NYTT LIV: Organist Ragnhild Elisabeth Hoel (50) håper Stortinget får sikret at hun og andre migrenepasienter får fortsette med medisinen sin.

Migrenemedisin: Tvinger regjeringen til å snu

Et flertall på Stortinget vil oppheve regjeringens migrenemedisinpause. – Det er en seier for kvinnehelsen, sier Lan Marie Berg (MDG)

Før sommeren ble det kjent at kroniske migrenepasienter må ta en pause i behandlingen. Til tross for at medisinen har god effekt.

Årsak: Medisinen er for dyr, ifølge helsemyndighetene.

Etter 49 år med migrene føler Ragnhild Elisabeth Hoel (50) seg som født på ny etter at hun begynte å bruke medisinen. Organisten fra Varhaug på Jæren var derfor en av mange pasienter som fortvilte da hun fikk den dårlige nyheten.

Helsemyndighetene vil at migrenepasienter skal ta en tre måneder lang pause fra de kostbare medisinene for å sile ut dem som ikke lenger trenger behandlingen.

– Behandlingen er kostbar og vi må sikre at medisineringen har tilstrekkelig med nytte, har overlege Ingrid Aas ved Statens legemiddelverk tidligere sagt til VG.

Fagfolk og helsepolitikere reagerte sterkt på medisinpausen og mangel på rom for individuell vurdering. De ønsker at den enkelte legespesialist skal avgjør når pasienten skal ta en behandlingspause.

Torsdag gikk en flertall i Sosial- og omsorgskomiteen på Stortinget inn for å stoppe migrenemedisinpausen.

Komiteens medlemmer fra Ap og Sp stemte mot.

– Jeg er svært glad for at flertallet i helse- og omsorgskomiteen sørger for at migrenepasientene nå ikke må leve med den brutale usikkerheten om at de må ha pause fra medisiner som gjør at de kan fungere i hverdagen, sier Tone Wilhelmsen Trøen (H), saksordfører og leder av helse- og omsorgskomiteen.

UETISK: Tone Wilhelmsen Trøen (H) mener det bryter med pasienters grunnleggende rettigheter at mennesker som har kronisk migrene må ta pause fra medisinen som har vist seg å være effektiv for dem.

I 2019 kom en ny migrenemedisin, såkalte CGRP-hemmere. Tidligere har landets migrenepasienter fått legemidler mot epilepsi, blodtrykk og antidepressiver for å dempe anfallene. Mange har prøvd ulike medisiner uten at de har virket.

Derfor var det hallelujastemning både blant pasienter og fagfolk da den nye migrenemedisinen kom på markedet og ble tilgjengelig på blå resept i 2019.

For migrenepasient Hoel fra Jæren var det som å slå av en knapp.

– Hodepinen var borte fra en dag til den neste. Etter 49 år med migrene, var det som om jeg våknet opp, sier Hoel, som er glad for nyheten.

– Når man, som meg, har hatt migrene i 50 år, er det lite sannsynlig at det forsvinner etter 18 måneder med CGRP-medisin, sier hun.

Takket være medisinen er hun nå i full jobb som organist, kulturskolelærer og kordirigent og har i høst travelt opptatt med begravelser. Hun mener det er dårlig samfunnsøkonomi å bare regne på hva medisinenpakken koster.

– Sykmeldinger koster også, for ikke å snakke om hvor mye livskvalitet og arbeidslyst har å si for migrenepasienter.

FELLES SEIER: Bård Hoksrud (Frp), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Aydar Seher (Rødt) og Marian Hussein (SV) mener legen og ikke helseministeren skal bestemme når migrenepasienter skal ta en pause fra medisinen som gir mange et bedre liv.

Minst 605.000 nordmenn over 18 år lider av aktiv migrene, ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine og tall fra HUNT4-undersøkelsen.

Det utgjør 11 prosent av befolkningen. Langt flere kvinner enn menn rammes, 15,3 prosent mot 5, 7 prosent av norske menn. Om lag 100.000 av disse har kronisk migrene. Halvparten av kvinner mellom 16 og 24 år sier de har plager med hodepine eller migrene.

Det er i dag bare pasienter med kronisk migrene som får disse medisinene på blå resept. Det vil at man må ha minst åtte migrenedager og hodepine i mer enn 15 dager i over tre måneder for å få medisinen, man må også ha prøvd ut flere andre typer medisiner først.

Hver fjerde av de med kronisk migrene som får preparatene kan bli varig bedre. Da er det helt vanlig å ta en medisinpause, forklarer overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS)

– Men for de som har stort behov for preparatene videre, vil det ikke være hensiktsmessig å tvinge gjennom en behandlingspause slik at de blir dårligere og trenger mer medikamenter og sykmeldinger.

Leder av Norsk Nevrologisk Forening, Jana Midelfart-Hoff, omtalte medisinen som en liten revolusjon da den kom i 2019. Hun reagerte sterkt på at pasientene nå kan tvinges til å ta en pause. Nå jubler hun.

– På vegne av alle oss som jobber med mennesker med migrene: Vi er utrolig fornøyde og glade for at flertallet av politikerne på Stortinget har lyttet til pasientenes og fagfolkenes sterke bekymring, sier Midelfart-Hoff.

Systemet må kunne gi rom for dialog mellom pasient og lege og bruk av skjønn, mener hun.

– Hvis ikke blir utsagn om « individtilpasset behandling» bare nok en tom floskel.

GLAD: – At Stortinget vil oppheve pausen på medisiner er et viktig gjennomslag for alle som sliter med migrene, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg i MDG.

Stortingsrepresentant Marian Hussein (SV) mener regelverket som ble innført i våres, ville tvunget pasienter bort fra gode dager, jobb og sosialt liv – og over til mørke soverom og sterke smerter.

Olaug Bollestad (KrF) mener beslutningen er det eneste riktige:

– Det er helt åpenbart et en kollektiv beslutning om enkeltpersoners behov for medisin ikke er holdbart. Lan Marie Berg i MDG er også glad:

– Migrene er en oversett sykdom, som rammer spesielt kvinner. Dette er en seier for kvinnehelsen.