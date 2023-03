I TINGRETTEN: Her er den tidligere politilederen Eirik Jensen og kjæresten Ragna Vikre avbildet i Oslo tingrett.

Eirik Jensens kjæreste: − Han har hatt det grusomt i fengsel

Eirik Jensens støttespillere er glad for at den tidligere politilederen blir løslatt.

Kriminalomsorgen har innvilget Eirik Jensen et midlertidig soningsavbrudd som følge av hans helsetilstand.

Jensen har vært innlagt på sykehus og stemplet soningsudyktig. Løslatelsen vil i første omgang vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd, altså at han ikke trenger å være i fengsel i denne perioden.







– Jeg er veldig glad for at Kriminalomsorgen har tatt en fornuftig avgjørelse. Det siste halvannet året har vært beintøft, Eirik har hatt det grusomt i fengselet, sier Eirik Jensens kjæreste, Ragna Vikre, til VG.

I juni 2020 ble den tidligere politilederen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel.

Vikre har støttet Jensen hele veien. Hun fulgte de tre rettssakene hvor Jensen til slutt ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon.

Han har hele veien ment seg uskyldig dømt. Dette har påvirket hans helsesituasjon.

– Nå må han få slappet av og roet seg ned, så han får kommet seg på beina igjen, både fysisk og psykisk. Han er veldig redusert, fortsetter Vikre.

Også Jensens mangeårige venn og støttespiller, Jan Bøhle, er også glad for beslutningen.

– Vi er kjempeglade for at noen har sett problematikken og tatt tak i den, sier Bøhle til VG.

Bøhle forteller at han kjenner godt til hvordan Jensen har hatt det i fengsel.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til en korsvei som gjør at ting kan bli bedre, fortsetter han.

Jensens advokat, John Christian Elden, sier følgende i dag:

– Vi har jobbet over tid med denne løslatelsen, som har vært svært viktig helsemessig for Jensen, og måttet prioriteres fremfor gjenåpningsspørsmålet. Nå vil han få tid til å arbeide videre med straffesaken i fred og ro, og gjenvinne sin helse. Det er en klok avgjørelse fra Kriminalomsorgens side.

