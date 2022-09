NTB

Epilepsiforbundet avsluttet samarbeid med Märtha Louise etter Durek-bråk

Epilepsiforbundet bekrefter til NRK at bråket rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verett bidro til at de avsluttet samarbeidet med prinsessen i 2020.

– Uroen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble en del av diskusjonen i forbundsstyret fordi vi er opptatt av skolemedisin, sier forbundsleder Bente Nordahl Langsø i Norsk Epilepsiforbund til kanalen.

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk.

Ifølge NRK har Märtha Louise i flere år vært Epilepsiforbundets beskytter. Epilepsiforbundet valgte å ikke søke om at beskytterskapet fortsatte da åremålet gikk ut i 2020.

«Skaper sykdom»

I tiden før dette, uttalte Durek blant annet at kvinner som har sex med mange partnere har avtrykk i vagina, og at han kan kurere dem.

Han uttalte også at kreftsyke personer kan ha blitt syke som følge av at de hater livet sitt, og dermed «skaper sykdom», fordi de ikke vil være her lenger.

Det har også den siste tiden vært bråk rundt Durek Verrets uttalelser om blant annet corona.

Verrett har uttalt at en spesiell medaljong var med og gjorde ham frisk fra viruset. Medaljongen selger sjamanen selv på sine nettsider.

Ekspert: Hun kaster ikke lenger glans

Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen sier til VG at dette må være første gang noe slikt skjer:

– Det er veldig uvanlig og jeg kjenner ikke til noen andre eksempler der organisasjoner ikke ønsker å bli assosiert med kongefamilien.

– Det nærmeste jeg kan komme på, er at flere organisasjoner nylig ikke ønsket å ha prins Andrew som beskytter da han ble beskyldt for seksuelle overgrep mot mindreårige.

EKSPERT: Trond Norén Isaksen er kjent for sitt arbeid med historien til det norske kongehus.

– Påvirker omdømmet

Isaksen sier poenget med et kongelig beskytterskap er å kaste glans og skape positiv oppmerksomhet rundt organisasjon.

– Og dette sier jo at den organisasjonen ikke lenger opplever at det er så mye glans å ha Märtha Louise som beskytter lenger. Og da er poenget med beskytterskap borte.

Historikeren legger til at det Durek Verret står for og det hun blir assosiert er fullstendig uvitenskapelig.

– Men det er også det som hun gjør, reiser rundt og selger vannflaske med en krystall som skal lade vannet.

– Kan dette påvirke omdømmet til Kongehuset i seg selv?

– Ikke det at de velger henne bort, men selve kontroversen påvirker omdømmet til kongehuset. Når man nevner kvakksalveri og svindel i samme setning som kongehuset er det et problem for kongehusets integritet.

NRK har vært i kontakt med flere andre forbund som sier de ikke har planer om å avslutte samarbeidet. Isaksen sier dette likevel kan endre seg:

– De sa de ikke hadde planer om det, men det er mye jeg ikke har planer om som jeg likevel gjør en dag. Og kontroversen kan bli større.

Er beskytter

Ifølge NRK er prinsessen også beskytter for disse forbundene:

Foreningen for muskelsyke

Hørselshemmedes Landsforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk Revmatikerforbund

Riderrennet

Vivil-lekene

Ingen av disse har planer om å avslutte samarbeidet, skriver kanalen.

Kongen: Skal ha prat

Under kongeparets fylkestur til Møre og Romsdal sist uke, kommenterte kong Harald for første gang uroen rundt sin kommende svigersønn.

– Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie. Så det kommer til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kong Harald til NRK.

– Det er kulturkollisjon vi merker nå, sa kongen videre.

