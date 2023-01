KAN IKKE STILLE OPP: Kari Elisabeth Kaski (SV) har mammaperm fra Stortinget fram til 21. februar. Nå varsler hun at hun ikke er aktuell som SVs nye partileder.

Kaski trekker seg fra SV-lederkampen

SVs profilerte finanspolitiker, Kari Elisabeth Kaski (35), er ikke aktuell som lederkandidat i SV nå. Hun varsler mandag ettermiddag at hun må prioritere familien foran partiet.

Nå står Kirsti Bergstø (41), SVs nåværende nestleder, igjen som den eneste aktuelle lederkandidaten foran SV-landsmøtet i mars.

SV-leder Audun Lysbakken varslet i november at han ikke tar gjenvalg og går av på vårens landsmøte.

Kari Elisabeth Kaski opplyser i en Facebook-melding mandag ettermiddag at hun nettopp har informert partiets valgkomité om «at jeg dessverre ikke kan stille meg til disposisjon til ledelsen i SV denne gang.»

«Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet frem til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå», skriver hun.

Fristen er ute

SVs partiorganisasjon hadde frist til 20. desember med å komme med sine innspill til valgkomiteen.

To uker tidligere gikk Kaski, i et intervju i VG, ut og advarte partiet mot lederstrid – men la til at hun håpet at «valgkomiteen har nok ører ut mot partiorganisasjonen til å forstå hvor flertallet ligger».

Et premiss for at Kaski eventuelt skulle stille opp som lederkandidat, var at det ikke ble noen åpen kampvotering om ledervervet på SV-landsmøtet.

9. desember sa Kirsti Bergstø til NRK at hun stilte seg til disposisjon som lederkandidat.

ENESTE KANDIDAT: Kirsti Bergstø sa før jul at hun står til disposisjon som ny SV-leder.

Fem mot tre

Innen fristen 20. desember hadde fem fylkeslag og Sosialistisk ungdom (SU) pekt på Kaski, mens tre ønsket Bergstø. Fire fylker klarte ikke å bestemme seg.

Og nå står Bergstø alene igjen som lederkandidat.

«Det har tatt tid å komme fram til denne beslutningen. Jeg har vært åpen om den vanskelige livssituasjonen jeg er i. Jeg er i foreldrepermisjon etter et tøft svangerskap og barsel, og jeg har måttet gi det rom», skriver Kari Elisabeth Kaski på Facebook.

Hun legger til at beslutningen har vært veldig vanskelig, og tatt tid «fordi jeg tar på alvor at så mange i partiet ønsker meg som ny leder».

«Det er en enorm tillitserklæring, og mange har tilbudt seg å stille opp for meg og partiet. Det er jeg svært takknemlig for. Jeg ser også på det som en klar støtte til det partiet mange av oss vil videreutvikle. Et bredt, inkluderende, solidarisk. utadvendt, ambisiøst rødt og grønt folkeparti. Som får ned forskjellene og kutter klimagassutslippene. Som evner å nyorientere seg. Som bygger på tillit, lytter og slipper til nye og gamle medlemmer», skriver Kaski.

Var skeptisk

I slutten av november sa den andre nestlederen i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, at han neppe ville stille som lederkandidat.

– Jeg tror det er lite sannsynlig til at jeg vil stille som leder av partiet. Jeg er skeptisk, sa Knag Fylkesnes til pressen under statsbudsjettforhandlingene i slutten av november.