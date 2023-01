Tenåring siktet for drapsforsøk i Stavanger

En gutt i tenårene er siktet for drapsforsøk etter at politiet fikk melding om at en jevnaldrende gutt var utsatt for vold utenfor sitt hjem i Stavanger mandag kveld.

– Politiet rykket ut til legevakten, der fornærmede var, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund.

Nå sitter den siktede gutten på politihuset i Stavanger, hvor Barnevernsvakten bistår politiet, opplyser de.







Han erkjenner ikke straffeskyld, opplyser hans forsvarer Knut Lerum til VG.

– Vi har foretatt avhør av fornærmede, siktede og vitneavhør. Det er også gjort beslag i saken. Vi kom godt i gang med etterforskningen i går kveld, og har arbeidet gjennom natten. Vi fortsetter etterforskningen i dag, sier politiadvokaten.

Under en pressekonferanse sier politiadvokat Ristesund at de blant annet har beslaglagt mobiltelefoner. Hun ønsker ikke å kommentere om det er en relasjon mellom de involverte guttene.

– Vi har jobbet gjennom natten. I dag har vi utført åstedsundersøkelser og rundspørring i området der det skjedde. Vi har ikke full oversikt over hendelsesforløpet, men det er noe vi arbeider med å få.

Hun ber samtidig om at dem som har informasjon eller tips i saken, tar kontakt med politiet.