hans» – og mer indremedisinsk krisehåndtering av tidenes svakeste kommunemåling for Ap i TV 2.

– Hvis du tar tempen på stemningen i Arbeiderpartiet, så er det et intenst ønske om å snakke om politikk, sier Støre.

– Jeg møter aldri noen som sier «kan vi ikke få litt mer personstrid?».

Støre skiller mellom skadelige personstrider som tar all oppmerksomhet og vanlige kamper om verv og posisjoner. Personstridene har ridd partiet som en mare siden nederlaget i 2017-valget og de påfølgende årene.

SJENERØS: Støre delte villig ut roser til lokalbefolkningen i Trofors. Men regnet sørget for at de fleste holdt seg inne.

«House of Cards»

– Når saker som ikke er politiske tar overhånd og all oppmerksomhet, fortrenger det engasjement og entusiasme, sier Støre.

Telefonen hans ringer, men statsministeren fortsetter uavbrutt:

– Det opplevde jeg at vårt landsmøte sa veldig tydelig fra om. Stemningen i partiet er å samle rekkene og snakke om politikken.

– Den ringetonen. Hva slags melodi var det?

– Det er «House of Cards».

– Har du «House of Cards»-melodien som ringetone?

– Jeg har hatt den i ti år, sier Støre og ler.

HBO-serien handler om en maktsyk amerikansk president, og gikk på TV fra 2013 til 2018.

Statsministeren sier at han liker åpningsvignetten, som viser kjente steder i Washington D.C. akkompagnert av melodien han har som ringetone.

– Det er ingen overtoner i det, understreker Støre.

SVARTE BILER: Statsministeren og hans følge på flyplassen i Brønnøysund.

– Sove bedre om natten

I løpet av et døgn på Helgeland rekker Støre å besøke Brønnøysundregistrene, en barnehage, et sykehjem, tre Ap-stands (to i regnet, ett inne på et kjøpesenter) og et åpent møte med partiet og LO.

Men mandagskveldens planlagte fisketur i elven Vefsna ble avlyst i siste liten. Støre måtte i et digitalt møte om «Hans» med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Han rekker heldigvis å skryte litt av nestlederne sine, kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre.

Eller «drømmelaget», som han kaller dem. Støre mener det markerte lyden av en ny generasjon da de ble valgt inn på landsmøtet i mai.

RØDE KAMERATER: Støre besøkte Arbeiderpartiets stand på Schrøders plass i Brønnøysund, her sammen med André Møller, ordfører Vega kommune og Siv Therese Aglen, ordførerkandidat i Brønnøy kommune.

– Det inntrykket har blitt forsterket. De er dyktige statsråder, og de bringer inn en ny energi og optimisme i vår valgkamp, sier han og fortsetter:

– Nå som de nye generasjonene er inne, sover jeg bedre om natten.

Og Støre bør sove godt, så tidlig som han står opp.

I dagens spede start, på morgenflyet nordover, la medpassasjerene merke til hvem de reiste sammen med:

«Statsministeren, jo», sa en.

«Enn så lenge», svarte en annen.

Men akkurat statsministeren står ikke på valg nå. Det gjør derimot 8525 andre Ap-kandidater.

– Det er også et drømmelag at vi stiller lister i 354 av 357 kommuner.

– Det er grunn til å være urolig for demokratiets stilling i verden. Men jeg er ikke urolig for det norske demokratiet.

INGEN FISKELYKKE: Han skulle på fisketur, men måtte avlyse til fordel for et møte om «Hans». Etterpå holdt Støre en kort pressekonferanse.

– Jeg tenker at det er menneskelig å gjøre feil. Det er noen typer feil som man erkjenner, rydder opp i og så er det innenfor. Så er det feil som ikke er innenfor, som er svært alvorlige og bryter med grunnleggende prinsipper, sier Støre til VG.

– Det mitt ansvar å vise hva som er spillereglene. De er helt klare. Det er ingen av de berørte som bestrider det.

De siste månedene har to statsråder forlatt Støre-regjeringen etter habilitetsskandaler: kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Førstnevnte foreslo og utnevnte nære venner til verv, men sistnevnte kjøpte aksjer for flere hundre tusen kroner i våpenselskapet Kongsberg Gruppen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna ga også styreverv til en god venn, men fikk fortsette i regjeringen.

DRAMATISK DAG: Mens Helgeland fikk lett regn og vind, herjet «Hans» med deler av Sør-Norge.

– Tror du at det kommer flere sånne runder på habilitet, eller på andre ting det står om i Håndbok for politisk ledelse?

– Jeg håper intenst at det ikke gjør det, men kan ikke garantere fordi det til syvende og sist er den enkeltes ansvar å passe på dette. Det skal ikke skje, og jeg håper det ikke skjer.

Dette vet regjeringsmedlemmene, mener han:

– Vi har fra dag to i regjering, og ukentlig siden, hatt fokus på habilitet. Vi har hatt mange diskusjoner, som har gitt grunnlag for å ta riktige beslutninger.

– Når hele regjeringen samles denne uken, tar vi en ny og grundig gjennomgang av hovedreglene

– Og den boken skal leses?

– Ja, den skal både leses og forstås.

STORE OG SMÅ: Støre besøkte både de yngste i barnehagen og de eldste på sykehjemmet. Her fra Andås barnehage.

– Rørt

Støres første valgkampreise gikk fra Brønnøysund til Mosjøen via Trofors. Sistnevnte er mest kjent som hjemstedet til artistene Marcus og Martinus.

Tidligere i august møtte eksstatsminister og Høyre-leder Erna Solberg tvillingene på konsert i Bodø. På denne turen ble ikke møtet like nært.

– Her bor Marcus og Martinus, sa bussjåføren og pekte mens minibussen kjørte forbi.

Men Støre hadde andre møter på turen som gjorde inntrykk:

– En av kandidatene jeg møtte her i Mosjøen, er sykepleier og bestemte seg for å gå inn i politikken litt ut i yrkeslivet, fordi hun vil være med og gjøre en forskjell, sier han.

– Jeg har møtt mange av dem i dag. Jeg blir rørt av det, altså. Jeg tenker at det er flott.

Og Støre blir tydelig rørt, litt grøtete i stemmen og litt blank i øynene.

– Det skinner ikke av hverdagen når du jobber i kommunepolitikken. Det er hardt arbeid og det tar tid. Det er om kvelden, og det er ikke lønn. Men det er engasjement, sier han.