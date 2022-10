GRUPPEARBEID: Departementsrådene Anne Marie Glosli fra landbruksdepartementet og Tom Rådahl fra klimadepartementet møtes nå jevnlig på Høyres Hus.

Departementer innrømmer fordommer mot hverandre: Får ekstern hjelp

HØYRES HUS (VG) Her sitter toppene fra to departementer sammen for å lære seg å samarbeide bedre. Det skjer etter flere saker med det de selv kaller «åpenbare målkonflikter».

De medgir også at de har fordommer mot hverandre.

Høsten 2021 søkte derfor de øverste lederne i Klimadepartementet og Landbruksdepartementet om hjelp fra private konsulenter for å bli bedre til å samarbeide.

De var villig til å betale inntil 400.000 kroner, ifølge anbudspapirene VG har fått innsyn i.

Før fristen gikk ut, ble anbudet stanset. En ny regjering var satt og statsrådene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville ikke godkjenne bruk av eksterne konsulenter.

De to departementene har likevel fortsatt planene sine om å møtes, men med rådgivere ansatt i staten.

Møtene holdes nå jevnlig, i Høyres Hus’ lokaler.

HØYRES HUS: Departementsrådene ville ut av sine egne hus for møtene, og kom til Høyres Hus. Der leies møtelokaler ut på kommersiell basis.

Klima- og miljødepartementet har fått store oppgaver: På få år skal Norge halvere klimautslippene og tilpasse seg at klimaet blir varmere og ekstremværet villere.

Dette kan gå på tvers med mål i andre departement.

Gruppearbeid og rådgivning

I et rom opp en marmortrapp i Høyres Hus, er pultene stilt opp klar for gruppearbeid.

Det er klart for det andre av fem møter, der rådgivere skal hjelpe lederne i de to departementene med å overkomme samarbeidsproblemer.

– Det første møtet var veldig rett på sak, sier departementsråd Tom Rådahl i Klima- og miljødepartementet.

De satt i hver sine grupper og snakket om fordommene de har til hverandre.

– Det er åpenbart at det er mye fordommer rundt om i forvaltningen, mot ulike hva som kjennetegner ulike departementer. Vi må gå under det, og se hvordan vi som toppledere kan bidra til å si «la oss bli kvitt fordommene, la oss jobbe», sier Rådahl.

– Vil dere fortelle om hvilke fordommer det var som kom til overflaten?

– Nei, det er vel ikke så mye spennende i det. Konsulentene utfordrer oss. Vi må tenke, vi kan ikke være overfladiske, sier Anne Marie Glosli, departementsråd i Landbruks- og Matdepartementet.

– Internt i departementene har dette litt folkelig blitt kalt for parterapi. Er det en god beskrivelse?

– Det synes jeg er en veldig dårlig beskrivelse, og jeg tror ikke det er inntrykket som har befestet seg hos de ansatte i departementet, sier Glosli.

Ideen til prosjektet kom allerede i den første samtalen mellom de to departementssjefene, forklarer de sammen, etter at Glosli ble ansatt i 2020. Prosjektet ble utsatt ett år på grunn av pandemien.

Sjefene ønsket å bruke rådgivere ansatt i staten, men det var ikke ledig kapasitet. Derfor ble oppdraget lagt ut på anbud for å finne eksterne konsulenter, før det ble stanset av regjeringen.

VG har vært i kontakt med klimaminister Espen Barth Eide (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp), som ikke vil kommentere saken.

STATLIGE KONSULENTER: Rådgiverne som bistår departementene nå, er en del av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Prislappen: rundt 80.000 kroner

Rådgiverne som veileder departementene nå, er ansatt i staten. Møtene har likevel en prislapp.

Lederne møttes første gang til lunsj på Bristol i Oslo høsten 2021, til rundt 14.000 kroner.

De har planlagt til sammen fire samlinger på Høyres Hus. Det første kostet 16.330 kroner, og dersom prisen forblir den samme vil derfor regningen til slutt bli nærmere 80.000 kroner for møtelokaler og mat.

– Det var vanskelig å finne ledige møtelokaler, og DFØ foreslo blant annet Høyres Hus, sier Rådahl.

– Hvorfor kunne dere ikke bruke egne møtelokaler?

– Litt av poenget er at det ikke skal være sånn at Klima- og miljødepartementet kommer til Landbruksdepartementet eller omvendt, sier klimasjefen.

– Er det nøytral grunn?

– Nei, ikke nøytral grunn, men det er en fordel å møtes utenfor huset for å unngå avbrytelser. Ledere blir trukket ut av møter hele tiden, sier Glosli.

MØTES: Tom Rådahl og Anne Marie Glosli ble enige om rådgivningen allerede i første møte, da hun ble ansatt våren 2020.

Åpenbare konflikter

Det er flere åpenbare målkonflikter mellom departementene, sier Glosli.

– Som med rovdyr. Vi skal både ha beitedyr, og ta vare på rovdyrene, så i sin natur har vi mange målkonflikter på vårt område, sier Glosli.

Landbruksdepartementet er opptatt av skogbruk sett fra næringens side, sier Glosli, mens klima- og miljødepartementet er mer opptatt av biologisk mangfold.

I januar 2020 la miljødirektoratet fram hvilke mulige tiltak regjeringen kan innføre, for å kutte norske klimagassutslipp. Ett av tiltakene var å få nordmenn til å spise mindre rødt kjøtt.

Landbruksdirektoratet ventet ikke med å påpeke at det ville føre til at tusenvis av bønder ville legge.

– Det er vårt ansvar å påpeke at dette får konsekvenser for primærproduksjon. Det er vår jobb, sier Glosli, som selv ble ansatt noen måneder senere.

Samtidig skal de finne løsninger sammen, forklarer Glosli, sånn at regjeringen har best mulig grunnlag for valgene de tar.

– Jeg har fått et ansvar for klimapolitikk. Hennes departement har også et viktig ansvar for å drive klimapolitikk. Det kommer i tillegg til ansvaret for næringsutøverne på hennes område. Jeg har ingen næringsutøvere jeg har ansvar for, men jeg har stor respekt for hennes, utdyper Rådahl.

Det er likevel tilfeldig at dette prosjektet kjøres med landbruk, og ikke et annet departement, sier Rådahl.

– Det er ikke noe unikt mellom klima og landbruk her. Vi jobber med å bedre samarbeidet med mange departementer, sier klimasjefen.