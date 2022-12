ADVARER: Trond Giske (t.v.) sier strømpriskrisen er hovedårsaken til Aps elendige oppslutning og ber partileder og statsminister Jonas Gahr Støre handle. Dette bildet er fra januar 2017, da Giske var nestleder i Ap.

Giske utfordrer Støre på strøm

Trond Giske sier han tror at statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen ligger an til å bli overkjørt på Ap-landsmøtet i vår, hvis de før det ikke kommer med en strømprisløsning folk er fornøyd med. Giske deltar etter alle solemerker på det landsmøtet.

– Regjeringen må sørge for at det blir en sterkere politisk styring av det norske strømmarkedet. Hvis det ikke skjer, tror jeg landsmøtet i Arbeiderpartiet i mai vil gi beskjed om det, sier tidligere Ap-nestleder og leder i Aps største partilag, Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim, Trond Giske til VG.

Varsler strømoppgjør

Han sier at utålmodigheten i eget parti er så stort at det er nødt til å komme handling – også sett i lys av katastrofemåling på 14,6 prosent før jul.

– Jeg håper dette kommer på plass raskt, hvis ikke tror jeg det vil komme et strømoppgjør på landsmøtet, kjenner jeg partiorganisasjonen rett. Det er det partiorganisasjonen vil. Regjeringen og partiledelsen må finne en løsning.

– Hva konkret må gjøres?

MARSJORDRE: Trond Giske sier han tror landsmøtet vil gi regjeringen en marsjordre, hvis strømpriskrisen ikke er løst før den tid. Dette bildet er fra vandrehallen på Stortinget i 2020.

– Regjeringen må utforme hvordan det teknisk gjøres, men staten har full styring over kraftsektoren og eierskapet til utenlandskablene. Den makten må vi i mye sterkere grad bruke. Så er det jus og EØS-forhold som må løses, men regjeringen må vise at de jobber med å snu hver juridiske stein.

– Alt knyttet til begrensninger av eksport via strømkablene må forhandles med Brussel og London?

– Hvis det er nødvendig, må man gjøre det. Landsmøtet vil gi en marsjordre om at regjeringen skal finne løsninger som gjør at strømprisen ikke blir en så stor belastning i lommeboken til folk.

NYE DUELLER?: Trond Giske (t.v.) og Hadia Tajik (t.h.) kan komme til å treffes på en felles arena i mai: Aps landsmøte. Her fra en pressekonferanse på Aps landsmøte i 2015.

Han sier at Trøndelag Ap allerede i fjor vinter ba om handling.

– I mars vedtok Trøndelag Ap enstemmig krav om regulering av utenlandshandelen med kraft.

Giske viser til at ingen tok til motmæle på det møtet, hvor Jonas Gahr Støre selv var til stede.

– Hovedgrunnen til at vi ligger så lavt

Giskes vurdering er at strømpriskrisen rammer Ap – og Sp – midtbords.

– Det er ingen tvil om at stemningen i partiet er at vi må rydde opp i strømpriskrisen og at det er hovedgrunnen til at vi ligger så lavt på målingene.

Han sier det er en utfordring at partiets mange andre gode saker kommer fullstendig i skyggen av strømpriskrisen.

– Vi har satset på gratis SFO, billigere barnehager, økt studiestøtte og masse annet positivt. Men folk vil at vi skal jobbe med og løse noe de er mer opptatt av – strømkrisen, sier han.

MANGE VEIER TIL ROM: Trond Giske seiler trolig rett inn på Aps landsmøte, selv om han ikke lenger er i ledelsen eller på Stortinget.

Giske sier han eksempelvis er åpen for å øke strømstøtteordningen eller å se på forslaget fra den alternative energikommisjonen, hvor prisen til husholdningene skal være reell produksjonskostnad, pluss et påslag.

– Jeg er enig med leder i Aps energiutvalg, Kari Nessa Nordtun, og Aps energipolitiske talsperson, Marianne Sivertsen Næss, i at alle muligheter må vurderes.

– Har Trøndelag Ap levert inn noen konkrete energiforslag i forkant av landsmøtet?

– Nei, det regner jeg med at skjer på årsmøtet i mars.

– Tillit til Støre?

Hans partilag har passert 2000 medlemmer og er uten sammenligning størst i Trøndelag: Som leder i det største partilaget er han selvskreven som delegat på Ap-landsmøtet.

– Det er det også årsmøtet i Trøndelag Ap som avgjør, sier han.

– Har du tillit til at Støre kan gjenreise partiet?

– Å gjenreise oppslutningen om Arbeiderpartiet er en felles oppgave, og det må handle om de sakene som er viktige for folk, ikke persondebatter.

– Vi gjør alt vi kan

VG har orientert Statsministerens kontor (SMK) om Giskes uttalelser. SMK har videresendt forespørselen til Olje- og energidepartementet. Det er statssekretær Andreas Bjelland Eriksen som svarer på vegne av dem.

– Det første og viktigste utgangspunktet for oss, er at alle innspill og diskusjon vi har er bra i tiden vi er i nå. Vi i Arbeiderpartiet har satt ut et energiutvalg nettopp for at vi skal tørre å tenke høyt om og finne ut av hvordan vi skal komme ut av energikrisen, sier han.

– Vi gjør alt vi kan for at krisen ikke skal vare én dag mer enn nødvendig.

Norge er i løpende dialog med EU og Storbritannia om energipolitikken, sier han.

– Når de nå ser på mulige strukturreformer som kan bidra til lavere priser, bør vi sammen med dem vurdere hvordan det kan se ut, sier statssekretæren.

– Målet her er å få ned prisene. Det skal ikke være noen tvil om det. Men samtidig må vi være ærlige om at det ikke finnes enkle «quick fix»-løsninger.

– Foreslår Trond Giske «quick fix»-løsninger?

– Jeg opplever jo at de to tingene Trond Giske oppfordrer oss til å se på er å gå i dialog med EU og UK (Storbritannia, red.anm.) for å snakke om hvordan fremtidens energimarked skal se ut. Det oppfatter jeg at vi allerede gjør, men skal vi passe på at tiltakene ikke virker mot sin hensikt, så gjøres det ikke over natten, sier Bjelland Eriksen.

– Hvis vi skal gjennomføre tiltak, må vi passe på at det ikke er tiltak som svekker evnen vår til å importere kraft når vi trenger det som mest.