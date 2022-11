HELT UVITENDE: Vidar Helgesen mottok trygderapporten i 2014. Da var han europaminister. På bildet holder han pressekonferanse på Nobelprismuseet i Stockholm tidligere i år.

Han bestilte omstridt rapport: «Minimalt» rom til å hindre trygdeeksport

Tidligere europaminister Vidar Helgesen (H) var en av bestillerne av den hemmeligholdte 2014-rapporten om trygdeeksport. I dag sier han at rapporten styrket hans syn: At det var svært vanskelig å begrense reisefriheten i EØS-avtalen.

– Hovedbildet i rapporten, slik jeg husker det, var at den var veldig restriktiv. Handlingsrommet til å begrense trygdeeksport var minimalt. Men det var ikke overraskende for meg, som alltid har vært opptatt av frihetene som EØS-avtalen ga oss, sier Helgesen til VG.

Rapporten har vært omgitt av tett hemmelighold siden den ble skrevet. Stortinget har bedt om den, men ikke fått innsyn.

Men nå blir den tema i en rettssak om Nav-skandalen. VG omtalte rapportens innhold tirsdag denne uken.

Her kan du lese en delvis sladdet versjon av 2014-rapporten.

Vidar Helgesen var europaminister i Erna Solbergs regjering fra 2013 til 2015. Nå bor han i Stockholm og er direktør for Nobelstiftelsen.

Info Dette må du vite om trygdeskandalen I 2019 sprakk Nav-skandalen: I årevis – i hvert fall siden 2012, og muligens helt siden 1994 – har myndighetene vært i brudd med EØS-avtalen. Norske trygdemottagere ble nektet å ta med trygdeytelser dersom de oppholdt seg i andre EØS-land. Dette gjaldt i hovedsak arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Brudd på opplysningsplikten om utenlandsopphold ble fulgt opp på strengest mulig vis. Mange ble tiltalt og idømt fengselsstraff og inndragning fordi de likevel hadde reist ut av landet uten å varsle Nav. Rapporten om trygdeeksport fra 2014 ble laget på oppdrag fra Solberg-regjeringen. Oppdraget var å finne ut av handlingsrommet for å begrense trygdeeksport mest mulig. Rapporten er ikke offentliggjort. Heller ikke Stortingets kontrollkomite fikk lese den. Vis mer

VG har de siste dagene omtalt innholdet i den hemmeligholdte 2014-rapporten. Arbeidsgruppen slo fast at forbud mot eksport av trygdeytelser ville være forbudt etter EØS-avtalen, «med unntak av de få situasjoner der forordningen unntaksvis åpner for slike krav».

Likevel kom arbeidsgruppen til at det ville være mulig å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å lage egne norske unntak fra EØS-avtalens rett til fri bevegelse.

Delte grunnsynet

Sammen med regjeringskollega Robert Eriksson (Frp), fikk Helgesen rapporten «Eksport av velferdsytelser» på sitt bord høsten 2014. Eriksson hadde det konstitusjonelle ansvaret for Nav, mens Helgesen hadde EØS-ansvaret i Solberg-regjeringen.

– Hva ønsket regjeringen å oppnå med å bestille denne rapporten?

– Utgangspunktet var at man ville se på muligheten for å begrense utførsel av velferdsytelser, men innenfor rammen av EØS-avtalen, ser Helgesen.

Han viser til at ikke bare Frp og Høyre, men også folk i Ap hadde tatt til orde for å begrense trygdeeksport.

– Ikke alle var like opptatt av begrensningene som EØS-avtalen satte. Men det var mitt absolutte utgangspunkt, og jeg opplevde at arbeidsgruppen delte dette grunnsynet, slik VG har omtalt rapporten, sier han.

Ingen holdepunkter

Men Helgesen avviser blankt at rapporten kunne gi Nav eller forvaltningen et nytt grunnlag for å gå hardere etter folk som tok velferdsytelser med til utlandet.

– Rapporten gir ingen holdepunkter for at regjeringen skulle ha kjent til en praksis der reisefriheten ble strammet inn. Snarere tvert imot. Mitt utgangspunkt som minister for EØS var dette: Om du jobber og betaler skatt i Norge, gir det deg rett til å ta med ytelsene hjem til familien i Polen eller et annet land? Og svaret var jo at det var tilnærmet umulig å hindre, sier den tidligere europaministeren.

– Hvordan kunne det likevel skje at praksisen ble strammet inn og folk ble dømt til fengsel for å ha reist ut med en trygdeytelse?

– Det vet jeg ikke, og jeg ble like sjokkert som alle andre da dette ble kjent. Jeg forstår ikke hvordan Nav og andre eventuelt skulle ha lest rapporten som en fullmakt til å stramme inn.

Ville ikke ramme nordmenn

Den tidligere europaministeren sier at han kjente igjen en formulering som VG gjenfortalte i omtalen av rapporten denne uken. At EØS-retten kunne gi landene relativt stor frihet til å legge begrensninger på lengre ferieopphold i utlandet.

«Gruppen antar imidlertid at en innstramning her i første rekke vil ramme de som har medlemskap i trygden som er bosatt i Norge», står det i rapporten.

– Vi humret litt i UD da dette kom: Nordmenn på ferie eller langtidsopphold i utlandet med norsk alderstrygd var det virkelig ingen som ville ramme. Det var et grep som norske politikere ikke var interessert i å ta, sier han.

– Hvordan reagerte du da trygdeskandalen sprakk i 2019?

– Jeg reagerte på uretten i dette, men var ikke helt overrasket over at det i norsk forvaltning var mangel på forståelse for hva et felles EØS-arbeidsmarked innebærer. Jeg ante ingenting om praksisen, men så var heller ikke trygdeområdet mitt ansvar i regjeringen. Det ville vært utillatelig å ikke ta affære dersom vi hadde fått kunnskap om dette. Mitt inntrykk i ettertid er at praksisen startet før jeg ble statsråd, men ble først avdekket lenge etter at jeg gikk av, sier Vidar Helgesen.

– Vil du bidra til at offentligheten og Stortinget får lese hele 2014-rapporten?

– Når regjeringsadvokatens folk gir regjeringen råd, så er det en god praksis at rådene ikke blir offentlig. Derfor må regjering og regjeringsadvokat bestemme dette, sier Vidar Helgesen.