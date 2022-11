DYRTID: Bensin, rentehopp, strøm og mat. Alt øker. Rødt, KrF og SV mener regjeringen ikke har tatt innover seg krisen.

Mener regjeringen svikter i priskrisen: − Hårreisende

Prisene skyter fart – det gjør ikke barnetrygden. Flere partier mener regjeringen totalt svikter vanlige familier.

På torsdag skrev VG om trebarnsfar Truls Berg (33) som – til tross for å være i full jobb – hentet sin første matpose hos Frelsesarmeen.

– Og rentene har ikke engang slått inn ordentlig. Det er helt skandaløst og en enorm krise regjeringen ikke tar på alvor i det hele tatt, mener stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen fra Rødt.

– Man blir helt fortvilet når man leser sånne saker.

Stadig flere nye henter matpose

Frelsesarmeen ser en stor økning blant folk som henter matposer nå, sammenlignet med før sommeren, ifølge presserådgiver Håkon Løtveit. Det er også mange nye som ber om hjelp, som tidligere har klart seg bra.

Økningen vises i en oversikt Frelsesarmeen har hentet inn for VG fra flere deler av landet:

Oslo slumstasjonen: Fra 488 poser i juni til 642 i oktober.

Moss: 190 i juni til 470 i oktober

Bergen: 207 i juni til 304 i oktober

Asker: 62 poser i juni til 94 i oktober

Stavanger: Gjennom høsten gått fra 100 til 200+

Drammen: Fra 100 til 200 etter sommeren

Stord: Nær dobling gjennom høsten

NB: Tallene viser antall husholdninger som kommer og henter per gang. Hvis man er mange personer i en familie, får man ofte flere poser.

Frelsesarmeen tror tallene på de som reelt trenger hjelp er mye høyere (mørketall), fordi mange kvier seg for å stille seg i en matkø.

I Oslo har pågangen er nå så voldsom at de må ta fra aktivitetsbudsjettet for å handle mat i vanlige butikker, skriver Aftenposten.

Mener barnetrygd må økes

Marie Sneve Martinussen

Rødts Martinussen mener barnetrygd er et nøkkelord for å lette på situasjonen:

– Spesielt hårreisende er det at regjeringen fryser barnetrygden og dermed gjør at barnefamilier reelt sett mister flere hundre millioner i kjøpekraft neste år.

Hun sikter til at barnetrygden i årets statsbudsjett er den samme faste summen som i fjor – og altså ikke øker i takt med det regjeringen tror blir prisvekst neste år (2,8 prosent). Med det grepet blir barnetrygden mindre verdt enn i fjor. Samtidig sparer regjeringen 527 millioner kroner, ifølge NRK.

Hvis prisene øker mer enn 2,8 prosent neste år, noe som er fullt mulig, vil det reelle tapet for barnefamiliene bli større.

TREBARNSFAR: Truls Berg mener det er noe galt med samfunnet når man ikke klarer seg på en god inntekt.

– En av de beste oppfinnelsene

– Barnetrygden er nå på 1676 kroner per barn under 6 år. For barn over 6 er den på 1054.

Rødt vil ikke tallfeste akkurat hvor mye den bør øke før deres alternative budsjett alternative budsjett Her viser partiene hvordan de ville disponert pengene, og hvilket nivå de ville hatt på skatter og avgifter, dersom de satt med makten. Det får ingen "reell" effekt.er klart neste uke, men sier dette må gjøres snarest:

Prisjustere i forhold til prisvekst i samfunnet. Sosialstønad har økt med 2,8 prosent, mens barnetrygden står stille, sier Sneve.

Øke støtten for barn over 6 år til 1676 kroner.

– At de lar barnetrygden stå i ro hadde jeg ikke forventet. Et minimum ville vært å la den holde seg i verdi, sier hun.

– Hva med å gi mer til de som trenger det mest, i stedet for til alle?

– Barnetrygden er en av de beste oppfinnelsene nettopp fordi det er en universell ordning der vi tar litt ansvar for alle barn.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har lest kritikken og svarer lenger ned i saken.

Sneve viser også til Sifo-rapporten VG skrev om forrige uke, som viser en dobling av familier som sliter. Konklusjonen der er også at dette skjer i en fart man aldri har sett tidligere.

Sifo-forsker Christian Poppe sa til VG forrige uke at det er uverdig at dette skjer i velferdsstaten Norge.

Det er Martinussen enig i:

– Den rapporten burde utløse et politisk jordskjelv der man kapper om å finne gode løsninger. Selv om noen kan ha det trangt økonomisk, tenker man at man ikke sulter i Norge, men rapporten viser at man hopper over måltid og bruker sine ressurser på være bekymret for mat. I en sånn virkelighet er det å fryse barnetrygd ganske sjokkerende.

KrF: – Helt vanvittig

KrF: Partileder Olaug Bollestad.

Også KrF, som fikk gjennom en økning i barnetrygden i 2020, kommer med kraftig skyts mot den Ap-styrte regjeringen:

– Situasjonen slik den er nå er helt vanvittig. Alarmen burde ha gått for lenge siden når helt vanlige folk med helt vanlige inntekter ser seg nødt til å stille seg i en matkø, sier partileder Olaug Bollestad til VG.

Også for dem er løsningen mer barnetrygd:

– Det haster å innføre tiltak som kan hjelpe dem med minst. Vi vet at barnetrygden er treffsikker, den vil ta en direkte del av byrden for husholdningene.

SV: Nestleder Kirsti Bergstø.

Regjeringens (Ap og Sp) statsbudsjett er ennå ikke godkjent, fordi de ikke har flertall alene. Derfor blir SV en sentral forhandlingspartner.

Nestleder Kirsti Bergstø i SV vil ikke kommentere forhandlingene som er i gang, men i deres alternative budsjett gir likevel noen hint: De foreslår å øke barnetrygden for de over 6 år (1 960). De vil også gi mer til eneforsørgere (7200) og for familier med tre eller flere barn (3 689).

– Barnetrygden har tapt seg i verdi i mange år, og er de det mest effektive enkelttiltaket mot barnefattigdom.

Hun tror det er en del som sliter nå som ikke er vant til å være i denne situasjonen.

– Jeg tror mange føler på skam mer enn raseri, og at mange ikke tør å uttrykke hvor bekymret man er. Det er få ting som er mer utmattende over tid enn ikke å vite om du har nok til nødvendige utgifter.

Regjeringen: Gjør en rekke tiltak

REGJERING: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

I en e-post til VG skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) at hun også er urolig for barnefamilier som får problemer i vinter.

– Jeg mener regjeringen har gjort viktige omfordelene tiltak i neste års statsbudsjett, og tiltak for å redusere kostnadene til barnefamiliene i den «dyrtiden» vi nå lever i.

Det gjelder blant annet økt barnebidraget for aleneforsørgere med lavest inntekt.

Av andre tiltak peker hun på strømstøtte og regjeringens forslag om at maksprisen på barnehager skal ned til 3000 neste år, i tillegg til gratis barnehage for det tredje barnet fra 1. august. De ønsker også å holde barnetrygden utenfor utregning av sosialstønad, noe som vil si at flere vil kunne få denne støtten.