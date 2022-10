DRAPSDØMT: Viggo Kristiansen (43) ble dømt for Baneheia-drapene i 2002 og har sonet nesten halve livet i fengsel.

Slo alarm om Baneheia-bevisene mot Viggo Kristiansen – ble ikke hørt

Mange år før draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen (43) i Baneheia-saken fikk saken sin gjenopptatt, var flere fagfolk overbevist om at bevisene mot ham ikke holdt vann.

– Jeg synes det er merkelig at det er kun jeg av politiledere som synes det var noe som skurret.

Knut Holen er tidligere nestleder i Kripos. I dag er han pensjonist, men i 2001 ledet han et team som skulle lage en «gjerningsmannsprofil» i Baneheia-drapssaken.

Rapporten konkluderte med at det var én gjerningsperson – ikke to – i Baneheia-saken.

Den ble aldri brukt i retten.

– Hvorfor etterforskningsleder ikke ville ha det med, vet ikke jeg, sier Holen.

MENTE NOE SKURRET: Knut Holen sier han ble forferdet over bevisene i Baneheia-saken da han gjennomgikk dem i forbindelse med en gjenopptagelsessak i 2011.

På daværende tidspunkt stusset ikke Holen særlig mer over saken.

Men da han ble innkalt som vitne i forbindelse med Viggo Kristiansens søknad om gjenopptagelse i 2011, leste han seg opp på det som i drøyt ti år hadde vært en av Norges mest kjente drapssaker.

– Jeg syntes ikke bevisene mot Viggo Kristiansen holdt overhodet, sier Holen.

De tre sentrale bevisene under Baneheia-rettssaken var:

DNA-beviset.

Mobilbeviset.

Jan Helge Andersens forklaring.

Info Dette må du vite om Baneheia-saken Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for dette. Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring, mens Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Sistnevnte ble løslatt i januar 2016. I 2021 fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt. Han ble senere løslatt fra Ila fengsel. Oslo-politiet har etterforsket saken på nytt. Nå mener Riksadvokaten at Viggo Kristiansen er uskyldig og må frifinnes. Riksadvokaten samtykker til at det ikke behøver å være noen ny hovedforhandling. Formelt blir det nå opp til Borgarting lagmannsrett å avsi en frifinnende dom for Kristiansen. Vis mer

– Mente jeg var illojal

Holen presiserer at gjerningsmannsprofilen aldri skulle fungere som bevis, kun som «et godt hjelpemiddel».

– Den var mer eller mindre ferdig. Men rett før den ble lagt frem, ble to personer pågrepet i Kristiansand, sier Holen.

De to var Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Andersen tilsto raskt, Kristiansen nektet.

VG har kontaktet tidligere etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Arne Pedersen for kommentar. Han har ikke besvart henvendelsene våre, men har tidligere uttalt at han ikke ønsker å kommentere Baneheia-saken.

VAR LETTET: Daværende kriminalsjef Arne Pedersen etter at dommen mot Viggo Kristiansen falt.

I 2011 kritiserte Holen særlig avhørsmetodikken kraftig. Blant annet spurte politiet Jan Helge Andersen om han selv kunne være et slags offer i saken, noe kritikere mener bidro til at han utpekte Kristiansen som hovedmann bak drapene.

– Jeg fikk vite at det var lite populært på Kripos. Det var enkelte som mente jeg var illojal.

– Hvorfor det?

– Det var vel fordi jeg sa det jeg sa. Og det skremmer meg. Når et menneske mener en person er dømt uriktig, da betyr ærlighet, redelighet, rettssikkerhet og objektivitet mye mer for meg. Og takk og pris viser det seg at Riksadvokaten kom til samme konklusjon.

BEKLAGET: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ba Viggo Kristiansen om unnskyldning på vegne av hele den norske påtalemyndigheten under pressekonferansen 21. oktober.

DNA-beviset: – Ingen brukbar informasjon

I sin beslutning om å be om frifinnelse av Kristiansen, konkluderer Riksadvokaten med at bevisgrunnlaget i Baneheia-saken var altfor tynt til å finne Kristiansen skyldig.

Også DNA-beviset – et av de sentrale i saken – forkastes som for svakt.

Det samme konkluderte DNA-analytiker Ragne Farmen med allerede i februar 2009.

Hun var da daglig leder for et privat institutt for DNA-analyse i Stavanger, GENA, og var bedt om å undersøke DNA-beviset av Viggo Kristiansens daværende advokat, Sigurd Klomsæt.

Konklusjonen hennes var klinkende klar:

– DNA-beviset ga ingen brukbar informasjon og man burde sett bort fra det allerede da, sier Farmen.

UAVHENGIG ANALYTIKER: Ragne Farmen startet analyseinstituttet GENA etter å ha bodd flere år i USA og Storbritannia, der hun hadde sett hvor mye raskere det gikk an å få svar på prøver enn i Norge.

– Vi er ganske slitne

Farmen mener Kristiansens sak burde vært gjenopptatt for 13 år siden, og at DNA-beviset – som ble veide tungt i dommen – burde vært forkastet allerede under rettssaken i 2001.

Det har hun gjentatt i flere år før Riksadvokaten nå konkluderte med det samme.

– Vi er nok alle ganske slitne. Jeg også, sier Farmen.

Farmen trekker frem flere feil hun mener ble begått under behandlingen av DNA-beviset i Baneheia-saken – les mer her:

Info DNA-beviset Dette er feilene Ragne Farmen mener ble begått: Overtolkning . DNA-funnet som ikke utelukket, men heller ikke bekreftet Viggo Kristiansen, var så svakt at det ville gitt treff på 54 prosent av den norske mannlige befolkningen. Rettsmedisinsk institutt utelot imidlertid å tydeliggjøre for retten hvor bevismessig svakt funnet var, noe de ifølge Farmen burde gjort. Både britiske og danske forskere konkluderte senere med at beviset ville vært ubrukelig i deres rettsvesen.

Forurensning . Forskerne som analyserte prøvene i Spania fikk resultater i en prøve som viste at fire eller flere menn kunne være bidragsytere. Dette fremkommer av dataresultatene deres, som retten aldri så. RMI-seksjonsleder Bente Mevåg unnlot å opplyse retten om resultatet, som ifølge Farmen ville ha bidratt til en diskusjon om mulig forurensing av prøvene.

Den sakkyndige. Forskerne fra det spanske universitetet burde selv vært kalt inn for å redegjøre for metoden og funnene, og svakhetene ved disse. I stedet var det seksjonsleder ved Rettsmedisinsk institutt Bente Mevåg som vitnet. Vis mer

Dommerne som dømte Kristiansen mente DNA-resultatene pekte på at det var to gjerningspersoner i Baneheia.

Årsaken var særlig at daværende seksjonsleder ved Rettsmedisinsk institutt (RMI), Bente Mevåg, fortalte retten at prøvene – som var gjort ved et spansk universitet – viste sikre biologiske spor fra to gjerningspersoner.

Men det stemte ikke.

Bente Mevåg ønsker ikke kommentere saken og henviser til Oslo universitetssykehus (OUS), som var hennes siste arbeidsgiver før hun ble pensjonist.

– Hvis man skal lete etter feil gjort for 20 år siden, kan man ikke vurdere opp mot dagens standarder, spesielt hva gjelder teknologi og sakkyndighetsvurderinger, sier avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag Truls Simensen, i en e-post sendt via kommunikasjonsavdelingen ved OUS.

– Det har vært en stor utvikling når det gjelder DNA-analyser, som de sakkyndige kan basere sine vurderinger på.

Videre legger han til:

– I dommen sies det helt klart at identiteten ikke kan bestemmes, og at den svært begrensede DNA-profil som er identifisert og som stemmer med Kristiansen, stemmer med tilsvarende profil på over 50 % av norske menn. Kommisjonen forstår det slik at retten har oppfattet RMIs rapport av 22.01.01 på korrekt måte.

Simensen påpeker at det også i Gjenopptakelseskommisjonens redegjørelse fra 2021 påpekes at usikkerhet i DNA-analysen ble presentert og diskutert underveis i rettsprosessen.

Farmen reagerer også på at Gjenopptakelseskommisjonen avslo Viggo Kristiansens søknader om å gjenåpne saken sin, gang på gang over flere år.

– Det er en nøtt for meg, sier Farmen.

VG har kontaktet lederne for Gjenopptakelseskommisjonen i tidsperioden Viggo Kristiansen søkte om gjenopptagelse (fem ganger over ni år, pluss to klager).

Hverken Siv Hallgren (2017–2022) eller Helen Sæter (2009–2017) ønsker å kommentere saken.

Sæter har uten unntak stemt mot Kristiansens forsøk på gjenopptagelse. Hallgren stemte mot i 2021, da kommisjonen vedtok med knappest mulig flertall – tre mot to – å gjenåpne saken.

TAUS: Siv Hallgren ledet Gjenopptakelseskommisjonen.

Farmen mener fagmiljøene i Norge står så sterkt at det potensielt kan ha katastrofale konsekvenser når det skjer feil.

– Ved sin motvilje om å vise at man kan ha tatt feil og å bruke de samme fagmiljøene hele veien, så er det en svakhet. Det er min erfaring fra sidelinjen. Det gjør meg bekymret for den norske strafferettspleien, sier DNA-analytikeren.

Mobilbeviset som ble forkastet

Da Riksadvokaten forrige uke ba at Kristiansen frifinnes, trakk han frem det såkalte mobilbeviset som et av de avgjørende elementene.

Allerede i 2001 forklarte dekningsdirektør i Telenor Bjørn Amundsen Kristiansand byrett at teledataene pekte i én retning:

Det var svært lite sannsynlig at mobiltelefonen til Viggo Kristiansen hadde befunnet seg på åstedet på drapstidspunktet.

– Vi har aldri på våre målinger klart å gjenskape en situasjon hvor vi har fått dekning fra EG_A på det stedet politiet pekte på som åsted på det aktuelle tidspunktet, sier dekningsdirektøren til VG.

1 / 2 VAR SIKKER DA: Dekningssjef i Telenor Bjørn Amundsen forklarte Kristiansand byrett hvorfor teledataene pekte i retning av å utelukke Viggo Kristiansens mobiltelefon fra åstedet på drapstidspunktet. ER SIKKER NÅ: Dekningsdirektøren er glad for at Riksadvokaten ga mobilbeviset større tyngde enn byretten gjorde i 2001. forrige neste fullskjerm VAR SIKKER DA: Dekningssjef i Telenor Bjørn Amundsen forklarte Kristiansand byrett hvorfor teledataene pekte i retning av å utelukke Viggo Kristiansens mobiltelefon fra åstedet på drapstidspunktet.

EG_A er basestasjonen Kristiansens mobiltelefon slo ut på da han mottok meldinger i det aktuelle tidsrommet – se mer i faktaboks:

Info Dette er mobilbeviset Det ble sendt og mottatt til sammen fire meldinger mellom 18.55 og 19.37 fra en mobiltelefon/SIM-kort som tilhørte Kristiansen, og telefonen fikk da dekning fra basestasjonen EG_A. Voldtektene og drapene skjedde i dette tidsrommet.

Andersen har forklart at de to gikk i et område som ligger utenfor det sannsynlige dekningsområdet for denne basestasjonen.

Riksadvokatens vurdering er at denne forklaringen vanskelig lar seg forene med teledataene.

Teorier om at Kristiansen beveget seg mellom åstedet og et område med dekning fra basestasjonen EG_A er lite plausible og mangler støtte i bevisene, mener Riksadvokaten. Vis mer

Amundsen, som var oppnevnt som sakkyndig under Baneheia-rettssaken, bekrefter at han har vært inne til nye avhør i forkant av at Riksadvokaten la frem sin beslutning.

Amundsen understreker at han ikke var en varsler i Baneheia-saken, men kun oppfylte sin rolle som sakkyndig vitne.

– Jeg opplevde at det var en forbauselse i retten over at vi var så tydelige, sier Amundsen.

Retten valgte å legge mobilbeviset til side. Det var ikke nok til å utelukke at Kristiansen befant seg på åstedet, mente de.

– Det er deres fulle rett, og det mener jeg ikke så mye om. Men jeg er glad for at Riksadvokaten mente mobilbeviset burde vært vektlagt mer enn det ble, sier dekningsdirektøren.

VG har kontaktet tidligere førstelagmann i Agder tingrett Asbjørn Nes Hansen, som var dommer i Baneheia-saken, men han har ikke besvart våre henvendelser.