SKREKKABINETT: Selger ønsket å prøve en utradisjonell vri på bildene i boligannonsen. – Jeg kan ikke garantere at leiligheten ikke er hjemsøkt, sier han med et glimt i øyet.

Prøver halloween-grep for å selge leilighet: − Tøft marked

Enkelte selgere tar grep for å få leiligheten til å skille seg ut i et tøft marked. – Et spøkelse i dusjen hadde ikke gitt meg mer lyst til å kjøpe leiligheten, sier Eiendom Norge-direktør.

– Det er et tøft marked. Mange kjenner på at det er ikke noe gøy å selge bolig nå. Prisene er jo på vei ned, og rentene stiger i rekordfart samtidig som alt annet også blir dyrere, sier Jan Oftedal.

Leiligheten han selger på Majorstuen i Oslo via sitt eget firma Solgt ligger ute med en prisantydning til 9.990.000 kroner.

På flere av bildene poserer et menneske i spøkelsekostyme – et grep Oftedal håper vil fange kjøperens interesse.

Visning var tidligere denne uken, men leiligheten ble ikke solgt. Oftedal er ikke overrasket.

– Det er ikke uvanlig at man må kjøre flere visningsrunder nå.

Annonsen fikk derimot mer klikk enn forventet, noe Oftedal mener skyldes de utradisjonelle bildene. Han tror derimot ikke at det nødvendigvis har noe å si for salget.

SPISEBORDET: Selger sier at det var et spontant valg å plassere et spøkelse på visningsbildene. Han mener mange annonser er for firkantede og ønsket en annerledes vri.

Tall fra Eiendom Norge tidligere denne måneden viste en nedgang i prisene på 2,2 prosent i september. Det skjer nå et skifte i boligmarkedet, meldte eiendomsmeglere i E24 nylig.

VG har tidligere også skrevet om Claudio som tydde til egen nettside for å få solgt leiligheten, samt Thea og Knut som prøver å selge bolig i et marked med kraftig fall.

– Ingen virkning

– Et spøkelse i dusjen hadde ikke gitt meg mer lyst til å kjøpe leiligheten. Slike effekter har ingen virkning – verken den ene eller andre veien. Det er nok mest ment som et blikkfang for å skape oppmerksomhet, sier Henning Lauridsen.

Han er administrerende direktør i Eiendom Norge som hver måned gir oppdateringer på utviklingen i boligmarkedet.

EIENDOM NORGE: Administrerende direktør Henning Lauridsen.

Lauridsen sier at markedet i pandemien har vært godt – helt til det kom et skifte i august i år.

– Da begynte antallet boliger som ble lagt ut, å vokse. Prisene har begynt å gå nedover, og det er en utvikling vi kommer til å se fremover gitt at Norges Bank holder fast på det de tror om renteutviklingen fremover.

Han spår et svakt marked frem mot jul og mesteparten av neste år.

– Selger må jekke ned prisforventningene. Det er mindre konkurranse om boligene når det er flere boliger tilgjengelige. Vi forventer at prisnedgangen blir noe sterkere. Og med spådommene om at prisene skal gå ned nå med renteøkningene, så må man også justere forventningene ytterligere.

«ekte drageskinnplater»

I en treromsleilighet på Bjølsen har selgerne forsøkt å få boligkjøperne til å huske annonsen blant annet ved å sette sitt eget preg på teksten under annonsebildene.

Hun forteller at de har noen visninger med masse aktivitet, mens andre leiligheter er vanskeligere å selge og at de må gå flere runder.

«Kjøkkenveggen er dekorert med ekte drageskinnplater fra en norsk kamrygg. Bukskjellene er brede og danner tversgående plater som sitter i en rekke under kroppen.»

Eiendomsmegler for salget, Silje Muri, sier at markedet er tøffere for boligselgere nå.

– Det varierer hvor stresset man er og hvilken forventning man har, men hos enkelte selgere er stressnivået betydelig høyere enn det kanskje ville vært i et annet marked, sier Muri.

Muri sier det, uavhengig av marked, er viktig å få annonsen til å skille seg ut. Eiendomsmegleren sier at boligkjøperne nå er mer kresne enn tidligere.

– Det er tøff konkurranse. Å skille seg ut og bli husket, blir desto viktigere i markedet nå enn det kanskje ville vært for et halvt år tilbake.

BOLIGEKSPERT: Nejra Macic.

Boligekspert: Dette er selgers største utfordring nå

Nejra Macic er sjeføkonom i Prognosesenteret. Hun er i likhet med Lauridsen i Eiendom Norge usikker på om iøynefallende elementer i annonsen har noe å si på salgsmulighetene.

– Jeg tror de fleste ser forbi sånne ting og fokuserer på de viktigste egenskapene ved en bolig når de kjøper.

Man må akseptere at markedet veldig brått har beveget seg fra selgers til kjøpers marked, sier hun.

– Den største utfordringen for dem som selger boligen sin nå er å håndtere kjøpere som forventer å gjøre et kupp. Du må trolig akseptere å selge for litt lavere pris enn om du hadde solgt i for eksempel august, men du kan også kjøpe neste bolig for en lavere pris.

Om du kjøper deg oppover i markedet, og prisen på din neste bolig faller mer enn på din egen, kan det være gunstig å gjennomføre boligbytte i et fallende marked, mener Macic.