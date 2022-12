MYE JOBB: – Jeg har alltid vært kjerringa mot strømmen, sier Maj Britt Andersen, som har jobbet over 30 år i et mannsdominert yrke samtidig som hun har organisert de frivillige hos Fyrlyset.

Maj Britt har arrangert jul for rusavhengige i 31 år: − Stenger aldri døren for noen

GRØNLAND (VG) Ute i Oslos gater er det elleve minusgrader. Inne hos Frelsesarmeen på Fyrlyset har rundt 125 personer fått mat, varme og et sted å tilbringe julen sammen.

– Det skal være nok mat og nok gaver. Jeg skal ikke stå her på julaften og si at vi har ikke har nok igjen til noen, sier Maj Britt Andersen (64), mens hun effektivt geleider VG fra kjøkkenet og inn på et bakrom på Fyrlyset på Grønland, for å snakke uten å forstyrre julefeiringen.

Servitører kledd i hvite skjorter og svarte forklær haster mellom bordene i matsalen, og det er tett med folk. På veien forbi hilser hun på flere av dem.

Det ikke rart at Maj-Britt, eller «Maja» som alle kaller henne her, kjenner de fleste som er innom: Hun har arrangert julaften for Frelsesarmeen i 31 år. Nesten halve livet.

FOR ALLE: De som drar fra Fyrhusets julemiddag får med seg et pepperkakehjerte med en viktig beskjed.

Kontrasten er stor til den andre jobben hun har hatt omtrent like lenge, som internasjonal oljemegler.

– Der er det bare dollar. Og så rett ned her – som er en bakside av Oslo folk ikke kjenner til. Du kan jo si at min verden er veldig rar, sier hun.

– Jeg begynte fordi jeg hadde det bra. Da tenker jeg at da skal man jo gi noe tilbake til samfunnet. Om jeg hadde ligget i rennesteinen selv, håper jeg at noen ikke bare hadde skrittet over, men spurt «går det bra med deg».

VELKOMSTKOMITÉ: Geir Valseth står utenfor og møter de som kommer. Her er frelsesarmeen-sjef Knud David Welander også på vei ut. VARME: For «Maja» er det viktig at bålpanna står utenfor inngangen til Fyrlyset på Grønland. TAKKER: Frelsesarmeen-sjef, Knud David Welander, takker Andersen for pepperkaken han fikk på vei ut.

– Vi ser deg

Fyrlyset er Frelsesarmeens kontaktsenter for mennesker med rusproblemer over 18 år i Oslo. Hver dag kommer folk hit for å få dekket grunnleggende behov, som mat og klær.

Ifølge Andersen har de sett en økning i besøkende det siste året. Men det er ikke de samme menneskene som de som for første gang har begynt å slite med å få regningene til å gå opp.

– Det er åpent for alle, men dette er jo et sted for rus og psykiatri. Så de fleste her er tunge rusmisbrukere, men vi stenger aldri døren for noen.

Vanligvis har de åpen kafé på hverdagene, og en mer forseggjort middag på søndager. Da henter gjestene selv mat fra disken.

Men på julaften skal det være ekstra stas: Da får hvert bord tildelt en servitør som kommer med maten. Det er pyntet fint til jul, og det diskes opp med ribbe, julepølse og okse-medisterkaker til de som ikke spiser svin.

FOR ALLE: De som drar fra Fyrhusets julemiddag får med seg et pepperkakehjerte med en viktig beskjed. PERSONLIG SERVICE: Alle bordene får tildelt en servitør for middagen. SÅ MYE MAN VIL: Det er ingen porsjons-grense på frelsesarmeens julefeiring. Alle skal kunne spise til de er mette.

Så blir det riskrem og bærsaus til dessert.

– Det skal jo være litt orden på det. Vi prøver å gjøre stas på høytidene, sier Andersen.

For julaften er vanskelig og vond for mange. Når man kommer inn hit skal man kjenne på hjertevarmen, sier hun.

– Vi ser deg, og jeg husker hva du heter. Det at folk blir sett og respektert og snakket til på en ordentlig måte er nesten det viktigste av alt. For det er jo folk som mange ikke vil se.

RESPEKT: Mye handler om å vise respekt, ikke se forbi, og å vise at man bryr seg, mener Andersen.

– Avhengige av en plass som dette

Ute i matsalen sitter mange og hygger seg og prater ved bordene. Noen sitter mer stille og lytter til julemusikken. De fleste ønsker ikke å avbildes.

Men en vennegjeng gjør gjerne plass til VG ved bordet for å fortelle litt.

– Det er helt enestående. Vi er avhengige av en plass som dette, sier Geir Andersen (56), opprinnelig fra Alta.

– Vi som bruker plassen ofte kommer hit for å spise, treffe venner, drikke kaffe og løse verdensproblemer i kafeteriaen som i alle andre samfunnslag. For noen er det en rutine å komme hit, sier han.

GAMLE KJENTE: Geir Andersen (56) og Morten Holter (64) er godt kjent med «Maja», og mange av de andre som jobber på Fyrlyset. KAMERATER: (Fra venstre) Geir Andersen (56) fra Alta, Morten Holter (64) fra Oslo, Reidar Guldberg (69) fra Hadeland og Roy Hansen (60) fra Honningsvåg. TAKK OG FARVEL: Violinist Hjörleifur Valsson, Helen Stangeland og Per Christian Ellefsen hilser på hverandre etter allsang.

Da er det også fint å møte et kjent fjes. Etter en stund med underholdning og fremvisninger, blant annet salmelesing og «deilig er jorden» med forsang fra Elling-skuespiller Per Christian Ellefsen, tar daglig leder Geir Gustavsen ordet for å si noen ord til Maja:

– Det hadde ikke vært julaften i dag hvis ikke det var for én person som heter Maja. Tusen takk for alt du steller i stand.

– Fine å prate med

Andersen sier hun har stiftet mange gode bekjentskaper gjennom tiden som frivillig for Frelsesarmeen.

For henne, som alltid har jobbet veldig mye, har det også oppstått noen litt rare situasjoner. Som den gangen hun ikke var helt ferdig på jobben, men måtte rekke suppeutdeling fra Frelsesarmeens suppebuss.

Hun var redd noen skulle reagere på at hun sto der på mobilen.

– Jeg sto og meglet olje med propper på øret, og tenkte at «dette får jeg høre». Men det gikk fint. Folk spurte «hva koster olja nå da, hvor trader du nå» – så jeg kjøpte og solgte olje mens jeg øste suppe, sier hun og ler.

– Men du vet – dette er masse intelligente mennesker. Noen sitter på biblioteket om dagen, de følger med på politikk, oljepriser og det som er. Det er masse interessante mennesker her ute som er fine å prate med.

De frivillige la ned store deler av gårsdagen i å pakke inn gaver. I et av trapperommene står det mengder av gaveposer med julegodt, varme klær, toalettsaker og annet nyttig.

Men noen ting skal bare være fint også: I tillegg til posene med nyttevarer, har de sydd egne gjenbruksposer som inneholder noe fint tøy til damene.

NOE EKSTRA: Posene bak Andersen er sydd av frivillige. Det er dameposene som inneholder ting som skal være ekstra pent for høytiden. STAPPFULLT: Når noen drar fra julefeiringen får de tilbud om en gavepose. Det er pakket ekstra mange for at det skal være sikkert at det er nok. GAVEPOSER: Alle får hver sin gavepose på slutten av julefeiringen.

Trenger folk hele året

Fyrlysets jul stenger klokken 14. Eter at ryddingen er unnagjort kan de rundt 25 frivillige også reise hjem og feire jul med sine familier. Andersen skal til moren, og prøver å rekke å sette seg til middag før julen ringes inn klokken 17.00.

På kvelden finnes det andre juletilbud arrangert av frivillige i Oslo, blant annet Alternativ Jul i Folkets Hus.

– Så det er ikke sånn at de bare går ut i kulden når vi sender folk ut. Det finnes steder å være. De er veldig flinke til å orientere seg, og vi er flinke til å informere, sier Andersen.

RØD JUL: Tradisjonell rød saus til riskrem ble disket opp til alle som ønsket det. TUSEN JULELYS: Helen Stangeland på piano. BAKGÅRDEN: Frelsesarmeen har flere boliger i bakgården til Fyrlyset.

Hun sier det har blitt noen færre frivillige etter en lang pandemi der folk falt fra, men julevaktene på Fyrlyset er ikke vanskelige å fylle: De som jobber her nå er folk som får lov til å ta den gjeveste vakten fordi de har jobbet andre dager på året.

– Før pandemien kunne jeg fylt kafeen med frivillige på julaften. Folk er alltid veldig snile i julen, men de er ikke alltid like snille en regnværsdag i november, sier Andersen.

Det håper hun folk også husker å tenke på.

– Det som er så viktig med våre gjester er at det er fint å komme hit på julaften, men de kommer jo hele året.

LYS I MØRKET: Andersen foran en av de mange julestjernene som lyser opp de julepyntede lokalene.