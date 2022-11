FUNNET: Tina Jørgensen ble funnet den 26. oktober 2000 i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune.

Drapet på Tina Jørgensen: Politiet ber Statsadvokaten henlegge

22 år etter at hun ble drept, har politiet ferdigstilt etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen (20).

I en pressemelding opplyser politiet i Sør-Vest at de har ferdigstilt etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen i 2000 og at de har oversendt sin innstilling til Statsadvokaten.

– Det jeg har fått beskjed om, er innstilling om henleggelse, sier forsvarer Stian Kristensen til VG.

Advokaten forsvarer mannen som etterforskes for drapet på Tina Jørgensen (20) i 2000. 52-åringen er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995, men nekter straffskyld for begge drapene.

Kristensen sier han ikke er overrasket over at politiet nå, ifølge hans opplysninger, henlegger Jørgensen-saken.

– Det er helt som forventet. Det har både han og jeg innstilt på, sier forsvareren.

– Det er ingen bevis, legger han til.

Politiet: – Ønsker ikke kommentere

Politiet vil ikke si hva innstillingen går ut på.

– Hva denne innstillingen går ut på ønsker ikke vi å kommentere på nåværende tidspunkt, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin til VG.

– Ble politets mistanker styrket i løpet av etterforskningen?

– Jeg ønsker ikke kommentere bevissituasjonen utover det som er oppgitt i pressemeldingen. Nå er det opp til Statsadvokaten å avgjøre hva som skjer videre, sier Malmin.

Det er som hovedregel Statsadvokaten som tar ut tiltale for straffbare forhold med en strafferamme på over seks år. Det er også de eller Riksadvokaten som må beslutte en eventuell henleggelse eller bortfall av siktelse i slike saker.

Pårørende: – Ingen kommentar

– Vi har ingen kommentar til innstillingen, sier Kjersti Jæger, bistandsadvokaten til Tina Jørgensens mor Tornn Austdal Rasmussen.

– Det er opp til Statsadvokaten og Riksadvokaten å avgjøre hvordan de skal forholde seg til innstillingen videre.

Jæger opplyser videre at de etterlatte vil ta stilling til saken når de vet hva den endelige avgjørelsen blir.

Flere års aktiv etterforskning

I oktober 2016 sendte politimesteren i Sør-Vest en anmodning til Cold case-enheten i Kripos om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken.

Cold case-enheten etterforsker henlagte drap.

To år senere leverte Cold case sin rapport, der de anbefalte at politidistriktet iverksatte ny etterforskning i et begrenset omfang.

Politimesteren besluttet at en ny etterforskningsgruppe, som tidligere ikke hadde vært involvert i saken, skulle nedsettes.

I pressemeldingen skriver politiet at de har mottatt i underkant av 100 tips etter at det ble iverksatt ny etterforskning i saken. Snaut 40 av disse har kommet inn etter pågripelsen i fjor. Totalt er det registrert i underkant av 1800 tips i saken.

Tipsene handler om potensielle gjerningspersoner, observasjoner og teorier om hva som kan ha skjedd. Flere tips, både nye og gamle, har generert etterforskningsskritt i perioden 2018-2022.

– Siden 1. september i fjor har vi avhørt 140 vitner. Dette er i all hovedsak personer som ikke er avhørt tidligere i forbindelse med denne saken, opplyser Byberg Malmin i pressemeldingen.

Bevismateriale borte

Politiet har tidligere vært åpne om at noe av beslaget i saken har blitt destruert, da det ble vurdert som ikke mulig å fremskaffe DNA av materialet. Det finnes fortsatt flere beslag i saken, også av spormateriale som tidligere er undersøkt uten å gi resultat.

– I løpet av den siste etterforskningsfasen har politiet gjennomført nye analyser av sporprøver sikret i saken. Analysene har ikke resultert i funn, sier Byberg Malmin.