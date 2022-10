HANDLER MED OMHU: Ida Emilie Moe tenker seg godt om når hun går på butikken. Hun holder seg langt unna kjøtt «med mindre det er på billighyllen» og har sluttet å kjøpe purre.

Nordmenn endrer matinnkjøp i rekordfart: − Ikke sett noe lignende

Handlevanene våre har i mange år vært stabile. Nå ser forskerne at flere kaster seg over det billigste alternativet i butikken.

På Coop Extra i Oslo sentrum har Ida Emilie Moe rasket med seg varer til middagen. I hendene har 29-åringen en god, gammel pris-slager fra frukt- og grønthyllen: Kål.

– Kål er en av de billigere grønnsakene. Er det en grunn til at du har kjøpt den?

– Det er så absolutt en grunn til at jeg har kjøpt den, sier Ida Emilie.

– Jeg er veldig opptatt av at jeg ikke skal bruke så mye penger, spesielt nå når prisene har gått sånn opp.

– Har ikke sett noe lignende

– Handlevanene er veldig stabile, så når det endres kjapt, er det noe nytt. Hvorvidt det skyldes matpriser eller at annet er dyrere, vet man ikke noe om. Jeg har ikke sett noe lignende, sier forsker Alexander Schjøll ved forbrukerinstituttet Sifo til VG.

Dette sier han på bakgrunn av en undersøkelse de gjorde i august. Der har de spurt om folk har gjort endringer for å spare inn på maten. I vår var det en endring, men ikke på langt nær i samme grad som nå i høst, sier han.

Enten skjer dette bare på grunn av matvareprisene som har gått i taket, som VG skrev om på onsdag, men mest sannsynlig er det en effekt av at alt har blitt dyrt samtidig.

Renten går opp, strømmen og bensinen er rekorddyr. Det er også reiser og andre varer.

Endringen Schjøll snakker om, dreier seg om den fra juni til august. Grafikken over viser at:

I august sto 8 prosent over måltider, mot 6 i juni

21 prosent kuttet ned på matforbruket, mot 17 i juni

35 prosent handlet i flere butikker, mot 27 prosent i juni

Disse endringene kan ha sammenheng med økningen av matvarer 1. juli. De øker på denne datoen hvert år, men ekstra mye i år. Det kan også

skyldes at flere sliter som følge av at man har blitt utsatt for et økonomisk press i månedsvis.

Generelt beskriver rapporten en rask og markant forverring av husholdenes økonomiske trygghet siden i fjor, i et omfang vi ikke har sett tidligere.

UVANLIG: Alexander Schjøll forsker på mat og personlig økonomi ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og sier han ikke har sett at matvanene til folk har endret seg så raskt.

– Jakter tilbud

Det er vanskelig å gjøre så mye med renten, men Schjøll ser at folk nå strammer inn der de kan: På butikken.

– Jeg vil tro de er mer opptatt av å jakte tilbud. At de tar seg tid til å lese kundeaviser og bruke tid på reise rundt til forskjellige butikker.

Butikkene selv bekrefter at folk nå handler mer billigvarer.

Mange av dem har egne merkevarer, som er billigere. Norgesgruppen (som eier blant annet Kiwi) ser at salget på disse øker:

– Vi selger mer av First Price, men også mer av leverandørenes merkevarer som er på tilbud. Det kan tyde på at de planlegger kjøpet ut fra hva som enten er annonsert. Det tyder på at folk jakter bedre tilbud, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Han vil ikke å si hvor mye First Price-salget har økt.

Info Dette viser undersøkelsen Rapporten har sammenlignet strategier husholdninger gjør for å ha råd til mat. I august gjør en større andel strategiske matinnkjøp i butikker som har lave priser eller tilbud på varene man trenger.

Flere kutte rned på matforbruket, og noen flere har måttet gå til det skritt å stå over måltider.

Rundt 44 prosent har måttet gjøre tilpasninger for å få råd til mat.

De vanligste tiltakene er å kutte ned på matforbruket (19 prosent) og andre utgifter (11 prosent).

Seks prosent har redusert oppvarmingen av boligen.

De som særlig har gjort tilpasninger for å ha råd til mat er blant annet husholdninger med lav

inntekt, barnefamilier, uføre (100 prosent), boligeiere med boliglån og leietagere.

Derimot har pensjonister, hushold i nord og de som har andre

inntekter (fra f.eks. sparing og investeringer) ikke hatt behov for å tilpasse seg i samme grad 4200 personer var med i spørreundersøkelsen. Kilde: Dyrtid under oppseiling II, SIFO, august 2022. Vis mer

Velger store pakninger og kjøper mindre biff

På Kiwi selges basisvarene og på Meny, som ligger over Kiwi i pris, ser de at gode kampanjer trekker kunder til butikk.

Folk handler smartere, og velger større forpakninger på ost og spagetti, forteller han.

Også Coops lavprismerke Xtra ser en økning nå: Den vokser totalt med 4 prosent så langt i år og trenden er økende.

– Våre kunder og medeiere velger stadig mer av Coops egne varer. Både Xtra, Coop og Änglamark tar andeler i stadig flere varegrupper.

– Koser meg ikke like mye som før

Det er imidlertid tilfeldig at hvitløksbagetten Ida Emilie skal ha til kveldens kyllingsuppe er av Coops eget billigmerke Xtra.

– Jeg tror ikke de har noe annet. Men bortsett fra det, velger jeg egentlig ofte Xtra. Det gjør jeg, sier hun.

Ida Emilie har vært prisbesvisst lenge, selv etter at hun forlot studenttilværelsen for en fast administrasjonsstilling på Universitetet i Oslo (UiO).

– Men nå er jeg nok verre enn det jeg var før. Nå koser jeg meg ikke like mye som før, det gjør jeg ikke, sier hun.

TENKER PÅ PRIS: På middagsmenyen torsdag står en suppe som Ida Emilie laget på en stor kylling på 50 prosent og «alle de gamle grønnsakrestene» hun hadde i kjøleskapet.

Hun styrer langt unna kjøttdisken og har begynt å plukke sopp i stedet for å kjøpe den. Hun lager store porsjoner suppe som hun kan fryse ned og ha i flere uker.

– Det er kjedelig, men det funker, sier hun.

– Handler du mer billigmerkevarer som First Price og Xtra nå enn før?

– Ja, men det er ikke alltid det er bedre. Sånn som ost for eksempel, som jeg kjøper veldig lite av fordi det er dyrt – den First Price-osten smaker jo ikke noe godt. Så da har jeg ikke noe valg heller, føler jeg. Men ellers er det mye som er like greit.

Velger «eat» over «heat»

Prisveksten har ikke påvirket matvanene til Tord Eliassen – i hvert fall ikke ennå.

– Det kommer kanskje til å gjøre det etter hvert, sier 32-åringen, som også er innom Coop Extra for å handle til middagen: En boks fiskeboller og en pose løsvektpoteter.

– Det er ikke den dyreste middagen du har der, da?

– Nei, men det var aldri noe alternativ å gå for Xtra, sier Tord, som har kjøpt fiskeboller av merket Vesteraalens.

VELGER ETTER SMAK: Tord Eliassen har fått dyrere matvaner siden han gikk over fra studenttilværelsen til fast jobb, og sier han har liten lyst til å gå tilbake til First Price-tilværelsen.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det er kun den som er god. Nå så jeg faktisk at de er er av samme pris. Men jeg ville valgt denne uansett, sier Tord, som opprinnelig er fra Mo i Rana og har vokst opp på Vesteraalens-fiskebollene.

– Hvis det nå blir dyrere og dyrere, vil du da gå over til billigere merker som First Price og Xtra?

– Nei, jeg tror nok det blir det siste jeg sparer på.

– Hva blir det første?

– Strøm. For min del står mat høyt på listen. Så kan man heller prøve å lage billigere middager med gode rådsvarer, sier han.

Økning siden sommeren

Også Rema 1000, som blant annet har lavpris-merket Rema Prima, ser trenden, og spesielt siden sommeren:

– Vi ser at forbrukerne er på jakt etter gode dealer. Det ser vi blant annet ved at det har vært en økning på 24 prosent på abonnenter på våre digitale kundeaviser, sier Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes.

– Siden sommeren har vi også sett en økning i salg av de billigste alternativene deriblant våre egne merkevarer. Noen eksempler på produkter hvor vi ser en økning i salg av det billigste alternativet er brus, kjøkkenpapir, dyremat og pasta.

I likhet med Norgesgruppen, vil ikke Rema 1000 dele hvor mye salget av egne merkevarer har økt.

Handler mindre på impuls

Schjøll tror folk i større grad velger bort Meny og Mega i forhold til lavpriskjedene som Rema og Kiwi.

– I tillegg velger man velger bort den dyreste maten, for eksempel biff og spiser heller koteletter eller ikke kjøtt i det hele tatt.

Fokuset på norsk, dyr karbonadedeig blir nok også nedprioritert i forhold til en billigere variant, tror han.

De ser også mer på kiloprisen, noe nordmenn ikke har hatt for vane før.

Han tror også vi handler mindre på impuls nå:

– Butikken er utformet sånn at du skal kjøpe mest mulig, og lokkevarer er ofte best plassert. Jeg vil tro at de ser at de triksene fungerer dårligere. Folk forholder seg til den lappen, hvis det ikke står det produktet som er på handlelappen, kjøper de ikke.

