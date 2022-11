MÅTTE HENTE PLAST: Bonden som fant Birgitte Tengs drept var oppgitt over politiarbeidet på åstedet i 1995.

Fant Birgitte drept: − Tenkte, «Gud, hva har skjedd her?»

HAUGESUND TINGHUS (VG) For over 27 år siden fant han sin gode venns datter brutalt drept. Minnet har brent seg fast.

Torsdag morgen vitnet bonden som fant Birgitte Tengs i 1995, i Haugesund tinghus.

Bonden kjente Birgitte godt. Hun var bestevenninnen til niesen hans, og han hadde selv tilbragt mye tid sammen med faren hennes, Torger Tengs.

Lørdag 6. mai 1995 fant han Torgers datter brutalt drept.

– Jeg tror jeg husker veldig mye. Minnet har liksom brent seg veldig fast, forteller bonden i retten torsdag.

– Det var jækla tøft for meg å se at det var hun som lå der.

Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet og retten gjennomgår alle opplysninger i saken på nytt. Rettssaken begynte forrige uke og skal etter planen vare i åtte uker.

«Dere må slå full alarm»

Bonden forteller at han var på vei med gravemaskinen over grusveien på Gamle Sundsveg da han oppdaget en åpen grind.

Da han stoppet for å lukke den, oppdaget han blod i grusen.

– Jeg tenkte, «Gud, hva har skjedd her?», forteller bonden.

Først tenkte han at det kunne være en sau som var skadet og som hadde slept seg selv inn i buskaset. Han fulgte etter blodsporene og oppdaget kroppen til Birgitte, forteller han.

Han skyndte seg hjem for å ringe politiet.

– Jeg sa «dere må slå full alarm», sier han i retten.

PÅ VEI HJEM: Birgitte ble drept på grusveien Gamle Sundsveg, knappe 400 meter hjemmefra.

Men politiet tok ikke meldingen alvorlig, følte bonden.

– Det satt i alle fall jeg igjen med følelsen av, at de trodde det var en tulleoppringning, forteller han.

Bonden ringte politiet ved 09.45-tiden lørdag. Over fem timer tidligere hadde to politibetjenter stusset over blodspor i grusen på Gamle Sundsveg.

Birgitte skal ha blitt drept mellom midnatt og 02 samme natt. Politibetjentene hadde svake lykter, og slo seg til ro med at blodet stammet fra tyvslakt av sau.

– Jeg har aldri angret så mye på et rutevalg i dag, sa den ene nå pensjonerte betjenten i retten onsdag.

FOREVIGET: Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel. Minnestenen på stedet hun ble funnet drept står fortsatt, over 27 år senere. Bildet er tatt i fjor sommer.

Følte det tok «evigheter» før politiet kom

Den hendelsen har blitt pekt på som den første av i rekken polititabber som har preget etterforskningen av saken.

Bonden forteller at han sto og trippet og ventet på at politiet skulle komme og hjelpe. Han var usikker på om kroppen han hadde funnet var død eller ikke, og hadde bedt dem om å sende en ambulanse.

– Jeg følte det tok evigheter før de kom. Så kom de sigende så vidt, hjulene gikk rundt i 20 km/t, sier han.

Ifølge gjennomgangen i retten skal de første politibetjentene ha ankommet åstedet omtrent klokken 10.

– De sto bare der, de virket helt tafatte. Så spør jeg: Skal dere ikke gjøre noe? Dere må få fortgang i dette! Så spør de, «Har du noe plast?».

I RETTEN: Johny Vassbakk sitter ved siden av sine forsvarere, Stian Bråstein (i midten) og Stian Kristensen (til høyre).

Ifølge bonden skal han ha hentet plast som politiet brukte for å dekke til åstedet. Ifølge rettens gjennomgang onsdag, ble Birgittes kropp tildekket omtrent klokken 10.30.

Selve sikringen av åstedet og eventuell forurensing av bevissikringen der kommer til å være sentralt i rettssaken mot Vassbakk.

Åstedsdisiplinen på 1990-tallet var annerledes enn i dag. Krimteknikeren fra Kripos som ledet arbeidet på åstedet i mai 1995 har tidligere forklart til VG at politiet røykte og kastet sneiper.

To av de første betjentene på stedet kommer til retten torsdag for å redegjøre for arbeidet som ble gjort der.