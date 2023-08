OPPSPIST: Slik så armene til Wenche Rasch ut etter å ha blitt utsatt veggedyr.

Hotellnatten ble et mareritt for Wenche: − Unner ingen å oppleve dette

60-årslaget hos venninnen var hyggelig. Det samme kan ikke sies om hotellnatten etter bursdagsfesten.

Kortversjonen Wenche Rasch ble angrepet av veggedyr under et opphold på Scandic Rock City hotell i Namsos i mai. Hun ble bitt 188 ganger og pådro seg infeksjoner som påvirket helsen hennes i tre-fire uker etter hotelloppholdet.

Rasch mener hun har krav på kompensasjon fra hotellkjeden og er misfornøyd med hvordan saken hennes ble håndtert.

Hotelldirektør for Scandic Rock City, Reidun Beate Thorsen, sier at de umiddelbart kontaktet et skadedyrfirma, sanerte og stengte rommet.

Rasch råder andre hotellgjester om å sjekke sengene for veggedyr og ikke la åpne kofferter ligge på gulvet. Vis mer

I pinsehelgen i slutten av mai var Wenche Rasch (67) i Namsos for å feire 60-årsdagen til en venninne.

Da Kolbotn-kvinnen våknet opp søndag morgen på Scandic Rock City hotell, skjønte hun at noe var galt. Kroppen var nemlig full av 188 bitt fra veggedyr.

– Det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg var helt spist opp. Jeg fikk sjokk da jeg så bittene, sier hun til VG.

Hun forteller at veggedyrbittene påvirket helsen hennes i tre-fire uker etter hotelloppholdet.

– Jeg fikk infeksjoner i bittene, ble veldig dårlig og måtte ha kortison og antibiotika. Jeg klarte ikke å jobbe i noen uker grunnet dette.

Det var Namdalsavisa som skrev om saken først.

Hevder hotellet ikke trodde på henne

Rasch løp ned til resepsjonen med engang for å fortelle hva som hadde skjedd. Hun forklarte at det var svarte prikker på veggene etter avføring fra veggedyrene.

Hun hevder at resepsjonisten ikke helt trodde på henne.

– Han sa til meg at hotellet sender bort sengetøyet for vask og at han derfor ikke kunne ta ansvar for det jeg fortalte.

– Jeg måtte rekke et fly hjem tidlig søndag morgen, og tok kontakt med direktøren på bussen til flyplassen. Da var beskjeden at de ikke hadde veggedyr på hotellet, forteller 67-åringen.

Etter hotellhelgen i Trøndelag har hun to råd til hoteller og hotellgjester:

– Hotellene må bli bedre på å sjekke sengetøyet. Og vi som bor på hotell må bli bedre på å sjekke sengen for veggedyr, og ikke ha åpne kofferter på gulvet. Veggedyrene som er blodsugere, kommer ut når de oppdager at det er mennesker i rommet.

– Fra nå av setter jeg alltid kofferten min i dusjen eller badekaret, sier hun.

Info Veggedyr Veggedyr er et blodsugende insekt som er tett knyttet til mennesker. Denne ektoparasitten var tidligere en stor plage i Norge, men ved hjelp av insektmidler ble veggedyr nesten utryddet på 50-tallet. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste 15 årene. (Kilde: Folkehelseinstituttet) Vis mer

Vil ha kompensasjon

Rasch er ikke imponert over behandlingen hun har fått fra Scandic.

– Jeg opplever at de ikke har tatt saken min på alvor. De nektet lenge for at de hadde veggedyr og mente at jeg selv hadde dem med i kofferten eller at jeg var angrepet av fuglelopper.

– Det å ikke bli tatt seriøst som kunde gjør saken enda verre. Jeg unner ingen å oppleve dette marerittet.

Reiseforsikringen vil ikke dekke utgiftene ved angrep av veggedyr. Hotellet sier at de vil dekke utgiftene til lege og fryselager.

Hun mener at hun har krav på kompensasjon fra hotellkjeden.

– Jeg syns det er pussig at jeg heller ikke har fått tilbake utgiftene for rommet, og at jeg måtte betale 3085 kroner for veggedyrangrepet.

Hotelldirektør for Scandic Rock City i Namsos, Reidun Beate Thorsen, sier til VG at de ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Rasch.

Hotelldirektøren opplyser om de kontaktet skadedyrfirma, og at hotellrommet ble sanert og stengt av med engang.

– Vi har aldri hatt en slik situasjon på hotellet, men har strenge rutiner for hvordan det skal håndteres, sier Thorsen.

Det var på Scandic Rock City Namsos at Wenche Rasch ble oppspist av veggdyr.

Hun mener hotellet kan ikke lastes for hendelsen.

– Dyrene kommer via bagasjen som gjestene har med seg. Vi har tydelige og gode rutiner for å hindre dette, og har et gjennomgående fokus på renhold og hygiene.

Direktøren sier at Scandic har handlet i tråd med egne rutiner og råd fra Pelias.

– Vi kunne sikkert kommunisert tydeligere overfor gjesten om hvorfor vi stilte de spørsmålene vi gjorde, men alt vi foretok oss var med hensikt om å løse situasjonen så raskt og godt som mulig.

