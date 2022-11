Flere meldinger om meteor over Norge: − Aldri sett noe lignende

Lørdag kveld har VG fått mange tips fra personer fra flere steder i landet som sier at de har sett en meteor på himmelen. – Dette er jo så gøy! sier Norsk meteornettverk.

– Jeg kjørte bil og det var veldig mørkt, så lyste plutselig hele himmelen opp. Jeg så til siden og så en kule med en lang linje med røyk bak seg – det var spektakulært, sier Rune Ringstad til VG.

Han kjørte bil på Nerstad i Sigdal kommune da han gjorde observasjonen.

Også fra Sandnes, Trondheim, Morgedal, Ålesund, Kristiansund, Os, Flekkefjord, Sigdal, Stavanger, Dovrefjell, Lillehammer og Ørsta kommer det meldinger om observasjoner.

Charlotte Skogsrød var på vei hjem til Vest-Telemark fra Oslo med to venninner da de så et lys på himmelen.

– Det var ikke som du når du ser et stjerneskudd, det var uten tvil kjempestort, sier hun.

Espen Solhaug fra Bergen satt ute og så på stjernehimmelen sammen med kona lørdag kveld. Da han gikk for å legge en ny vedkubbe i bålpanna, lyste himmelen opp bak ham.

– Jeg trodde først at det var et helikopter. Det var et enormt lys. Jeg skvatt litt. Kona hadde nettopp tatt bilder og filmet stjernehimmelen, men heldigvis har vi en ringeklokke med kamera som fanger opp bevegelser, sier Solhaug.

– Heldigvis var det stjerneklart i Bergen den ene dagen dette skjedde, ler han videre.

Bildet er tatt på Sotra.

Ingvild Ramstad befant seg på hytta på Eidsbugarden, uten lysforurengsning, og var ute for å se på stjernehimmelen.

– Plutselig ble bakken lyst opp av grønt lys og jeg ble litt skremt. Jeg tenkte, hva er det som skjer. jeg snur meg og ser en enorm grønn lyssøyle i vest, og det var ikke noe stjerneskudd. Det var ellevilt, sier hun.

Hun beskriver det som en «enorm opplevelse».

– Jeg har aldri sett noe lignende og får nok heller ikke se det igjen, sier hun.

En hektisk pressekontakt i Norsk meteornettverk, Vegard Lundby Rekaa, befinner seg på Solobservatoriet på Harestua da VG ringer lørdag kveld.

– Og dere har fått meldinger om meteorobservasjoner?

– Ja, det har vi. Nå har begynt å koke på sosiale medier. Dette er jo så gøy!

– Hva sier folk at de har sett?

– Ja, klokken 19.09 kom det meldingen om en grønn kule over himmelen på Eidsbugarden i Jotunheimen. Vedkommende har aldri sett noe lignende. En annen så en grønn kule med hale over Lillehammer litt over klokken 19.

– Jøss, dette er vel ikke vanlig?

– Nja, slike ting kan skje noen få ganger i året. Kraftige stjerneskudd skjer kanskje fem-seks ganger i løpet av et år, men hvis det er så kraftig at vi kan kalle det en bolide, så skjer det kanskje én.

En bolide er kort fortalt en usedvanlig lyssterk meteor eller meteoritt. Lundby Rekaa forklarer at meteoritten som landet i Finnemarka i fjor sommer definitivt var en slik. Det er uklart om vi har å gjøre med det denne gangen.

– Politiet har mottatt telefon om kraftig lysstråle på himmelen som vekslet i flere farger – dette ble sett fra området Vigmostad. Politiet har vært i kontakt med Meteorologisk institutt som antar at det kan være snakk om en meteoritt, skriver politiet i Agder på Twitter klokken 19.38.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge skriver på Twitter at de lørdag kveld har fått meldinger om et sterkt grønt lys på himmelen.

– Leonidene er en meteorsverm som oppstår hvert år i disse dager, så det er sikkert mye aktivitet i atmosfæren, sier Siri Wiberg, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG.

Stavanger Aftenblad skriver at Norsk meteornettverk har plukket opp en automatisk registrering av en meteor i Trondheim i kveld.

Det er sjelden at meteorer når jordkloden. De fleste brenner opp på veien gjennom atmosfæren. En meteor som når overflaten, kalles en meteoritt. Det er funnet minst 16 meteoritter i Norge siden 1848, ifølge NRK og Wikipedia.