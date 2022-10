FREMTIDIG FORSKER: Etter studiene håper Bjørn Olaisen å være med på å finne kuren til et friskt og langt liv.

Bjørn (21) vil redde folk fra en syk alderdom

Norske Bjørn Olaisen jobber sammen med forskere på Harvard om å bremse aldringsprosessen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

21-åringen har til tross for sin unge alder allerede jobbet med forskere ved Harvard Medical School. Om mindre enn ett år er han ferdig med bachelorgraden, og da er planen å hoppe rett på en doktorgrad – for å gi oss mennesker et frisk og langt liv.

– Det gir meg masse motivasjon og inspirasjon og det er jo det som er hele grunnen til at jeg vil bruke mitt liv på å bidra til å utvikle medisiner fordi jeg er så glad i folk og jeg er glad i livet og det å oppleve forskjellige ting, sier han.

Da han var 15 år, satt Bjørn Olaisen hjemme i Haugesund og grublet over livet. Hvorfor blir vi eldre og hvorfor synker livskvaliteten når vi blir eldre var spørsmål han stilte seg selv.

– Det plagde meg alltid litt at besteforeldre og alle andre, eldre og unge en gang kom til å lide, for det er det de fleste gjør. Men jeg fikk aldri noe godt svar på hvorfor det egentlig skjer og om man kan gjøre noe med det, sier Olaisen.

HARVARD: I fire måneder denne sommeren forsket 21-åringen på aldringsprosessen ved Harvard.

Det han snakker om er det som gjerne skjer når man er eldre. At kroppen ikke er som før, og at man kan få nedsatt livskvalitet og energinivå.

Hjemme i Haugesund kom faren bort med en artikkel om Harvard-professoren George Church. I artikkelen sto det at forskeren mente at man kunne reversere aldring og dermed forlenge tiden man er frisk innen 25 år, dette gjorde noe med 15-åringen.

– Da ble jeg veldig inspirert og begynte å lese om aldringsforskning for her så jeg en mulighet til å faktisk øke livskvaliteten til hele befolkningen, og spesielt også nordmenn som jeg er veldig glad i.

– Og så sendte jeg han en e-post, George Church, han svarte meg med noen råd til hva jeg burde gjøre, og så har jeg bare fortsatt å lese og kontaktet hundrevis av forskere og fått masse kontakter, sier Olaisen til VG.

Fra Haugesund til Harvard

Rådene førte han inn på Kings College i London for å studere molekylær genetikk og innpass på ett av verdens beste laboratorier på aldersforskning, nemlig The Sinclair Lab ved Harvard University. Forskningsgruppen som sitter her er verdensledende i forståelsen av hvorfor vi eldes og hvordan vi kan snu det.

– Jeg var fire måneder på Harvard Medical School. Der endte jeg opp etter at jeg sendte en e-post, men jeg hadde forberedt meg i over et halvt år og jeg fikk god hjelp av Evandro Fei Fang ved Universitetet i Oslo, jeg jobbet i hans laboratorium i forrige sommer.

FÅTT TILBUD: Olaisen har allerede fått flere doktorgradstilbud. Blant annet her ved Harvard Univeristy.

Når VG snakker med han nå, er han tilbake i England etter oppholdet sitt i USA. Han er der for å fullføre bachelorgraden, han har bestemt seg for å hoppe over mastergraden å begynne rett på en doktorgrad.

Det er mulig fordi han har vært inne å forsket ved laboratorium, som ofte er et krav for å komme inn på en doktorgrad i England eller i USA

Ifølge 21-åringen selv har han allerede nå ti uformelle doktorgradstilbud. Både ved The Sinclair Lab hvor han tilbrakte sommeren. Han vet også at laboratoriet hvor George Church, professoren han sendte e-post til som 15 åring har vist interesse.

Vil ha det gøy og leve livet

Selv om 21-åringens liv består av mye skole og mye lesing så synes han det aller viktigste er å ha det gøy. I London bor han i kollektiv med kompiser. Han elsker å reise, liker å dra ut på byen og har flere hobbyer.

– Jeg har er masse gøy. Jeg har et minst like sosialt liv som en gjennomsnittsperson på min alder. Selv om jeg bruker mye tid og energi på å fokusere på en karriere innen aldersforskning så har jeg det veldig gøy. Selv om jeg føler et tidspress med at jeg har lyst til å bidra til å utvikle medisiner, som kan hjelpe mine besteforeldre og andre eldre og foreldre.

Det er dette som driver han. Han vil at folk skal ha det gøy og være friske hele livet. Han vil bidra til å utvikle medisiner som kan hjelpe folk til å leve et langt og friskt liv. Målet er at dette skjer i Norge.

– Min drøm er å starte et laboratorium eller et aldringssenter i Norge og trene opp unge norske folk eller utenlandske toppstudenter og forskere, og ha et tett samarbeid med de beste i verden for å kunne forstå hvorfor vi blir eldre og får aldringssykdommer, og deretter bidra til utvikling av medisiner, det er det som er mitt mål.

Bjørn Olaisen kan minne om Elon Musk. Ikke fordi han vil tjene penger på det han gjør, men fordi han tør å tenke stort. På VGs spørsmål om Musk er et forbilde, svarer han:

– Jeg har ingen spesifikke forbilder, men jeg blir inspirert av folk som prøver å løse de største problemene og tenker stort, og er uredde. At de går ut å forsker på det ukjente som kan ha stor effekt på verden og folks liv. Jeg prøver heller å lære det beste av folk flest.