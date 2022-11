BI har fått lov å opprette en mastergrad i jus. Dermed faller monopolet til UiB, UiO og UiT.

Studenter uenige om populært studie

Snart endres jus-utdanningene i Norge. Det har satt sinnene i kok blant studentene. Nå advarer BI-tillitsvalgt mot fordommer.

– Jeg synes det er rart at juriststudenter er så kritiske til masteren på BI, sier Armin Braimi som er tillitsvalgt på BI.

Armin Braimi i BISO, organisasjonen som representerer BI-studentene.

Juristforbundets studentgruppe reiste nylig flere kritiske spørsmål om fremtiden til studiet. De krever svar på om behovet for flere jurister er tilstrekkelig utredet – om finansieringen vil svekke eksisterende tilbud - og om fagmiljøet blir godt nok ved en endring.

Frem til nå har universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø hatt monopol – og skyhøyt karakternivå.

Nå faller monopolet: BI får lov å opprette en femårig master, mens universitetene i Agder og Stavanger slåss om det samme.

Advarer mot BI-fordommer

BISO, som organiserer studentene på BI, advarer etablerte jusstudenter mot å være fordomsfulle mot skolen.

– Det som er rart er at de tradisjonelle jusstudiene ikke ser verdien i en skole som har et annerledes fokus, sier Armin Braimi i BISO til VG.

Han legger til:

– Vi tror heller at det skaper mer bredde i jusfaget. Det er en stor mangel av jurister, spesielt i kommunene. Vi er stolte over at BI blir anerkjent som det gode akademiske miljøet det er og håper også at flere ikke nødvendigvis er så fordomsfulle og heller heier på at fagmiljøet blir bredere og sterkere, sier han.

BI har fått tillatelse til å opprette master i jus.

Stavanger og Agder vil ha master

Nora Holstad Nordmelan er tillitsvalgt for Juristforbundet ved Universitetet i Stavanger (UiS). I dag må jusstudentene her søke seg til Bergen (UiB) etter tre år, dersom de ønsker ta en fullverdig mastergrad.

– UiS-studentene har kun krav på noen få plasser på master i Bergen hvert år. Flere burde fått muligheten til det. Vi mener systemet er modent for en forandring, sier Holstad Normelan.

Nora Holstad Nordmelan er tillitsvalgt for Juristforbundet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hun reagerer på påstander om svekket fagmiljø ved en utvidelse.

– Argumentet om at fagmiljøene kan bli svekket ved en utvidelse stiller vi oss undrende til. Det er allerede et fagmiljø her i Stavanger og det vil bli utvidet dersom det kan tilbys master. Vi opplever argumentene mot en utvidelse som noe vikarierende, sier Holstad Nordmelan.

Holstad Nordmelan får støtte av den tillitsvalgte i Agder:

– Ikke alle deler bekymringene rundt et eventuelt svekket fagmiljø ved UiB, UiO og UiT. Man må ha i mente at det finnes et mangfold av jusstudenter på både master og bachelorplassene som har ulike syn på saken, sier Isha Riaz.

Isha Riaz, tillitsvalgt i Agder.

Juristforbundet krever fortsatt svar

Leder for Juristforbundet-Student, Johannes Ørn Thorsteinsson, står fast på at de ønsker svar på finansiering av utdanningen, påvirkning på fagmiljøer ved eksisterende studiesteder og fremtidig behov for jurister.

– Det faktum at vi ønsker avklaring på disse spørsmålene og bekymringene vi har gitt uttrykk for, skal ikke tolkes som at Juristforbundet – Student er negativ til nye studiesteder. Som vi allerede har løftet frem tidligere vil økt konkurranse kunne være en positiv ting. Det må likevel være i alles interesse at spørsmålene vi stiller besvares. Jeg finner det underlig at det skal være kontroversielt å be om å få vite premissene før man stiller seg utelukkende positiv til en endring, sier han.

Leder for Juristforbundet-Student, Johannes Ørn Thorsteinsson.

Når det gjelder vurderingen av fremtidig behov for jurister, har både NOKUT og flere studenter vist til en undersøkelse fra Juristforbundet, som skal vise til fremtidig mangel på jurister.

Thorsteinsson påpeker at dette ikke er riktig. Den undersøkelsen det refereres til dreier seg om mangel på juridisk kompetanse i kommunene, ikke en vurdering av om det er tilstrekkelig antall jurister her i landet.