JULEHYGGE: Oslo sentrum, desember 2021.

VG søker tips fra våre lesere

Kjenner du noen med en god historie, som fortjener å bli fortalt? Eller noen som setter andre foran seg selv, en ildsjel i lokalsamfunnet som alltid går den ekstra mila? Da vil VG høre fra deg.

Snart er det jul, og vi går inn i de mørkeste månedene i året. Det er mange triste nyheter, men det finnes også lys i mørket.

I vinter vil VG fortelle historier som gleder og berører deg, og som kanskje får deg til å le.

VG er avhengige av tips fra våre lesere. Vi ønsker å høre fra deg, dersom du har en god historie som kan glede, røre eller oppmuntre andre.

For eksempel: Gjør du noe ekstra for å hjelpe andre i julen, eller er det noen i nabolaget ditt som gjør noe ekstra for å spre juleglede?

Kjenner du noen som alltid gjør det lille ekstra for å hjelpe andre, eller som er en viktig ressursperson i samfunnet der du bor? En som alltid smiler, som alltid er der. En som tenker på andre foran seg selv.

Tips oss gjerne på lysimorket@vg.no