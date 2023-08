Avdekket «stor skade» under vann på veibroen i fjor

Men jernbanebroen rett ved siden av ble aldri inspisert under vann før den kollapset.

Kortversjonen Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu kollapset mandag da en av bropilarene ga etter.

Broen, bygget i 1957, har aldri blitt inspisert under vann før kollapsen.

Det ble utført en undervannsinspeksjon av veibroen rett ved siden av i 2022, der det ble avdekket erosjon.

Pressetalspersonen i Bane Nor sier at vurderingen var at undervannsinspeksjon ikke var nødvendig fordi det ikke har blitt oppdaget noen indikasjoner på feil eller skader på brofundamentene.

Ingeniør John Refseth mener at kollapsen kanskje kunne ha blitt unngått ved regelmessige undervannsinspeksjoner av broen. Vis mer

Mandag kollapset jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu, da den ene bropilaren ga etter. To av de tre spennene på den mer enn 170 meter lange stålbroen falt ned i elven.

Rett på elvebunnen

Jernbanebroen ble bygget i 1957. De to bropilarene i elven hvilte rett på løsmassene i elvebunnen. De var altså ikke fundamentert til fjell.

Rett ved siden av den kollapsede jernbanebroen står en veibro som er fundamentert på samme måte. En undervannsinspeksjon av veibroen i 2022 avdekket at elven hadde gravd bort 1,6 kubikkmeter løsmasse under det ene fundamentet.

På en alvorlighetsskala fra 1 til 4 ble skaden kategorisert som en treer – en «stor» skade.

«Det er ganske mye strøm der konstant, så det kan nok fortsette å grave hvis ikke det gjøres tiltak», står det i rapporten etter undervannsinspeksjonen av veibroen.

KOLLAPS: Den ene bropilaren i elven ga etter.

Klassisk erosjon

Professor Leif Lia ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim beskriver dette som «klassisk lokal-erosjon».

– Når du plasserer et fundament i løsmasser, vil hastigheten på vannet øke rundt fundamentet. Da har du bygget deg en potensiell erosjonsskade, dersom den ikke sikres tilstrekkelig, forklarer Lia.

Hvis du har vasset ut i vannet på en sandstrand med kraftige bølger, har du kanskje kjent hvordan sanden forsvinner under føttene dine når vannet strømmer forbi. Det samme kan skje under brofundamentene i en stri elv.

Da finnes det tiltak man kan sette i verk for å sikre seg mot erosjonen. For eksempel kan man legge ned så store steiner rundt fundamentet at vannet ikke klarer å flytte dem.

– Og dette må man følge med på. Derfor finnes det inspeksjonsrutiner, sier professor Leif Lia.

Aldri inspisert under vann

For jernbanebroen finnes det ingen tilsvarende rapporter – rett og slett fordi broen aldri er inspisert under vann.

Forrige gang jernbanebroen hadde en grundig inspeksjon over vann, var i 2019. I rapporten skriver inspektørene: «Dersom fundamenter under vann ikke er kontrollert de siste 6 årene, bør disse kontrolleres for undergraving og utvasking.»

– Hvorfor er ikke dette utført?

– Vår vurdering har vært at det ikke var nødvendig, da det ikke på noe tidspunkt har vært avdekket indikasjoner på feil eller skade på brofundamentene, heller ikke i den eksterne rapporten, svarer presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane NOR.

– Hvordan kan dere vite at ikke skadene var begynt å oppstå før flommen?

– Vi har gjennomført årlige kontroller av broen i tillegg til en større hovedinspeksjon hvert sjette år. I tillegg ble broen omfattende rehabilitert i 2020 og 2021 uten at det var noen indikasjoner på feil eller skade på fundamentene. Dette har vært en ekstremflom, som vi ifølge NVE kun har sett én lignende av siden 1890. Erosjon og undergraving forårsaket av flom som i dette tilfelle kan skje på svært kort tid, svarer Kirkhusmo.

– Hvorfor utløste ikke funnene på veibroen en undervannsinspeksjon av jernbanebroen?

– Vi er ikke blitt gjort kjent med dette. Vi har ingen formell utveksling av data mellom Vegvesenet og oss.

– Merkelig

John Refseth arbeidet som ingeniør og jernbaneplanlegger i Jernbaneverket fra 1991 til 2010.

– Jeg synes det høres merkelig ut at Bane NOR aldri har inspisert broen under vann, sier Refseth.

– Bane NOR mener de ville sett skadene over vann?

– Nei, over vann trenger du ikke se noen ting, sier Refseth.

– Kunne kollapsen vært unngått ved regelmessige inspeksjoner av broen?

– Ja, det vil jeg tro. Ved femårsinspeksjon vil man kunne oppdaget eventuelle utgravinger og etterfylt friksjonsriktig masse, sier Refseth.

Men han påpeker også at en ekstrem flom kan grave seg så mye under fundamentet at en bro kollapser, selv om det ikke var tegn til det i forkant.

STENGT: Veibroen ved siden av den kollapsede jernbanebroen er også stengt for trafikk, selv om den fremdeles står.

Reglene

Innlandet fylkeskommune har ansvaret for veibroen. De er pålagt å følge Statens vegvesens regler for inspeksjoner, som sier at broen skal ha hovedinspeksjon hvert 5. år.

– På generelt grunnlag så utføres det undervannsinspeksjoner på alle objekter som kan påvirkes av strømningsforhold, flom, klima eller stedlige forhold som kan føre til undergraving og erosjon, sier Stein Inge Rasmussen, seksjonssjef for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Bane Nors regelverk for broer krever hovedinspeksjon hvert 6. år. Men om inspeksjon under vann er en del av kravet, er ikke aktørene enige om.

I Bane Nors generiske arbeidsrutiner er «Undervannsinspeksjon av fundament for å avdekke erosjon/undergraving» oppført med 72 måneders intervall, altså seks år.

I Bane Nors prosesskoder står det: «Ved hovedinspeksjon vurderes det om det er nødvendig med undervannskontroll oftere enn hvert 6. år.»

Til VG skriver Bane NOR at disse formuleringene er en huskeliste med foreslåtte aktiviteter for kontrollen, men ikke «skal»-krav. De mener at det overordnede regelverket, Teknisk regelverk, ikke stiller krav til inspeksjon under vann.

– Vi inspiserer under vann i tilfeller der det er indikasjon på skade eller feil på fundamentene, og det har det ikke på noe tidspunkt vært på fundamentene på broen, svarer presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane NOR.

Statens jernbanetilsyn tolker regelverket annerledes.

– Vi tolker det tekniske regelverket til at det skal utføres undervannsinspeksjon minst hvert sjette år. Men vi er ikke kjent med Bane Nors vurderinger i denne konkrete saken, sier rådgiver Terje Owrehagen i Statens jernbanetilsyn.