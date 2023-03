Flere avhørt for bombetrussel mot Stortinget

Flere personer var inne til avhør fredag etter at det skal ha blitt fremsatt en bombetrussel mot Stortinget i fjor.

PST har avhørt flere personer i forbindelse med en bombetrussel mot Stortinget som skal ha blitt fremsatt i fjor høst.

– Jeg kan bekrefte at PST etterforsker en sak der det ble fremsatt en bombetrussel mot Stortinget i fjor høst. Vi er ikke bekymret for gjennomføring av trusselen. Vi etterforsker likevel, fordi det er mulig straffbart å fremsette en slik trussel. Det er per nå flere unge mistenkte i saken, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til VG.

Alle personene er over 18 år. En av deres advokater opplyser til VG at alle har bakgrunn fra Oslo.

– Min klient er mistenkt for å true eller å medvirke til å true med å bombe Stortinget, sier advokatfullmektig Donya Alizadeh til VG.

Advokatfullmektig Donya Alizadeh.

– Min klient er helt uskyldig og det forventes at saken mot ham blir henlagt innen kort tid. Basert på det jeg har sett av saksdokumentene mener vi han ikke er en av dem som har truet, sier Alizadeh.

Det er ukjent for VG hvordan de andre mistenkte stiller seg til saken.

– Hvordan skal truslene ha blitt fremsatt?

– Det kan jeg ikke kommentere.

