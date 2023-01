ENIGE: Ronnie MAG Larsen, sønnen Ask (17) og kunnskapsminister Tonje Brenna er skjønt enige om at hva som står på vitnemålet til Ask, bør kunne endres.

Vil endre vitnemålet til Ask (17)

TOFTE (VG) Kunnskapsministeren vil sørge for at Ask (17) får et vitnemål han og faren kan være stolt av den dagen han er ferdig med skolegangen.

Historien om Ask (17) har beveget mange. Inkludert kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Mandag formiddag tok statsråden turen til Tofte i ens ærend for å si til Ask at hun har bedt utdanningsdirektoratet å vurdere om de kan hjelpe Ask og andre i hans situasjon.

Det var torsdag forrige uke at Ronnie MAG Larsen (52), faren til Ask, fortalte VG at sønnen ville komme til å få «Ikke vurdert» på alle fag i vitnemålet – til tross for at han har vært på skolen de aller fleste dagene gjennom hele skolegangen.

Ask har Downs syndrom, og dette er grunnen til at han ikke får vurdert innsats eller kunnskapsnivået i noen fag. Dette liker faren dårlig

– Det går kanskje at å skrive «til stede», eller «gjennomført». Han har hatt engelsk i hele oppveksten, så han kan lese engelsk. Han kan matte på sitt nivå, så kanskje er det mulig å skrive at han har gjennomført. Det synes jeg han fortjener, for han har ikke et eneste fravær, sa han til VG.

– VERDIPAPIR: Vitnemålet er et verdipapir, forklarer kunnskapsminister Tonje Brenna. Derfor er det ikke gjort i en håndvending å endre ordlyden. Men hun skal be utdanningsdirektoratet vurdere å gjøre et forsøk.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er enig.

– På den ene siden får Ask et bevis på sin kompetanse, men beviset sier også at hans kompetanse ikke er vurdert. Det går i null, og sier litt for lite om hva Ask kan og har vært med på, sier hun.

Reglene for hvordan et kompetansebevis skal skrives, sier at det skal stå en merknad dersom årsaken til at det står «ikke vurderingsgrunnlag» er at den individuelle opplæringsplanen ikke gir grunnlag for standpunktkarakter. Som vedlegg skal skolen beskrive nærmere det eleven kan ut fra individuelle opplæringsplaner.

– Derfor kommer jeg til på be utdanningsdirektoratet om å se på hvordan vi kan gjøre dette bedre. Jeg kan ikke knipse med fingrene og si at dette er noe som blir endret i morgen. Men jeg skjønner at dette oppleves urettferdig for elever som Ask, sier Brenna.

Kunnskapsminister Brenna sier at det er flere hensyn å se på, hvis man skal endre hva som kan stå i et vitnemål eller i et kompetansebevis.

– Vitnemålet og kompetansebeviset er et verdipapir. Samtidig som de er viktige for elevene, er de også viktige for dem som leser dem og utsteder dem. Så måten vi koder vitnemålene og kompetansebevisene på, er nøye regulert. Vi fra myndighetene, som har ansvaret for å lage vitnemål og kompetansebevis som gir en mening å ha med seg videre i livet, vi må gjøre det på en måte som gjør at det dokumentet beskriver hva du kan. For det stemmer jo ikke at du ikke har blitt vurdert. For det blir du jo hele tiden, sier hun til Ask.

VIKTIG FOR MANGE: – Ord er makt. Det er løgn at Ask ikke har vært vurdert, sier faren Ronnie om vitnemålet Ask vil få etter dagens regler.

Siden VG-artikkelen har Ronnie fått mange henvendelser, både fra familier som er i samme situasjon som dem, og også fra skoleledere og lærere.

– I dag fikk jeg melding fra en skoleleder: «Jeg håper av hele mitt hjerte at min lærer for siste gang må registrere «ikke vurdert» for elever med IOP», sier han.

Han håper at Brenna og Utdanningsdirektoratet vil klare å endre ordlyden som vil stå i vitnemålet til Ask.

– Dette behøver ikke være det vanskeligste tingene regjeringen har å styre med. Det er verre ting å ta tak i enn dette. Men for meg er det viktig, og etter reaksjonene å dømme, så er det også viktig for mange, sier han.