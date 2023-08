Mindreårig gutt i badeulykke i Norheimsund

Gutten ble funnet under vann etter å ha badet, og er nå fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus.

– Tilstanden skal være kritisk, men utover det vet vi ikke noe om helsetilstanden, sier konstituert politistasjonssjef i Kvam, Ann-May Garen til Bergens Tidende.

– Vi fikk nødanrop klokken 14.42 om at et barn hadde kommet bort fra en forelder. Mange voksne lette i området. Vi rykket ut med ressurser og var fort på stedet. Barnet ble funnet under vann, og var bevisstløs, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til VG.

Barnet skal ha blitt funnet etter kort tid under vann.

Politiet melder på Twitter at det pågikk livreddende førstehjelp på stedet lenge, og at barnet nå er fraktet med Luftambulanse til Haukeland sykehus.

Politiet gjør nå videre undersøkelser på ulykkesstedet. Barnets familie blir ivaretatt av politi og kommunens kriseteam, skriver politiet på Twitter.

