AVLYSTE EKSAMEN: Det var ingen lett beslutning å avlyse eksamen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i et intervju med VG om karakterhoppet i pandemiårene med avlyst eksamen.

Karakterhoppet: Skolestatsråd advarer mot «gledeskarakterer»

Stadig høyere karakternivå, skolepenger og konkurranse om elevene kan føre til gledeskarakterer, advarer Tonje Brenna (Ap).

Kunnskapsministeren reagerer på VGs sak om karakter-boomen i skoleårene under pandemien. Spesielt legger hun merke til at de private videregående skolene, som de siste årene har økt i antall, delte ut vesentlig flere toppkarakterer enn offentlige skoler.

Brenna understreker at hun lar seg intervjue med forbehold om at hun ikke har sjekket VGs funn opp mot Utdanningsdirektoratets statistikk.

– De siste årene har vi hatt stor økning i både privatskoler og antall elever som går på privatskole i Norge. Dette er en av de viktigste årsakene til at vi har vært opptatt av å stoppe den utviklingen, nemlig at markedsmekanismer får for stor plass i skolen der man må konkurrere om elevene, blant annet gjennom at skoler får «godt og dårlig rykte» basert på karakterer.

Risikoen

– Min bekymring er at det blir et mål i seg selv å gi best mulig karakterer, for å tiltrekke seg flest mulig elever. Med andre ord er det en risiko for at det er noe annet enn hva elevene faktisk kan som fastsetter karakterene, sier Brenna til VG.

INGEN BØNN: Tonje Brenna og Støre-regjeringen har siden de tiltrådte vært kritiske og delvis stoppet etableringen av kommersielle nye privatskoler i Norge.

Nylig møtte hun svenske skoleforskere som har fulgt den økende etableringen av privatskoler hos broderfolket.

Der er både økende bruk av stadig høyere karakterer, og konkurranse om elevene, velkjente fenomen. Der kalles det for glädjebetyg (gledeskarakterer) at privatskolene setter vesentlig høyere standpunkt enn resultater på nasjonale prøver tilsier. Slik blir elevene fornøyde.

Feilen

– De var veldig tydelige på at vi ikke måtte gjøre samme feilen som dem – med flere privatskoler og sortering av elever blant annet basert på økonomi. Det andre er at du får et karaktersystem som er mindre verdt – fordi du konkurrerer om å ha de høyeste snittkarakterene for å få tak i flere elever. For å klare å vinne konkurransen om elevene, må du gi høyere karakterer, forklarer skolestatsråden.

Info Slik har VG regnet VG har hentet ut tall fra Utdanningsdirektoratets statistikkbank for de siste 15 årene, som viser hvor stor andel av elevene som får seks som standpunktkarakter i et utvalg fag på videregående.

Alle fag i videregående skole har flere ulike fagkoder, for eksempel en for faget på studieforberedende, en annen for yrkesfag og en tredje for de som går påbygg. I tillegg er en ny læreplan, med helt nye fagkoder, gradvis blitt innført gjennom de siste årene.

For å få et helhetlig bilde har VG derfor valgt ut alle fagkodene som ligger under fagene norsk, engelsk, matematikk, geografi, historie, naturfag, religion, kroppsøving og samfunnskunnskap (tidligere samfunnsfag). Totalt er det 111 ulike fagkoder.

VG har valgt disse fagene fordi det er fellesfag som mer eller mindre alle videregåendeelever skal ha. Unntaket er at yrkesfagelever som ikke tar påbygning, ikke har geografi, historie og religion.

VG har også sett på forskjellen mellom de privat og offentlig eide skolene.

I tillegg til å se på andelen seksere har VG undersøkt hvordan karaktersnittet til elevene har utviklet seg i samme periode. Det samme utvalget av fag ligger til grunn for denne undersøkelsen.

Statistikken for kullet 2021/2022 er foreløpig og tar ikke hensyn til klagebehandling.

Andelen seksere er beregnet ved å gange andelen seksere i hvert fag med antall elever i faget – og dele resultatet på summen av antall elever totalt.

I fag med få elever er karakterfordelingen unntatt offentlighet. VG antar derfor at andelen seksere i disse fagene er null. Det gjør at den reelle andelen seksere antagelig er høyere enn det som kommer frem i VGs beregning.

Snittkarakteren nasjonalt er beregnet som et vektet snitt av snittkarakteren i hvert enkelt fag og skole, hvor antall elever brukes som vekter.

For mer detaljer om beregningen kan du lese kildekoden Vis mer

– Vi kjenner til dette fenomenet fra skolesystemer som er mer privatisert enn det norske. Derfor er det bekymringsfullt hvis denne tendensen også viser seg i Norge. Men vi vet ikke sikkert om den er her ennå, sier Brenna.

Hun advarer mot en utvikling der barn og unge med ressurssterke foreldre kan kjøpe seg til bedre utdanning.

KRITISK TIL KONKURRANSE: Konkurranse om elevene kan være en driver for å sette bedre og bedre standpunktkarakterer, advarer kunnskapsministeren.

Leveransen

– Sier du at det er forventninger til at de private videregående skolene skal levere bedre karakterer enn offentlig skole fordi foreldre betaler for en plass der?

– Jeg tenker ihvertfall at i et skolesystem der det er mye konkurranse, så vil en del av konkurransen om elevene handle om å sannsynliggjøre at «ditt barn» kommer ut av skolegangen «her hos oss» med gode karakterer. Jeg sier ikke at det er tilfelle i Norge, men det er jo dette svenskene peker på med sine gledeskarakterer i privatskolene. At når du betaler en pris for å gå på en skole, så forventer du gjerne en leveranse for den betalingen. Men barn og unges utdanning, læring eller ferdigheter er ikke en leveranse. Det er subjektive størrelser og opplevelser og erfaringer. Derfor er hverken karakterer eller eksamen hele bildet.

Inflasjonen

– I hvor stor grad kan avlysing av eksamen ha ført til dette karakterhoppet under pandemien?

– Vi har ikke noe å holde dette opp mot. Men vi vet jo at snittkarakterene har økt jevnt og trutt lenge. Summen av eksamen, standpunktkarakterer og adgangen til privatisteksamener for å pynte på karakterene for å oppnå en viss poengsum, gjør dette opptakssystemet mer komplisert. Faren er at vi får en form for inflasjon hvor karaktersnittene bare øker og øker – og alle må gå omveier for å skaffe seg nok poeng for å studere det de har lyst til.

– Hva tenker du om at søkere til studier som måtte- eller må ta eksamen - kan føle at de blir utkonkurrert av søkere uten eksamen, og med høyere karaktersnitt?

– Vi får aldri et perfekt opptakssystem så lenge det er færre studieplasser enn elever. Jeg skjønner dem som opplever det som en vanskeligere konkurransesituasjon om studieplassene. Det forstår jeg godt. Men hverken jeg eller min forgjenger Guri Melby hadde noe ønske om å avlyse eksamen. Dette er noe av grunnen til at disse avlysningene av eksamen satt langt inne.

Beslutningen

– Kan du ha undervurdert følgene av å ta bort eksamen?

– Det var en veldig alvorlig vurdering for min del. Det var ingen lett beslutning å avlyse eksamen. Så mener jeg jo fortsatt det jeg sa den gangen, at læring og karakterer er mer enn eksamenskarakterer. Hva du som elev lærer og kan, er større enn en karakter på eksamen. Men eksamen er der vi er nå, den beste objektive vurderingen vi har av hva den enkelte kandidaten kan. Det er viktig at elevene avlegger eksamen, understreker Brenna.

AVHENGIG AV TILLIT: Karaktersetting, vurdering og vitnemål er avhengig av tillit for å fungere, mener Tonje Brenna.

Hun minner om at den enkelte elevs vitnemål er et verdipapir for videre utdanning. Og summen av standpunktkarakterene og eksamen.

– Vi er avhengig av tillit til det. I det øyeblikket også vi begynner å dele ut gledeskarakterer til elevene, så er vi ille ute. Derfor er jeg opptatt av at vi må stoppe privatiseringen og ha eksamen i skolen, sier Tonje Brenna.

– Hvordan ser du på at det er vesentlig flere elever som har fått toppkarakteren seks under pandemien enn tidligere?

– Det er jo interessant dersom VGs funn peker på en ulik utvikling i de offentlige og de private skolene. Det er jo en fare for at når vi ikke har eksamen så har vi færre objektive vurderinger å holde karakterene opp i mot. Det viser hvorfor eksamen er viktig og hvorfor det er viktig å komme i gang igjen med eksamen. Det er noe av det som gir vurderingssystemet vårt tillit.