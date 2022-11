Elden om familien: Har det jævlig

Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte, er til stede i retten mandag. Til høyre er bistandsadvokat Elden Foto: Gøran Bohlin

Foreldrenes bistandsadvokat, John Christian Elden, sier han spurte Birgittes far i dag hvordan de hadde det.

– Han sa det med et ord – han sa «vi har det jævlig». Og det er vel en god beskrivelse av hvordan den situasjonen har vært for dem, hvor de har fått ulike beskjeder gjennom årene og nå får rippet opp i et 27 år gammelt drap, sier bistandsadvokat Elden.

Han sier at det er vanskelig for dem, men at de er åpne og kommer til å se på hva som skjer i retten.

– Hva er dine forventninger til denne rettssaken?

– At man vil få en nærmere avklaring, og at politiet denne gangen har rett gjerningsmann, sier Elden.