SEAHAWK: Dette er helikopteret som Forsvaret nå vil satse på til fregattene og Kystvaktens fartøyer. Her er et Seahawk maritimt helikopter på dekket til USS Ronald Reagan i Asia i september 2022.

Forsvaret: Vil kjøpe helikoptre til Kystvakten fra USA

Regjeringen vil kjøpe Seahawk maritime helikoptre fra USA som erstatning for NH90-helikoptrene, som aldri fløy slik de skulle.

– Jeg er glad for at vi så raskt har fått på plass en robust løsning, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han sier at de nye helikoptrene vil bli prioritert til Kystvakten.

Første helikopter vil være på plass sommeren 2025. Totalt kjøper Norge seks helikoptre, som skal leveres i perioden 2025 til 2027, opplyser forsvarsministeren.

Kostnadsrammen er 12 milliarder kroner ifølge Forsvarsdepartementet.

Fregattenes behov for et våpen som kan bekjempe ubåter, vil bli videre vurdert. Men de nye helikoptrene vil også være klargjorte for utstyr til anti-ubåt-operasjoner.

Valgte bort NH90

I juni 2022 avsluttet regjeringen kontrakten om kjøp av NH90-helikoptere. Da hadde verken Kystvakten eller fregattene har fått den helikopter-kapasiteten som de var tiltenkt.

I 2001 bestilte Forsvaret 14 maritime helikoptre av typen NH90 for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter. De skulle etter planen vært levert innen 2008, men de klarte aldri å fylle Forsvarets behov.

Sommeren 2022 hadde Forsvaret mottatt bare åtte av helikoptrene i endelig versjon. Helikoptrene som skulle fly 3 900 timer årlig, har i gjennomsnitt flydd 700 timer.

BESØK: Et Seahawk-helikopter fra U.S. Navy tar av fra KNM Otto Sverdrup. Bildet er fra 2018.

Får flertall

Stortinget må godkjenne den nye bestillingen før Forsvaret kan skrive en endelig og bindende kontrakt.

Men Høyre varsler allerede nå sin støtte:

– Det er bra at anskaffelsen kommer nå, og ikke utsettes til neste langtidsplan for Forsvaret. Helikoptrene har en særdeles viktig funksjon knyttet til suverenitetshevdelse, overvåkning, fiskerioppsyn og ubåt-jakt i våre enorme havområder. Det er spesielt viktig å beholde personellet i maritim helikopterving inntil de nye helikoptrene er på plass, skriver Høyres fremste forsvarspolitiker, Hårek Elvenes, i en epost til VG.

– Viktig beslutning

Offisersforbundets leder Torbjørn Bongo sier at de er glad for at Regjeringen såpass raskt etter kanselleringen har kommet opp med et forslag på en ny erstatter.

– En rask anskaffelse vil være viktig både for å opprettholde kompetansemiljøene i Forsvaret og på Bardufoss, samt bidra til tilstedeværelse, kontroll og redningsberedskap i våre havområder. Samtidig mener vi dette er god start på anskaffelse av flere helikoptre i Forsvaret, både for kystvakt og fregatter, men også spesialstyrker og Hæren. På sikt bør antall anskaffelser av Seahawk også økes, skriver han i en melding til VG.

Følger Danmark

Danmark har operert Seahawk siden 2016.

For å sikre og beholde den viktige helikopterkompetansen hos mannskapene ved Bardufoss vil Luftforsvaret sende personell til Danmark nå i forkant, for å opparbeide teknisk og operativ kompetanse om maritime helikopteroperasjoner på Seahawk, ifølge regjeringen.